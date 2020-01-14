Сестрины: как не терять упругость мышц без тренировок и физических упражнений

Абстрактный
Физические упражнения являются одними из наиболее эффективных вмешательств для снижения подвижности, связанного с возрастом, и нарушения обмена веществ. Хотя длительные упражнения на выносливость способствуют чувствительности к инсулину и расширяют дыхательную способность, генетические компоненты и пути, обеспечивающие метаболические преимущества упражнений, остаются неясными. Здесь мы показываем, что Сестрины, семейство эволюционно консервативных белков, индуцируемых физическими упражнениями, являются критическими медиаторами пользы для физических упражнений. На моделях как у мух, так и у мышей генетическая абляция Sestrins препятствует приобретению организмом метаболических преимуществ физических упражнений и повышению их выносливости посредством тренировок. Напротив, активация Sestrin имитирует как молекулярные, так и физиологические эффекты упражнений, предполагая, что он может быть основным эффектором метаболизма упражнений. Среди различных целей, модулируемых Sestrin в ответ на физическую нагрузку, AKT и PGC1α имеют решающее значение для эффектов Sestrin в увеличении выносливости. Эти результаты показывают, что Сестрин является ключевым интегрирующим фактором, который приводит преимущества хронических упражнений к метаболизму и физической выносливости.
Вступление
Одним из многообещающих терапевтических вмешательств для предотвращения возрастного снижения функциональных возможностей является тренировка на выносливость. Тренировка на выносливость вызывает ремоделирование мышечной ткани, которое меняет метаболическое здоровье всего организма 4 , 5 , 6 . Данные, полученные от людей и модельных организмов, убедительно свидетельствуют о том, что упражнения на выносливость оказывают существенное защитное воздействие на различные показатели здоровья 7 . У позвоночных тренировка на выносливость приводит к увеличению митохондриального биогенеза / эффективности 8 , снижению накопления триглицеридов 9 , улучшению чувствительности к инсулину 10 и защите как мышечных, так и нервных функций 11, Считается, что эти изменения по крайней мере частично опосредованы индуцированной физической нагрузкой активацией АМФ-активированной протеинкиназы (АМФК) и пути инсулин-АКТ 12 . Эти события ремоделирования приводят к увеличению физиологической способности как сердечной, так и скелетной мышц. Однако существуют серьезные препятствия на пути широкого применения выносливой терапии в человеческой популяции. Многие люди не могут достичь уровня подготовки, необходимого для создания этих этапов ремоделирования, по нескольким причинам: (1) возраст, (2) травма, (3) болезнь или (4) социальные обязательства, которые требуют длительных сидячих периодов. Следовательно, создание терапевтических миметиков для стимулирования пользы от физических упражнений может обеспечить широкий спектр преимуществ для медицинского сообщества.
Сестрины представляют собой небольшие стресс-индуцируемые белки, которые встречаются в животном мире 13 . Млекопитающие экспрессируют три Сестрина (Sesn1-3), в то время как Drosophila и C. elegans экспрессируют один ортолог Сестрина (dSesn и cSesn, соответственно) 14 . dSesn и Sesn1 млекопитающих преимущественно экспрессируются в скелетных и сердечных мышцах 14 , 15 , 16 . Важно отметить, что экспрессия сестрина дополнительно увеличивается при тренировках у людей и мышей 17 , 18 , 19 . После индукции Сестрины координируют метаболический гомеостаз, регулируя множественные сигнальные пути 20, Благодаря своей собственной оксидоредуктазной активности и регулируя аутофагию, Сестрин может действовать как антиоксидант, уменьшая окислительное повреждение в клетках 20 . Кроме того, посредством активации AMPK 21 и модуляции активности GAP в отношении белковых комплексов 22 , 23 , 24 Rags (GATOR) Sestrins ингибируют мишень для передачи сигналов комплекса рапамицина 1 (TORC1) / S6 киназы (S6K). Важно, что, хотя Сестрины подавляют передачу сигналов TORC1 / S6K, они сильно активируют передачу сигналов TORC2 / AKT 25 независимо от регуляции 26 TORC1 . Интересно, что индуцируемые физическими упражнениями Сестрины активируют как AMPK, так и AKT 20, эффекторы, которые также регулируются тренировкой на выносливость 12 . Действительно, активация передачи сигналов AMPK и инсулин-TORC2 / AKT опосредует защитные активности Sestrins против инсулинорезистентности и диабета 25 , 26 . Тем не менее, ни в одном из предыдущих исследований не изучалась фактическая генетическая и физиологическая роль Сестринов в ответ на физическую нагрузку.
Здесь, используя модели мух и мышей с дефицитом Сестрина, мы показываем, что Сестрины играют важную роль в обеспечении адаптации к хроническим нагрузкам и их преимуществам. Сестрины, действуя через множество эффекторных молекул, таких как AKT и PGC1α, необходимы и достаточны для того, чтобы оказывать физическое воздействие на улучшение метаболизма, функциональности и выносливости мышц.
Результаты
Сестрин необходим для повышения производительности после тренировки
Мы установили протокол тренировки на выносливость и измерения физической выносливости у дрозофилы , который представляет первую модель хронических упражнений в системе беспозвоночных 27 . Тренировка с тренировками в течение трех недель (рис. 1, а ) существенно увеличивает выносливость при беге (диапазон пробега, продолжительность времени, в течение которого пузырьки мух способны бегать в ответ на стимуляцию; рис. 1, б ) и летные характеристики (высота посадки после выброса в пространство; фиг. . 1c ) мух дикого типа (WT), в соответствии с более ранними исследованиями 27 . Эти изменения сопровождались сильной индукцией экспрессии dSesn и повышенным TORC2-зависимым фосфорилированием AKT (Fig. 1d и Supplementary Fig. 1а – в ). Хотя физические упражнения увеличивали фосфорилирование AMPK, оно не оказывало значительного влияния на TORC1-зависимое фосфорилирование S6K в мышцах (дополнительные рисунки 1a, d, e ). Напротив, физические упражнения не увеличивали выносливость бега, летные характеристики и фосфорилирование AKT у мух dSesn- null (рис. 1b-d ). Эти результаты показывают, что Сестрин необходим для улучшения выносливости и летных характеристик после тренировки.
