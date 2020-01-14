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Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

13:20 14.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» начинает публикацию ответов Валерия Бадьина на ваши ответы. В своих ответах он ссылается на закон. Так, владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.

Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска
Спикер горсовета Валерий Бадьин
Сюжет: Ответы спикера совета депутатов Бердска-2019 на вопросы читателей
Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

Пожаловались на фекалии собак во дворах Микрорайона спикеру совета депутатов жители Бердска

21 вопрос задали вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск» спикеру совета депутатов Бердска в декабре прошлого года. Валерий Бадьин дал ответы на все ваши вопросы. Сегодня, 13 января, редакция «Курьер. Среда. Бердск» начинает их публикацию.

— Когда в Бердске наведут порядок в отношении владельцев собак, которые выводят под окна людей своих питомцев, которые наваливают кучи? Ежедневно, нескончаемым потоком ведут своих питомцев. Эти животные гадят на детскую площадку и рядом с ней у дома «105 по ул. Красной Сибири и дома №20 по ул. Рогачева. Владльцы собак на замечания реагируют агрессивно. особенно, когда им говоришь, что нужно это убирать за собой. Бессовестные люди! Если вас выбрал народ, то вы должны заботиться в первую очередь о жителях города, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» горожанин.

Валерий Бадьин дал ответ на этот вопрос:

— В соответствии с действующим законодательством, регулирующим обращение с животными, к владельцам животных предъявляются следующие требования. Например, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается.

Владельцы собак обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Согласно ст. 4.5 Закона Новосибирской области № 99-O3 от 14.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» административная ответственность за нарушение правил выгула животных предусмотрена и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Предупреждение и пресечение административных правонарушений — относится к полномочиям административно-технической инспекции Бердска. Согласно ч.2 ст.28.2. KoAП РФ в протоколе об административном правонарушении в обязательном порядке указываются место и точное время (место, адрес, дата, время) совершения административного правонарушения, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

При выявлении фактов нарушений правил выгула собак необходимо обратиться в административно-техническую инспекцию Бердска по телефону 2-00-58, — резюмировал Валерий Георгиевич.

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От редакции

Убираете какашки своих питомцев на улице?

Виктор, 13 января 2020 18:48
Это ответ кому???? владельцам этих собак, этим засранцам???? Вы им объясняете, что за своими питомцами надо убирать....и что дальше. А что делать простым бердчанам под чьими окнами каждый день валят говно, что делать детям, бегать на детских площадках по пояс в фекалиях? А может спикеру или мэру вызвать к себе начальника АТИ и спросить- сколько административных протоколов его служба составила за год, па 10 лет. Ответ предсказуем-нуль. И что дальше, наш мэр и спикер в этом вопросе ничего не делают, ни кого не спрашивают, а конкретные вопросы жителей переводят в чиновничье словоблудие. Получается так.
Аноним, 13 января 2020 19:50
У большинства "питомцы" нелегальные, без документов/чипов. При случае всегда можно сказать "я- не Ё, собако не моё". Документов нет, собаку - в питомник; начинаешь права качать- значит по факту твоя и повинен двойному штрафу.
Аноним, 14 января 2020 12:56
А ВЫ, что товарищ Бадьин, наш спикер не ходите по улицам и скверам, не видите как эти собаки гадят под окнами и в парках. Вот Вы как представитель власти города и возьмите, лично задержите такого пакостника, доставьте в АТИ, проследите чтобы оформили протокол, проявите свои личные лидерские качества и свою личную ответственность перед гражданами Бердска
Аноним, 14 января 2020 13:08
самое главное, чтобы самому не понадобился пакетик и перчатки
Аноним, 13 января 2020 18:57
хоть что, только ничего не делать, все должно работать само собой. Все по щучьему велению. Да в конце то концов в городе есть власть или ее нет, есть чиновники, которые отвечают за это безобразие с собаками.
Аноним, 13 января 2020 19:59
анониму от 19:50
чтобы штраф выписать надо снять на хоть телефон сюжетик на пару минут. Как владелец ее выводит, как спускает с поводка (это отдельный штраф) и полминуты как она гадит и как владелец с гордым видом уходит от кучи. При нем ни пакетика, ни перчаток.
Виктор, 14 января 2020 10:21
Территория Бердска-это территория на которой не действует пока только административный кодекс, могут скоро отменить и уголовный
Новый мэр, 13 января 2020 19:03
Ну всю сейчас собачники запоют песню, что им город не построил отхожее место для собачек
Аноним, 13 января 2020 19:55
обзавелись собачкой, будьте добры к ней купить одноразовые перчатки и пакетики, куда будите складывать говно своих любимцев, ведь дома, в туалете не гадите на пол, а смываете или Вы хотите это говно под дверь соседу выносить
Аноним, 13 января 2020 19:09
Ну все знают наш мэр и спикер, знают что "Согласно ч.2 ст.28.2. KoAП РФ в протоколе об административном правонарушении"..... знает, что "Предупреждение и пресечение административных правонарушений — относится к полномочиям административно-технической инспекции Бердска". А кто будет спрашивать с АТИ за эту работу. Гоголь или Пушкин. Вопрос, который портит жизнь обычным людям решать не хотят. Да пусть эти Ваши подчиненные с видеокамерой постоят и поснимают на камеру этих любителей животных и пусть выпишут штрафы. Выпишут несколько раз и все это закончится. Этих людей можно приучить к порядку только штрафами. Регулярно утром и после работы, в субботу и воскресенье целый день.
Аноним, 13 января 2020 20:08
Пожалуйста начните с парка Победы, только аккуратно, чтобы волкадавы и людоеды ВАС не сожрали!
Елена, 13 января 2020 20:09
Да микрорайон это отдельная тема.. Такое ощущение, что туда со всего города собак водят. Причём хозяева быдло такое, что ещё поискать надо. Выгуливают без поводка, без намордника, на замечания маты и угрозы натравить собаку.
Аноним, 14 января 2020 08:47
Статья 4.5 Закона Новосибирской области № 99-O3 от 14.02.2003 «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» говорит только о сельскохозяйственных животных. Все, что касалось собачек, утратило силу еще в июле 2019 года. Так что нету никакой ответственности за выгул собак, кошек и т.д. И претензий к АТИ нету. Дружно читаем законы)))))
Аноним, 14 января 2020 10:51
Весна начнется, побегут ручейки и коричневые мины обнаружатся и покажут своё темно-коричневое нутро.
Кто болеет апрель-май знайте, еще до выросшей травы, пыль с остатками фекалий разносятся по округе, попадают в носовой проход жителей города и слизистые глаз.
Привет сезонное обострение ячменей, аллергия неизвестной этимологией, с поднятием температурой до тридцати с половиной. Всё это продолжается до середины мая.

"За *овн* всегда зелень".

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