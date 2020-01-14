«Волчью луну» снял на видео житель Новосибирска

Новосибирцу удалось запечатлеть первое в 2020 году лунное затмение, оно продлилось около 4 часов.

Первое в 2020 году ленное затмение произошло в ночь на 11 января

Житель Новосибирска по имени Вячеслав снял на видео «Волчью Луну», именно так по легенде называют достаточно распространённое астрономические явление — лунное затмение. Кадры новосибирец опубликовал на своем канале на Youtube.

Название «Волчья луна» появилось в народе от древних индейских племён. Они заметили, что именно в этот день голодные волки перед охотой собираются стаей и подолгу воют. Существует также легенда, что во время полнолуния и лунного затмения люди легче всего превращались в оборотней.

Напомним, первое в 2020 году лунное затмение оказалось полутеневым и произошло в ночь на 11 января. Астрономическое явление новосибирцы могли наблюдать в в течение четырех часов, его пик пришёлся на 2:10 по местному времени.

Отметим, что в 2020 году произойдет еще три лунных затмения и все они будут полутеневыми. Затмения можно будет увидеть 5 июня, 5 июля и 30 ноября.