рисунок 1
Сестрин имеет решающее значение для реакции на упражнения у дрозофилы . Схема упражнений обучения дрозофилы . Серые поля обозначают дни с контрольной (UN) или тренировочной (EX) обработкой. b — d Мухи дикого типа (Con; w 1118 ) и dSesn- null ( dSesn — / — ) были проанализированы. e , f Две независимые конструкции RNAi, нацеленные на dSesn, были условно экспрессированы в мышечной ткани с использованием драйвера переключения гена миозиновой тяжелой цепи ( MHC-GS ), контролируемого питанием мифепристоном (ON / OFF). г — JТрансгены dSesn дикого типа, C86S, D423A, D423A / D424A dSesn были экспрессированы в мышцах мух dSesn — / — ( g , h ) или WT ( i ). C86, D423 и D424 в dSesn соответствуют C125, D406 и D407 в Sesn2. Мухи были проанализированы с помощью пробега ( b , e , g , i ) или летных характеристик ( c , f , h ). На графиках летных характеристик закрытые и открытые формы указывают отдельные данные из контрольных (UN) и выполненных (EX) экспериментов соответственно. Эндогенный dSesn был сверхэкспрессирован через версию UAS-dSesn линии EP ( j). Нога и грудная мышца были проанализированы с помощью иммуноблоттинга ( d, j ) и ленточной денситометрии ( d , справа; значения относительно соответствующих уровней ООН). Биологически независимые группы животных: n = 8 ( b , e , i ; группы по 20 мух), n = 6, 6, 3, 3 ( d , слева направо; группы по 20 мух), n = 6, 6, 6 7, 8, 8, 8, 8 ( г , сверху вниз, группы по 20 мух). Биологически независимые животные: n = 100, 193, 141, 145 ( с , слева направо), n = 196, 264, 250, 233, 257, 288, 218, 234 ( f(слева направо), n = 149, 159, 144, 187, 223, 148, 233, 237 ( ч , слева направо). Столбики ошибок, sd (летные характеристики) или sem (количественная оценка иммуноблота). * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001, **** P <0,0001 или нс, несущественно из лог-рангового теста (разбега) или двустороннего t- критерия Стьюдента (все остальные анализы). Маркеры молекулярной массы указаны в кДа.
Сестрин в мышце достаточно, чтобы изменить результат тренировки
Поскольку экспрессия Сестрина высока и не вызывает физических нагрузок в мышцах, мы проверили, функционирует ли Сестрин в мышцах для обеспечения физической нагрузки. Мышечно-специфическое молчание dSesn с помощью двух независимых конструкций dSesn RNAi (дополнительная фигура 1f ) сводило на нет преимущества в упражнениях в той же степени, что и полная абляция dSesn (рис. 1e, f ). И наоборот, специфичная для мышц трансгенная сверхэкспрессия dSesn у dSesn- null мух (дополнительная фиг. 1g ) была достаточной для увеличения как беговой пробы, так и летных характеристик, даже в отсутствие физических упражнений (Fig. 1g, h).). Эти результаты показывают, что (1) функции сестрина в мышцах опосредуют увеличение подвижности, вызванное физическими упражнениями, и (2) положительная регуляция сестрина в мышцах была достаточной, чтобы вызвать пользу от упражнений. Действительно, специфическая для мышц избыточная экспрессия сестрина у мух WT вызывает сильное увеличение беговой выносливости (Fig. 1i и 2a ), связанное с активацией AKT (Fig. 1j ). Важно отметить, что эффект сверхэкспрессии dSesn был количественно больше, чем эффект физических упражнений, и тренировки с физическими упражнениями не улучшали беговую выносливость у мух с избыточной экспрессией сестрина (Fig. 1g – i ). Эти результаты указывают на то, что специфическая для мышц индукция сестрина необходима и достаточна для поддержания выносливости при хронических нагрузках.
Сестрин улучшает выносливость за счет модуляции TOR
Далее мы рассмотрели, как экспрессия Sestrin улучшает выносливость и летные характеристики механически. Мутация C86S в Сестрине, которая нарушает его функцию оксидоредуктазы 20 , немного снижает способность Сестрина к увеличению выносливости (Fig. 1g, h ). Напротив, замены D423A и D424A, которые отменяют эффекты Сестрина на ингибирование TORC1 и активацию TORC2 / AKT 20 (дополнительная фиг. 1h-o ), почти полностью блокировали эффект Sestrin (фиг. 1g, h ), указывая на то, что регуляция Комплексы TOR важны для благотворного воздействия Сестрина.
Уровни трансгенной экспрессии белков Sestrin с мутацией C86S или D423A / D424A были сопоставимы с таковыми для Sestrin дикого типа в иммуноблоттинге (дополнительная фиг. 1g ) и иммуноокрашивании (дополнительная фиг. 1-1 ). Экспрессируемые в развивающихся имагинальных дисках крыла, Сестрины дикого типа и C86S снижали TORC1-зависимый рост органов (дополнительный рисунок 1h-m ), в то же время активируя TORC2-зависимое фосфорилирование AKT (дополнительный рисунок 1j-m ). Напротив, мутантные сестрины D423A / D424A не влияли на рост органов или фосфорилирование AKT (дополнительная фиг.1h – o ). Эти результаты подтверждают, что остатки D423 и D424 действительно являются критическими для Sestrin-зависимой модуляции комплексов TOR.
Ось TORC2-AKT требуется для Сестрина, чтобы продлить выносливость
Подобно физическим упражнениям, Сестрин сильно активировал TORC2-опосредованное фосфорилирование AKT (Fig. 1j ) 20 , 26 , 28 . Ингибирование компонентов TORC2, таких как Rictor и Sin1 или AKT, полностью блокирует эффект Сестрина в продлении выносливости (Fig. 2b-d ). Напротив, ингибирование TSC2, которое блокирует опосредованное Sestrin ингибирование TORC1 14 , или нокдаун 4E-BP, который отсоединяет передачу сигналов TORC1 от трансляционной регуляции 29 , не влияло на способность Sestrin к увеличению выносливости (Fig. 2e, f ). Ингибирование TORC2 / AKT не только ингибировало эффект Sestrin, но также блокировало эффект физических упражнений (Fig. 2g – l).). Следовательно, ось TORC2-AKT, по-видимому, является критическим эффектором как упражнений, так и сестрина, в то время как традиционная мишень для сестрин TORC1 в этом контексте менее важна.
