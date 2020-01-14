Признаки рака поджелудочной железы: боль в спине, желтая кожа и желтые глаза

Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы

Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de рассказала, что рак поджелудочной железы трудно поддается лечению, поскольку во многих случаях выявление заболевания происходит на поздней стадии.

По ее словам, зачастую у больных не наблюдается явных симптомов, а первые признаки рака путают с желудочной или спинной болью.

«Орган расположен забрюшинно, позади желудка, часто возникают боли в спине», — сказала медик.



Так, болезненные ощущения часто приписывают проблемам с межпозвонковым диском, пояснила Алгюль.Она также добавила, что еще один симптом — пожелтение кожи и глазных яблок, возникающее из-за того, что поджелудочная железа начинает давить на желчный проток.Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы врач выделила отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение. Это также касается диабета и панкреатита.Ранее стало известно, что при раке поджелудочной железы зафиксирован самый высокий показатель летальности (частоты смерти среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России.

Источник: РИА Новости