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Ипотеке с маткапиталом разрешат менять банк под более низкие проценты

12:00 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Такая возможность заложена в законопроекте, который внесла в Государственную думу заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Ипотеке с маткапиталом разрешат менять банк под более низкие проценты
Маткапиталу облегчат смену банка
Сюжет: Материнский капитал
Ипотеке с маткапиталом разрешат менять банк под более низкие проценты

Ипотеке с маткапиталом разрешат менять банк под более низкие процентыКак индексируется полученный маткапитал?Ещё 18 новостей

Семьям, купившим жилье по ипотеке и с использованием материнского капитала, будет проще перекредитоваться по более низкой ставке.
Такая возможность заложена в законопроекте, который внесла в Государственную думу заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Банки снижают ставки по ипотеке (сейчас они варьируются от 9,5 до 7,3%), реализуются программы семейной ипотеки под 6% и дальневосточной ипотеки под 2%, и граждане активно рефинансируют кредиты, полученные ранее по более высоким ставкам. Ставки будут падать и дальше, рефинансирование будет востребовано большим числом семей, однако и у банков, и у граждан возникают сложности с оформлением залога на нового кредитора, пояснила «Российской газете» Ирина Яровая.

Основными причинами этого являются, во-первых, необходимость получить согласие органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения, приобретенного за счет маткапитала, что на практике сделать невозможно из-за противоречивости условий и требований. Во-вторых, необходимость оформить жилье в общую собственность семьи на этапе смены кредитора. «На практике это создает ситуацию, когда для семьи переход с кредитования по высокой ставке на льготную оказывается сложным. Если вообще выполнимым», — подчеркивает Яровая.

Законопроект должен снять эти проблемы, рассчитывает она.

Включение сведений об использовании средств материнского капитала в государственный реестр прав на недвижимость станет обязательным

Если человек уже приобрел жилье с помощью средств материнского капитала, то и заемщик, и недвижимость уже прошли все необходимые проверки, и в дополнительных нет необходимости. Ведь купленное жилье остается прежним. Действующее законодательство устанавливает обязанность родителей оформить недвижимое имущество в общую собственность лица, получившего сертификат на маткапитал, его супруга и детей с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения. Но эта обязанность исполняется не всегда, поэтому в случае продажи жилья у добросовестного покупателя появляется риск потери недвижимости. Потому что есть дети, которые являются законными правообладателями этого жилья. Просто их не указали при регистрации.

Вице-спикер также добавила, что законопроект устанавливает механизм защиты интересов детей по наделению их долями в собственности при окончательном погашении кредита родителями, а также механизм защиты интересов добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.

«Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества», — сказала зампред Государственной думы.

По словам Яровой, законопроект поддержан Минфином, Минтрудом, Банком России, а также фракцией «Единая Россия».

Источник: РГ

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