Упражнения требуют Sesn1 для улучшения чувствительности к инсулину
Передача сигналов AKT у млекопитающих важна для чувствительности к инсулину и метаболизма глюкозы. Было показано, что у мышей Sesn2 и Sesn3, которые регулируют передачу сигналов инсулина в печени, важны для гомеостаза глюкозы 25 , 26 . Но среди трех сестрин млекопитающих Sesn1 преимущественно экспрессируется в мышцах 16 . В отличии от sesn2 — / — или Sesn3 — / — мышей 25 , 26 , sesn1 — / — . Мышей не обнаружил сколь — либо изменений в гомеостазе глюкозы в любых постных или ожирении оседлых условий (рис 3а . И дополнительного рис 2а). У мышей WT произвольное движение колес улучшило толерантность к глюкозе (Fig. 3a ); однако, этот эффект был ослаблен у мышей Sesn1 — / — (Fig. 3a ), и у мышей Sesn1 — / — обнаружена более высокая непереносимость глюкозы по сравнению с аналогами WT (Fig. 3b ). Инсулин-индуцированная активация AKT в тренированных скелетных мышцах также была снижена у Sesn1 — / — мышей (Fig. 3c ). Эти результаты свидетельствуют о том, что Sesn1 участвует в метаболическом ответе мышц на физические нагрузки.
Упражнение требует Sesn1 для улучшения бега
Основываясь на наших наблюдениях на летающей модели, мы хотели узнать, необходим ли Sesn1 для увеличения работоспособности. У мышей WT дистанция бега, скорость и время постепенно увеличивались в соответствии с продолжительностью произвольной тренировки (рис. 3d-f ). Хотя мыши Sesn1 — / — первоначально бегали на одинаковом расстоянии и скорости, они не улучшали свои профили бега так же эффективно, как мыши WT (Fig. 3d-f ). Те же самые эффекты физической нагрузки и потери Sesn1 наблюдались у независимой и более старой когорты мышей (дополнительная Рис. 2b-d ). Таким образом, роль Sestrin в обеспечении преимуществ физических упражнений в улучшении физических движений и повышающей регуляции передачи сигналов инсулин-AKT сохраняется между мышами и мухами.
Упражнения требуют Sesn1 для улучшения дыхательной эффективности
Тренировка с физической нагрузкой вызывает метаболические изменения, которые позволяют улучшить дыхательную способность 12 . Чтобы оценить влияние, которое Сестрин может оказать на это, мышей подвергали дополнительным упражнениям (принудительный бег с возрастающей интенсивностью) с оценкой дыхания (дополнительная Рис. 3a ). У нетренированных мышей WT наблюдалось постепенное увеличение коэффициента дыхательного обмена (RER; VCO 2 ∙ VO 2 -1 ), поскольку физическая нагрузка становилась более интенсивной, в то время как общий уровень потребления кислорода (VO 2 ) оставался относительно постоянным (дополнительная фиг. 3b). с ). Это было связано с изменением источника энергии с жирных кислот на глюкозу (дополнительная рис. 3d ) 12, Напротив, у мышей WT, тренированных на колесах, сохранялись низкие RER и высокое окисление жиров во время тяжелых упражнений (дополнительная рис. 3e – h ). Примечательно, что у обученных колесам мышей Sesn1 — / — таких метаболических улучшений не наблюдалось, и у них был метаболический профиль, сходный с у нетренированных мышей (дополнительная Рис. 3e-h ). По сравнению с мышами WT, прошедшими тренировку в колесе, RER у мышей Sesn1 — / -, тренированных в колесе, более сильно возрастал при тяжелых нагрузках (дополнительная фиг. 3i ), в то время как окисление жира снижалось (дополнительная фиг. 3j ). Тем не менее, у Sesn1 выносливость в беге не сильно снижалась — / —мыши с точки зрения времени бега и расстояния (дополнительный рис. 3к, л ). Кроме того, профили метаболизма при физической нагрузке были сходными у нетренированных мышей WT и Sesn1 — / — (дополнительная Рис. 4a – f ).
Sesn -TKO ухудшает обмен веществ и выносливость
Умеренное снижение работоспособности мышей Sesn1 — / — может быть связано с присутствием Sesn2 и Sesn3, которые также экспрессируются в мышцах и индуцируются при нагрузке 16 , 17 , 18 , 19 . Чтобы исключить все сестрины, мы создали Sesn1 / 2/3 мышей с тройным нокаутом (TKO). При помещении на тренировочные колеса у мышей TKO не наблюдалось каких-либо улучшений беговой дорожки и скорости (Рис. 4a – c ). Хотя у мышей TKO наблюдались почти нормальные метаболические профили с неизмененной массой тела (дополнительная фигура 5a ), составом тела (дополнительная фигура 5b, c ) и циркадной ритмикой в энергетическом обмене (дополнительная фигура). 5d, e ), они показали небольшое снижение потребления пищи и физических нагрузок (дополнительная фиг. 5f, g ). Подвергнутые принудительному бегу на беговой дорожке, TKO-мыши работали очень плохо с резко сокращенным временем бега и расстоянием (Fig. 4d, e ).
Этот фенотип выносливости был связан с сильными нарушениями дыхательного обмена. Показатели потребления кислорода (VO 2 ) оставались низкими в течение всего периода принудительного бега и восстановления (Рис. 4f ), и максимальная аэробная емкость (VO 2 max) была значительно снижена у мышей TKO, в то время как базовая скорость потребления кислорода не изменялась (Рис. 4g ). Следовательно, вызванный физическими упражнениями VO 2 (ΔVO 2 ) был почти разрезан пополам у мышей TKO (рис. 4h ). Как отмечалось у мышей Sesn1 — / -, у мышей TKO также наблюдалась повышенная дыхательная неэффективность (высокое RER; Fig. 4i – k ) и пониженное окисление жиров (Fig. 4l) во время бега и восстановления. Примечательно, что RER, маркер метаболического истощения 30 , был сильно повышен сразу после истощения у мышей WT и TKO (Fig. 4i ) и оставался высоким в течение раннего периода восстановления (Fig. 4i ), что указывает на то, что TKO мыши не просто выбирали прекратить бежать, но были метаболически истощены. Примечательно, что в моменты времени, когда мыши Sestrin TKO истощались (примерно через 20-25 минут после запуска), уровни RER у мышей Sestrin TKO были значительно выше, чем у мышей WT (Fig. 4i ). Кроме того, индукция RER во время тренировки (ΔRER) была значительно выше у мышей TKO по сравнению с мышами WT (Fig. 4j, k).). Эти результаты указывают на то, что у мышей с техническим нокаутом неполноценная работоспособность связана не с поведенческими изменениями, а с метаболическими изменениями, связанными с дыхательными дефектами.
Примечательно, что дефекты TKO в принудительном беге (Fig. 4d, e ) и метаболизме упражнений (Fig. 4f – l ) были очень сильными и не обнаруживались никакими мышиными когортами дикого типа. Эти когорты включают мышей, подвергнутых добровольному обучению (рис. 4г – 1 ), мышей дикого типа без тренировок (дополнительная фиг. 3 ) и мышей дикого типа без тренировок и возраста (дополнительная фиг. 4 ). Весь этот дикий тип мышей наблюдал устойчивую работу бега и стабильный метаболизм упражнений на низкой скорости выполняется условие (12-19 м мин -1 ), в то время как технический нокаут мышей выставлен полностью проникающие метаболический и физическое истощение в том же состоянии. Поэтому дефекты мышей TKO наблюдаются при принудительном беге (рис. 4г – 1).) не просто потому, что они не получили выгоды от добровольной тренировки колес (Рис. 4a – c ).
