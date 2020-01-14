Жёсткое ДТП с рейсовым автобусом «устроила» колея на улице Красноармейской в Бердске

Авария произошла в районе бывшей «Бани на Советской» около 20 часов, 13 января, и обошлась без пострадавших.
Авария произошла в районе бывшей «Бани на Советской» около 20 часов, 13 января, и обошлась без пострадавших.
Лоб в лоб сошлись рейсовый автобус бердского АТП, шедший по маршруту №1, и японский кроссовер Nissan Juke. Как рассказали сайту «Свидетель» водители столкнувшихся авто, «японца» подвела имеющая место быть на дороге колея. В результате жёсткого столкновения, серьёзно повреждены «морды» обоих авто. К счастью, по словам водителя автобуса, несколько пассажиров, находившихся в салоне, не пострадали и ушли после аварии в сторону расположенной неподалёку остановки общественного транспорта.
Сотрудники ГИБДД долго – порядка полутора часов – ехали на место происшествия. Ситуацию усугублял тот факт, что столкнувшиеся автомобили полностью блокировали движение по улице Красноармейской, и сторонние машины вынужденно пошли в Микрорайон и из него по окрестным улочкам частного сектора.
Пользуясь отсутствием правоохранителей и присутствием прессы, участники этого ДТП высказали корреспонденту немало нелестных слов в адрес власти города. И по поводу колейности на дорогах, и относительно зауженности дорог, и про горы снега на «треугольниках видимости».
Адресуем возмущение автомобилистов официальным лицам, ответственным в нашем городе за состояние дорожного хозяйства. И в первую очередь передаём «привет» от простых водителей Бердска самым ответственным, по нашему мнению, товарищам — Совбанову, Захарову и Шестернину.