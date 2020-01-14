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Здоровье / Общество

Признаки рака поджелудочной железы: боль в спине, желтая кожа и желтые глаза

11:51 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы врач выделила отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение.

Признаки рака поджелудочной железы: боль в спине, желтая кожа и желтые глаза
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Сюжет: Онкология
Признаки рака поджелудочной железы: боль в спине, желтая кожа и желтые глаза

Признаки рака поджелудочной железы: боль в спине, желтая кожа и желтые глазаСобрали 1,1 млн рублей на лечение онкобольного 6-летнего Игоря ОреховаЕщё 182 новостей

Директор онкологического центра Клиники Рехтс дер Изар Технического университета Мюнхена Хана Алгюль в разговоре с Focus.de рассказала, что рак поджелудочной железы трудно поддается лечению, поскольку во многих случаях выявление заболевания происходит на поздней стадии.
По ее словам, зачастую у больных не наблюдается явных симптомов, а первые признаки рака путают с желудочной или спинной болью.
«Орган расположен забрюшинно, позади желудка, часто возникают боли в спине», — сказала медик.

Так, болезненные ощущения часто приписывают проблемам с межпозвонковым диском, пояснила Алгюль.
Она также добавила, что еще один симптом — пожелтение кожи и глазных яблок, возникающее из-за того, что поджелудочная железа начинает давить на желчный проток.
Среди факторов риска развития рака поджелудочной железы врач выделила отсутствие физических упражнений, избыточный вес, потребление алкоголя и курение. Это также касается диабета и панкреатита.
Ранее стало известно, что при раке поджелудочной железы зафиксирован самый высокий показатель летальности (частоты смерти среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России.

Источник: РИА Новости

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