Sesn -TKO уменьшает митохондриальный биогенез в мышцах
По сравнению с другими типами мышц экспрессия сестрина во всех трех формах, особенно в мышечно-специфической изоформе Sesn1, была выше в подошвенной мышце (SOL), которая обогащена волокнами окислительного типа I (Fig. 5a ). Интересно, что в SOL содержание волокон I типа было значительно снижено в мышцах TKO, в то время как содержание волокон II типа было увеличено (Fig. 5b ). Уровни PGC1α, существенного фактора митохондриального биогенеза, также были снижены в мышцах TKO (Fig. 5c ). Маркеры для митохондриальных комплексов, включая SDHA, SDHB, NDUFS3, ATP5B и UQCRFS1, все были значительно снижены в мышцах TKO по сравнению с WT (Fig. 5c ).
Эти фенотипы были более выраженными в икроножных (GTN) и четырехглавых мышцах (QUAD) мышцах; уровни экспрессии PGC1α / β, белков-мишеней PGC1 и митохондриальных ферментов были сильно снижены в тканях TKO (Fig. 5d, e ), и такая же тенденция наблюдалась в количественных уровнях мРНК (Supplementary Fig. 6a ) и гистологической оценке митохондриального комплекса деятельности (рис. 5f, г ). Мышечная масса также снижалась как в SOL, так и в GTN (дополнительная рис. 6b – d ); однако удельная продукция силы, нормализованная для уменьшенной площади поперечного сечения мышц, была сопоставима между мышечной тканью WT и TKO (дополнительная фиг. 6e).), предполагая, что дефицит физической нагрузки у мышей TKO не связан с нарушением сократимости мышц. Трансмиссионная электронная микроскопия мышц GTN показала, что общая микроструктура саркомеров и митохондрий заметно не различается у мышей WT и TKO (дополнительная фиг. 6f, g ). Эти результаты позволяют предположить, что дефекты TKO в метаболизме упражнений могут быть в первую очередь связаны с уменьшением митохондриального биогенеза и последующим снижением окислительной способности мышечной ткани.
Экспрессия Sesn1 индуцируется во время дифференцировки миотубы
Мы оценили, могут ли эти метаболические фенотипы мышей TKO реплицироваться в изолированных миотрубках. Миобласты WT и TKO были выделены из мышц задних конечностей мышей, которые не подвергались произвольному бегу колес, культивировались и дифференцировались с образованием миотрубок in vitro. Миобласты как WT, так и TKO хорошо дифференцировались в миотрубки, характеризующиеся удлиненной морфологией миофибрилл, с одинаковой скоростью (Fig. 6a ). Миобласты WT и TKO экспрессировали MyoD (фиг. 6b ), но только дифференцированные миотрубки экспрессировали специфичный для скелетных мышц белок тяжелой цепи миозина MYH (фиг. 6b ). Интересно, что хотя Sesn1 был почти не обнаружим в миобластах, он был заметно выражен в дифференцированных миотрубках (Fig. 6b)). Sesn2, однако, был более выражен в миобластах и меньше в миотубах (Fig. 6b ). Sesn3 не обнаруживался ни в миотубах, ни в миобластах, что согласуется с предыдущими данными о том, что они были экспрессированы в мышцах на очень низких уровнях (Fig. 5a ). Это согласуется с прежними данными о том, что Sesn1 является преобладающей изоформой сестрина в мышечной ткани 16 .
TKO миотубы уменьшают митохондриальный биогенез
Как наблюдалось в неповрежденной мышце (рис. 5 ), митохондриальный биогенез также ослаблялся в миотрубках TKO. Во время дифференцировки миотрубки миобласты WT усиливали экспрессию PGC1α и PGC1β (Fig. 6b ), а также экспрессию белков митохондриального комплекса, включая NDUFS3 (Complex I), SDHA / B (Complex II), UQCRFS1, UQCRC2 (Complex III), COX2 (Комплекс IV) и ATP5A / B (Комплекс V) (Рис. 6c ). Это согласуется с прежними выводами , что myotube дифференциация предполагает обширное расширение митохондриальной массы и объема 31 , 32 , связанное с PGC1α / β и усиление активности митохондриальных ремоделирования 33 , 34 , 35, Интересно, что этот процесс был существенно ослаблен в миобластах, выделенных от мышей TKO; впоследствии миотрубки TKO показали сильно сниженную экспрессию белков PGC1α / β, а также всех белков митохондриального комплекса (Fig. 6b – e ). В соответствии с этим, окрашивание Mitotracker миотрубок WT и TKO подтвердило, что содержание митохондрий в миотрубках TKO в целом было ниже по сравнению с WT (Fig. 6f ). Эти результаты показывают, что дифференцированные миотрубки TKO имеют уменьшенный митохондриальный биогенез по сравнению с WT.
TKO myotubes снизили активацию AMPK
AMPK является одной из наиболее важных нижестоящих целей Сестрин 13 , 20 , 21 . Поскольку AMPK регулирует PGC1α / β как транскрипционно, так и посттранскрипционно 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 и поскольку AMPK-обеспечиваемая регуляция PGC1α / β является заметной в миотрубках и мышечной ткани 36 , 41 , AMPK может обеспечивать связь между сестринами и PGC1α / β. В соответствии с предыдущими сообщениями 33 , 42 , активация фосфорилирования AMPK была увеличена во время дифференцировки миотрубок (Fig. 6b, d). Однако связанное с дифференциацией фосфорилирование AMPK было ослаблено в миотрубках TKO (Fig. 6b, d ), в соответствии с ролью Sestrin1 в повышающей регуляции AMPK. Мышечные ткани TKO также демонстрировали более низкую активацию AMPK по сравнению с мышечными тканями WT (дополнительная фигура 7a-c ), хотя из-за существенных различий между животными различие не достигало статистической значимости. Эти результаты позволяют предположить, что Сестрины регулируют митохондриальный биогенез через ось AMPK-PGC1α / β.
