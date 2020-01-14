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Здоровье / Общество

Гериатрия не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь старикам

11:55 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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в Приказе Минздрава уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации.

Гериатрия не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь старикам
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
«Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее — ВМП) с применением специализированной информационной системы утвержден приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 930н (далее – Порядок) и в соответствии с Перечнем видов ВМП, установленным программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В данном документе не предусмотрено ограничений для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с возрастом пациента, уточнили в пресс-службе.
«Таким образом, всем гражданам Российской Федерации, в том числе и пациентам, страдающим старческой астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в утверждённый в установленном порядке перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю и включенной в соответствующий перечень медицинских организаций, оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре»,- пояснили в министерстве.
Приказом Минздрава об изменениях в порядке организации медицинской помощи по профилю «гериатрия», который был утвержден в конце декабря, уточняется понятие «пациенты пожилого и старческого возраста», определяется маршрутизация этих пациентов, предусматривается создание гериатрических центров, а также дополняется список показаний к госпитализации, отметили в пресс-службе.

Источник: РИА Новости

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