Поступившие до 1 февраля заявления на запись в 1 класс через госуслуги аннулируют в Бердске

Некоторые родители поторопились и уже направили документы на поступление детей в школу через портал госуслуг. Но запись возможна только только с полуночи 1 февраля.

В прошлом году в бердские школы пришли почти 1600 первоклассников

С 1 февраля начинается запись детей в 1 классы общеобразовательных школ Бердска.

Городское собрание для родителей будущих первоклассников запланировали 24 января в 18.30 на базе школы №12 и 25 января на базе лицея №6 в 11.00, сообщила на совещании чиновников 13 января начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

— Запись в 1 классы осуществляется такими же способами, как и в прошлом году — через два источника. Как в школах, так и через портал госуслуг. Некоторые родители уже поторопились и направили свои заявления. Эти заявления будут отклонены, потому что запись начинается с полуночи 1 февраля. Микроучастки школ для первоклассников уже утверждены постановлением главы Бердска. Этот документ размещен на сайтах образовательных организаций и управления образования. Перечень документов, которые необходимо прикрепить, если это через портал, либо лично принести — один и тот же. В этом году 1 февраля выпадает на субботу. Для родителей это удобно, — подчеркнула Жанна Тузова.

В следующем учебном году увеличится количество мест в 1 классах школ Бердска. 1 сентября распахнет двери своим ученикам школа на 1200 мест в микрорайоне Южном.

Комплектование первоклассников начнется с 1 февраля 2020 года уже по новой схеме, с учетом новой школы. Родителям нужно знать, что кое-какие участки изменились из-за комплектования новой школы. Поэтому будьте внимательны при подаче заявлений.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», школу в Южном строит Бердский строительный трест. В ноябре в микрорайоне открылся детсад на 220 мест, возведенный этой же организацией. На оба объекта областной бюджет выделил порядка 700 млн рублей.

Новая школа станет филиалом лицея №6, руководить ею будет Зоя Родина.