ТКО миотубы уменьшили резерв дыхательной способности
Посредством митохондриальной респирометрии с использованием морского конька мы оценили, может ли уменьшение митохондриального биогенеза в миотрубках TKO вызывать дефекты окислительного метаболизма (Fig. 6g ). Интересно, что скорость потребления базального митохондриального кислорода, а также удельные скорости, связанные с АТФ и протонами, были сопоставимы между миотрубками WT и TKO (рис. 6h ). Тем не менее, миотрубки TKO показали сильные нарушения максимальной дыхательной способности и резервной дыхательной способности (рис. 6h), что указывает на то, что митохондриальные дефекты миотрубок TKO специфичны для резервной дыхательной способности. Эти результаты свидетельствуют о том, что митохондриальная емкость в мышцах TKO была достаточной только для основного обмена, но не настолько надежной, чтобы обеспечить интенсивное производство энергии и потребление кислорода во время тяжелых тренировок. Это согласуется с нашими выводами из анализа респирометрии целых животных, где частота основного дыхания была относительно неизменной, в то время как максимальная частота дыхания, вызванная физической нагрузкой, была сильно снижена (рис. 4 ). Эти данные также подтверждают митохондриальную природу фенотипов TKO при метаболизме упражнений.
Сверхэкспрессия сестрина регулирует митохондриальный биогенез
Мы проверили, можно ли наблюдать преимущества Сестринов в исследовании усиления функции. В соответствии с результатами применения Сестрина в регуляции метаболизма митохондрий, избыточная экспрессия Сестрина в культивируемых миотрубках сильно увеличивала экспрессию PGC1α / β и его генов-мишеней, таких как митохондриальные ферменты (дополнительная рис. 8a, b ). Это сопровождалось соответствующими эффектами сигнального пути, такими как активация AMPK, ингибирование TORC1 и активация TORC2 (дополнительная фиг. 8a ). Эти результаты подтверждают, что Сестрин является достаточным для регуляции митохондриального биогенеза.
PGC1 имеет решающее значение для Sestrin для получения преимуществ упражнений
Эти результаты указывают на то, что путь биогенеза PGC1-митохондрии является другой важной нижестоящей мишенью оси упражнение-сестрин, в дополнение к сигнальному пути TORC1 / 2. Кроме того, в дрозофилы , Drosophila PGC1 ( Spargel или dPGC1 ) экспрессии была уменьшена в осуществляемой dSesn — / — мутантов (. Дополнительный рисунок 8c ), предполагая , что Сестрин регулирование PGC1 сохраняется в дрозофилы . Кроме того, подавление dPGC1 в мышцах мухи почти полностью подавляет эффект физических упражнений и Сестрина в увеличении выносливости при беге (Рис. 7a ) и летных характеристик (Рис. 7b).). Эти результаты подтверждают, что PGC1, регулируемый по пути Sestrin-AMPK, является важным эффектором упражнений.
Поскольку как AKT, так и PGC1 были важны для эффекта физических упражнений и Sestrins в мышцах (Fig. 2 , 7a, b ), мы проверили, является ли активация этих сигнальных компонентов достаточной для имитации эффекта физических упражнений и Sestrin. Гиперэкспрессия dPGC1 было достаточно , чтобы продлить выносливость работает в обоих молодых (рис. 7в ) и старый (рис. 7д ) летит, в соответствии с нашим бывшим исследования 43 . Эффект dPGC1 был сильнее, чем у упражнений; однако, слабее, чем у гиперэкспрессии Сестрина (Fig. 7d ). Сверхэкспрессия dPGC1 также улучшила летные характеристики (Рис. 7e).), что указывает на то, что активация PGC1 сама по себе может воспроизводить эффект физической нагрузки, хотя ее эффект был менее выраженным по сравнению с эффектом сестрина.
В отличие от PGC1, трансгенная сверхэкспрессия AKT дикого типа или конститутивно-активной AKT, которая может соответственно вызывать слабую 44 и сильную активацию 45 пути AKT, не улучшала выносливость бега или летные характеристики (Рис. 7f-h ). Таким образом, даже если передача сигналов AKT была существенной для опосредованного Сестрином расширения беговой выносливости и летных характеристик (Fig. 2 ), активация пути AKT может быть недостаточной для имитации эффекта физических упражнений и Sestrin (Fig. 7f – h ). Тем не менее, в предыдущих сообщениях указывалось, что активации AKT в мышцах может быть достаточно для улучшения мышечной функции 46 , 47Таким образом, вполне возможно, что в наших экспериментах по трансгенной модуляции каким-то образом не хватало подходящего уровня активации AKT, чтобы произвести полезные эффекты, и, скорее, он дал слишком много или слишком мало активации.
обсуждение
В настоящем исследовании изучена роль Сестрина в метаболизме упражнений. Как у мышей, так и у мух белки семейства Сестрин были необходимы для получения положительного эффекта от физических упражнений. Животные с дефицитом сестрина не улучшали свой метаболизм и не увеличивали выносливость даже после тренировок. Напротив, избыточная экспрессия Сестрина имитировала многие аспекты тренировок. В частности, два из нижестоящих путей-мишеней Сестрина, пути AKT и PGC1 были важны для благоприятного воздействия Сестрина и физических нагрузок.
Сестрин активирует АКТ, активируя свою восходящую киназу TORC2. Сестрин может активировать TORC2 через прямую ассоциацию 26 , 28 или опосредованно через AMPK 21 , 25 , которая, как недавно было показано, фосфорилирует и активирует TORC2 48 . Сестрин-опосредованная активация AMPK может приводить к усилению регуляции PGC1 посредством транскрипционных и посттранскрипционных механизмов 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 . Путь AKT регулирует инсулинозависимую утилизацию глюкозы и жира и поддержание мышечной массы 49 , 50в то время как PGC1 стимулирует митохондриальный биогенез и повышает окислительную способность мышечного метаболизма 51 , 52 . Следовательно, опосредованный Сестрином контроль этих путей может имитировать эффект тренировки, не вызывая некоторых побочных эффектов, которые могут возникнуть в результате модуляции одного пути. Например, при посредничестве активации TORC2, которая может привести к активизации TORC1, Сестрины ингибируют TORC1 через AMPK 21 и GATOR 22 , 23 , 24 . Следовательно, некоторые вредные последствия гиперактивации TORC1, такие как ингибирование аутофагии, могут быть предотвращены при активации Sestrin. Аналогично, активация TORC2 / AKT и ингибирование TORC1 могут как инактивировать PGC1, так и снижать биогенез митохондрий 53, 54 , 55 , что имело бы негативные последствия для мышечного гомеостаза. Однако Sestrin может активировать передачу сигналов AMPK 21 , которая впоследствии может активировать PGC1 и митохондриальный биогенез 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 . Следовательно, Sestrin может вызывать положительные эффекты регуляции TORC1 / 2 без вредных воздействий на передачу сигналов PGC1. Сопутствующая положительная регуляция AKT и PGC1 может также сотрудничать для сохранения мышечной массы и функциональности путем ингибирования FoxO в контексте атрофии и дегенерации мышц 56, Таким образом, Сестрин, по-видимому, обладает уникальной способностью координировать множество сигнальных путей в ответ на физические упражнения, которые в совокупности могут вызывать множество полезных эффектов в мышцах.
