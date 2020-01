Сестрины: как не терять упругость мышц без тренировок и физических упражнений

Упражнения и Сестрин улучшают выносливость через ось TORC2-AKT. a — f Анализы Runspan проводились с использованием указанных 5-дневных штаммов мух. g — l Мухи подвергали контрольному (UN) или тренировочному (EX) режиму. Анализ пробега и летных характеристик был проведен в день 25. На графиках летных характеристик закрытые и открытые формы указывают отдельные данные из контрольных (UN) и выполненных (EX) экспериментов соответственно. ON указывает, что трансгены активируются присутствием драйвера Mef2-Gal4 . OFF означает, что трансгены UAS неактивны из-за отсутствия Gal4. Mef2 > dSesn WT(ON) данные из одной и той же когорты показаны на каждом графике в качестве ссылки. Биологически независимые группы животных: n = 8 ( a , b , c , d , f , h ; группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 7 ( e , сверху вниз, группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 8, 5, 5, 8, 8 ( г , сверху вниз, группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 8, 5, 4, 8, 8 ( i , верхняя понизить; группы по 20 мух). Биологически независимые животные: n = 227, 172, 139, 113, 165, 152, 155, 156 ( j, слева направо), 227, 172, 128, 171, 178, 164, 250, 164 ( k , слева направо), 227, 172, 166, 212, 197, 164, 127, 115 ( l , слева направо) ). Столбики ошибок, sd * P <0,05, **** P <0,0001 или нс, несущественные из лог-рангового теста (разбега между указанными группами) или двустороннего t- критерия Стьюдента (летные характеристики, по сравнению с Группа ООН).