Также интересно отметить, что ингибирование PGC1 в сочетании со сверхэкспрессией сестрина приводило к худшей выносливости, чем только ингибирование PGC1 (Fig. 7a ). Точно так же ингибирование AKT в сочетании с избыточной экспрессией Sestrin также приводило к снижению выносливости по сравнению с одним ингибированием AKT (Fig. 2g ). Вполне возможно, что в условиях ингибирования PGC1 и AKT другие нисходящие выходы Сестрина, такие как ингибирование TORC1, каким-то образом вызывали неожиданные побочные эффекты, которые влияли на выносливость и физические нагрузки. Например, поскольку сбалансированные активности путей TORC1, PGC1 и AKT имеют решающее значение для структурной и функциональной целостности мышц, возможно, что сопутствующее ингибирование нескольких сигнальных компонентов, таких как TORC1 и PGC1 (Fig. 7a)) или TORC1 и AKT (Fig. 2g ), оказали сильное негативное влияние на гомеостаз и функциональность мышц. Эти наблюдения также подтверждают идею о том, что Сестрин является важным интегратором различных сигнальных путей, и его эффекты не могут быть полностью воспроизведены путем модуляции одного выходного потока.
Хотя роль Сестрина в выполнении упражнений на здоровье была заметной и устойчивой, влияние модуляции Сестрина на продолжительность жизни не было столь очевидным. Несмотря на сильные физиологические дефекты и серьезные нарушения физической активности , продолжительность жизни dSesn — / — мух была лишь незначительно ниже по сравнению с WT мухами (дополнительная Рис. 9a ). Несмотря на то, что максимальная продолжительность жизни была снижена, средняя продолжительность жизни была сопоставима между WT и dSesn — / — мухами. Мышечно-специфическая гиперэкспрессия Сестрина, которая вызывала сильное расширение выносливости и передачи сигналов AKT в мышцах, также не оказала значительного влияния на продолжительность жизни и несколько снизила среднюю продолжительность жизни (дополнительная Рис. 9b).). Следует отметить, что как у людей, так и у мышей тренировка на выносливость улучшает продолжительность здоровья, но не эффективна для увеличения максимальной продолжительности жизни 57 , 58 . Кроме того, тренировки с мухами улучшили ходовые качества и летные характеристики 27 , но не увеличили продолжительность жизни 59 . Эти результаты показывают, что Сестрин является специфическим регулятором здоровья, а не долголетия.
Принимая во внимание, что Сестрины индуцируются широким разнообразием стрессов 15 , включая механические и окислительные стрессы 60 , 61 , которые связаны с тренировкой, вполне вероятно, что упражнения вызывают легкие стрессы, которые повышают уровень регуляции Сестринов. Действительно, предыдущие исследования 17 , 18 , 19, а также текущая работа показали, что хронические физические упражнения усиливают экспрессию сестрина. Ряд стресс-индуцируемых транскрипционных факторов, таких как p53, FoxO, ATF4, XBP1, c / EBPβ, HIFα, AP-1 и Nrf2, участвуют в регуляции сестрина; 15 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66следовательно, возможно, что один или несколько из этих факторов вовлечены в активацию Sestrin, вызванную физической нагрузкой. Интересно, что мы обнаружили, что экспрессия Sestrin1, преобладающей изоформы Sestrin в мышечной ткани 16 , была почти необнаружима в миобластах, но сильно индуцировалась во время дифференцировки миотрубок. Экспрессия Sestrin2, которая демонстрирует более вездесущий паттерн экспрессии в тканях 16 , была слегка снижена во время дифференцировки миотрубок. Следовательно, также возможно, что экспрессия сестрина в этом контексте регулируется с помощью механизма, независимого от стресса.
Таким образом, наше текущее исследование подчеркивает роль Сестрина в обеспечении метаболических преимуществ физических упражнений. Используя мышей и дрозофилу , филогенетически отдаленные виды, мы показали, что роль Сестрина в выполнении упражнений, повышении физической выносливости и улучшении обмена веществ в животном мире весьма консервативна. Следовательно, Сестрин может служить в качестве многообещающей терапевтической молекулы для получения подобных упражнений преимуществ, таких как улучшение подвижности и метаболизма.
методы
Штаммы дрозофилы и условия культивирования
WT, dSesn XP4 ( БАС-dSesn ) и dSesn 8A11 ( dSesn — / — ) ранее были произведены в Exelixis ж 1118 фоне 14 . Mef2-Gal4 (# 27390), МНС-GS-Gal4 (# 43641), ар-Gal4 (# 3041), БАС-dAKT (# 8191), БАС-dAKT иРНК (# 33615), БАС-dRictor иРНК (# 36699 ), БАС-dSin1 иРНК (# 32371), БАС-4E-ВР иРНК (# 36667), БАС-dTSC2 иРНК (# 34737), БАС-dPGC1RNAi (# 33915) и линии мух с посадочной платформой attP были получены изФондового центраBloomington Drosophila (BDSC). UAS-dSesn RNAi-A (# 38481) и UAS-dSesn RNAi-B (# 104365) были получены из Венского центра дрозофилы RNAi (VDRC). UAS-dPGC1 — это добрый подарок от доктора Дэвида Уокера (UCLA), а UAS-myr-dAKT (активный конститутивный AKT) от доктора Мишель Блэнд (Университет Вирджинии). кДНК dSesn 14 дикого типа ( dSesn WT ) и C86S ( dSesn CS ) -, D424A ( dSesn DA ) — или D423A / D424A ( dSesnDDAA ) -мутированные формы были присоединены к N-концевой 3 × -FLAG-метке и клонированы в вектор pUAST-attB. C86, D423 и D424 в dSesn соответствуют C125, D406 и D407 в Sesn2. Конструкции микроинъецировали в эмбрионы штамма attP (# 24486 от BDSC), который имеет вставку интегразы PhiC31 в Х-хромосому и посадочную платформу attP во второй хромосоме. Вставка трансгена была идентифицирована по наличию мини-белого маркера. Мухи культивировали на стандартной среде с агаром из кукурузной муки (для поддержания и разведения штамма) или на 10% среде с сахарными дрожжами (для разведения после развития, тренировки с тренировками и анализа продолжительности жизни) при влажности (70%), температуре (25 o C) и управление светом (цикл 12/12 ч свет / темнота).
Тренировка в дрозофиле
Когорты по меньшей мере 680 мух были собраны под легким CO 2анестезия в течение 2 ч после взрыва взрослого человека и разделение на флаконы, содержащие 20 мух. Мухи были затем разделены на две группы из более чем 340 мух: группы с физическими упражнениями и группы без тренировок. Группы как мух, так и не выполняющих упражнений, были одновременно помещены на устройство для тренировок для контроля факторов окружающей среды, не зависящих от упражнений. Каждые 15 с устройство для упражнений сбрасывает пузырьки с мухами, чтобы вызвать врожденный негативный ответ геотаксиса повторяющимся образом. Хотя тренированные мухи могут бежать к верхней части флакона, неиспользованным мухам препятствовали бегать из-за пенной пробки, установленной низко во флаконе. Ежедневное время упражнений постепенно увеличивалось, чтобы создать расширенную программу, которая может улучшить мобильность у мух. Для всех экспериментов в этом исследовании,
Тренировки выполнялись в одно и то же время суток каждый день вскоре после включения освещения и не превышали более 3 часов. Во время тренировок нарушается сон, но выбранный период обычно состоит из наименьшего количества сна, чтобы минимизировать нарушение сна. Любые эффекты, наблюдаемые при минимальном нарушении, также будут обнаружены в неиспользованных средствах управления, поскольку они также размещаются на машине одновременно; следовательно, лишение сна, вероятно, не учитывает каких-либо видимых различий. Более полное описание протокола учений, а также подробные протоколы для других анализов, таких как анализ пробега и летных характеристик, можно найти в нашей недавней публикации 67, Все биохимические анализы, включая вестерн-блоттинг и количественную ОТ-ПЦР, проводили на мухах после более чем 24-часового отдыха после финального упражнения. Следовательно, наблюдаемые молекулярные изменения связаны не с острыми, а с хроническими и долгосрочными последствиями физических упражнений.
Выполнение анализа выносливости у дрозофилы
Восемь флаконов мух из каждой когорты были подвергнуты анализу пробега в двух временных точках: один раз на 5-й день и один раз на 25-й день взрослой жизни. Для каждого сеанса мухи были помещены в тренажер Power Tower 27и заставил карабкаться, пока они больше не реагировали на отрицательный геотаксический стимул. Контролировали с интервалами в 15 минут, визуально определяли, что флакон с мухами устал, когда пять или менее мух могут подняться выше 1 см после трех последовательных падений. Runspans использовали минимум 8 флаконов, содержащих по 20 мух каждый. Каждый флакон был составлен в виде единой системы координат. Графики прогона с меньшим количеством точек данных показывают, что два или более флаконов были оценены как утомленные одновременно. Каждый эксперимент проводился в двух или трех экземплярах, и пробежки были оценены вслепую, когда это было возможно. Время от начала анализа до времени утомления регистрировалось для каждого флакона, и данные анализировались с использованием анализа лог-ранга в GraphPad Prism (Сан-Диего, Калифорния, США).
Анализы летных характеристик у дрозофилы
Дублированные или тройные когорты по меньшей мере 120 мух были состарены и / или тренированы в узких флаконах, содержащих группы из 20 сопоставимых по возрасту братьев и сестер. Акриловая пленка с окрашиваемым клеем была помещена в летную трубку, а когорты мух были выброшены в аппарат для регистрации летных характеристик и последующей высоты посадки после выпуска. Когорты мух были введены в тестер по одному флакону за раз с использованием гравитационной капельной трубки, чтобы уменьшить изменчивость. После того, как на адгезиве была зафиксирована полная когорта мух, защитное покрытие было удалено на белую поверхность для цифровой записи высоты посадки каждой мухи. Мухи с поврежденными крыльями были подвергнуты цензуре от окончательного анализа, чтобы контролировать механическое напряжение, не связанное с тренировкой. Изображения были проанализированы с использованием ImageJ.т тест.
Контроль генетических факторов и факторов окружающей среды у дрозофилы
Для dSesn нокаут экспериментов, dSesn 8A11 / 8A11 мух по сравнению с Exelixis ж 1118 мух, из которых мутантный аллель сгенерированных 14 . Для экспериментов dSesn RNAi взрослое потомство собирали из того же флакона в течение 72-часового периода и случайным образом разделяли на контрольную (OFF) и экспериментальную (ON) группы. Группа ON получала 100 мкМ мифепристона (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI), который активирует драйвер генного переключателя (GS), в то время как группа OFF получала такое же следовое количество раствора носителя (70% этанол) до экспериментальной конечной точки. Для экспериментов со сверхэкспрессией dSesn использовали штамм attP (# 24486 от BDSC), который использовали для получения UAS-dSesn.WT и мутантныештаммы dSesn вместо этого были скрещены с Mef2-Gal4 и использованы в качестве генетического фонового контроля. Эти мухи использовались как для упражнений, так и для анализа продолжительности жизни.
Факторы окружающей среды, не зависящие от физических упражнений, контролировались путем воздействия на мушек, не подвергавшихся физическим упражнениям, одной и той же окружающей среды во всех отношениях, за исключением того, что мухам, не выполняющим физические упражнения, препятствовали бегу, как описано выше.
Штаммы мышей и условия выращивания
Все мыши, использованные в этом исследовании, имеют фон C57BL / 6. Sesn1 — / — мышей 68 и sesn2 — / — / Sesn3 — / — мышей 25 , как в фоновом режиме C57BL / 6, были скрещивались для получения техническим нокаутом мышей. Как сообщалось ранее 69мыши TKO показали сниженную жизнеспособность и полустерильность, но значительное количество мышей дожило до зрелого возраста без каких-либо серьезных нарушений развития. Мышей содержали в клетках с фильтрами и им давали свободный доступ к автоклавной обычной еде (LFD; 5L0D, лабораторная диета) или HFD (S3282, Bio-Serv, когда указано) и воде в Университете Мичигана в соответствии с национальными институтами Здоровье (NIH) и институциональные рекомендации. Мы соблюдали все соответствующие этические нормы для испытаний на животных и исследований. Все эксперименты были одобрены Институциональным комитетом по уходу и использованию животных Мичиганского университета (номера протоколов: PRO00007710, PRO00006772, PRO00006689, PRO00006206 и PRO00005712).
Добровольное управление колесом
В соответствии с установленными протоколами в Центре сердечно-сосудистой системы им. Франкеля Университета им. Фрэнкеля — ядро физиологии фенотипирования были проведены добровольные эксперименты. Вкратце, были введены беговые колеса (Comfort Wheel; Central Garden и Pet), чтобы позволить мышам добровольно тренироваться. 6-месячные WT (n = 4) и Sesn1 — / — (n = 5) самцы мышей (рис. 3 ), 1-летние WT (n = 3; Sesn1 +/- контроль соратников ) и Sesn1 — / — (n = 4) мыши-самцы (дополнительный рисунок 2 ) и мыши WT (n = 5) и Sesn1 — / — / Sesn2 — / — / Sesn3 — / — (TKO, n = 4) в возрасте 5 месяцев (Инжир. 4 ) были подвергнуты добровольному обкатке колес. Активность ходового колеса ежедневно контролировалась с помощью циклокомпьютера (Cateye) в течение 3 недель. После этого периода мышей держали на колесах в течение 4–6 дополнительных недель, пока не были завершены дополнительные метаболические анализы, включая тесты на толерантность к глюкозе, респирометрию и исследования инсулиновой реакции.
Тест на толерантность к глюкозе и исследования реакции на инсулин
Для тестов на толерантность к глюкозе у мышей подвергали голоданию в течение 6 ч, и брали кровь из хвоста ника в указанные моменты времени после внутрибрюшинной инъекции глюкозы (1 г кг -1 веса тела), и уровень глюкозы в крови немедленно измеряли с помощью одно- сенсорный ультраглюкометр (Lifescan, Inc.). Для исследования острой реакции инсулина, мышей держал под хирургической плоскостью анестезии с использованием изофлурана и скелетные мышцы , собирали от каждой ноги до и после инъекции инсулина (0,8 U кг -1 веса тела). Ткани были быстро заморожены и использованы для последующих анализов, таких как иммуноблоттинг.
Метаболическая клетка
Эксперименты по метаболической клетке, составу тела и физической нагрузке выполняли в центре метаболического фенотипирования у мышей Мичигана в соответствии с установленными протоколами. Вкратце, потребление кислорода (VO 2 ), производство диоксида углерода (VCO 2)), спонтанные движения и потребление пищи были измерены с использованием Комплексной лабораторной системы мониторинга (CLAMS, Columbus Instruments). После измерения массы тела каждую мышь помещали в герметичные камеры (7,9 «× 4» × 5 «) по отдельности. Исследование проводилось непрерывно в течение 96 часов в помещении с окружающей средой, установленном на 20–23 ° C с циклами темного света 12–12 часов (6:00 вечера – 6:00 утра). В течение этого времени корм и вода обеспечивались животным через устройства для кормления и поения, установленные внутри камеры. Количество пищи, потребляемой каждым животным, контролировали с помощью прецизионных весов, установленных под камерой. Стандартный газ (20,5% O 2 и 0,5% CO 2 в N 2 ) использовали для калибровки системы перед каждым экспериментом. ВО 2и отбор проб VCO 2 проводился последовательно в течение 5 с с интервалом 10 минут. Спонтанная активность регистрировалась каждую секунду в X и Z измерениях. Скорость воздушного потока была отрегулирована таким образом, чтобы поддерживать разницу кислорода около 0,3% в условиях покоя. RER рассчитывали как VCO 2 ∙ VO 2 -1 .
Состав тела
Массу тела, массу жира и мышечную массу тела измеряли с помощью ЯМР-анализатора (Minispec LF90II, Bruker Optics), поддерживаемого в соответствии с рекомендациями производителя. Сознательных мышей помещали в измерительную трубку с минимальным ограничением, и индивидуальные измерения занимали менее 2 мин.
Осуществлять респирометрию
VO 2 и VCO 2 были измерены с использованием прибора CLAMS, описанного выше. Перед исследованием мышей помещали в камеры беговой дорожки, чтобы приспособить их к среде беговой дорожки. За два дня до исследования мышей индивидуально помещали в одну беговую дорожку на 30 минут каждый день. Мышей взвешивали перед проведением теста. Затем их индивидуально помещали в герметичные камеры беговой дорожки (305 × 51 × 44 мм 3). Наклон беговой дорожки был установлен на 25 ° к горизонтали. Измерения проводились только между 9:00 и 15:00 в каждый день. В течение этого времени животных бегали по беговым дорожкам по одному, и беговую дорожку чистили между испытаниями. Как описано выше, систему CLAMS обычно калибровали перед экспериментом с использованием стандартного газа. VO 2 и VCO 2 в каждой камере отбирались непрерывно каждые 5 с. Скорость воздушного потока через камеры была установлена на уровне 0,50 л / мин. RER рассчитывали как VCO 2 ∙ VO 2 -1 . Общее окисление глюкозы и окисление жирных кислот рассчитывают, соответственно, на основе значений VO 2 и VCO 2, используя уравнения 1,69 ∙ VO2 — 1,69 ∙ VCO 2 и 4,57 ∙ VCO 2 — 3,23 ∙ VO 2 , соответственно. Всех мышей запускали по одному и тому же стандартному расписанию беговой дорожки, которое составило: 30-минутная базовая запись, 5 минут при 5 м / мин -1 , 9 м / мин -1 , 12 м / мин -1 и 15 м / мин -1 , а затем 2 мин при 17–47 м мин -1, увеличиваясь на 2 м мин -1 . Мыши были запущены, пока они не исчерпаны. Истощение оценивалось мышью, сидящей на шокере (1,60 мА, 120 В, 3 Гц) в течение пяти последовательных секунд, после чего шокер был отключен, а расписание беговой дорожки остановлено. Затем записывали 15–20 минут восстановительных данных.
Первичная культура и дифференциация миобластов
Первичные миобласты были выделены из мышц задних конечностей самцов мышей WT и TKO в возрасте 2 месяцев. Выделенные миобласты культивировали в среде для роста миобластов (среда F-10, 20% FBS, 10 нг мл -1основной фактор роста фибробластов, пенициллин-стрептомицин). Для дифференцировки в миотрубки, когда первичные миобласты имели слияние около 95%, среду для дифференцировки (DMEM, 2% сыворотка лошади) обрабатывали в течение 5 дней. Изображения фазово-контрастного микроскопа были получены под инвертированным микроскопом, прикрепленным к цифровой камере во время дифференцирования. Для флуоресцентной визуализации полностью дифференцированные миотрубки инкубировали с 100 нМ Mitotracker CMX-ROS (M7512, Invitrogen) в течение 30 мин при 37 ° С. После фиксации 4% параформальдегидом и пермеабилизации 0,2% Triton X-100 клетки обрабатывали 6,6 мкМ конъюгированным с Alexa Fluor 488 фаллоидином (A12379, Invitrogen) в течение 45 мин и 1 мкг мл -1 DAPI в течение 10 с при комнатной температуре затем сфотографировали под конфокальным микроскопом Leica SP5.
Измерения митохондриального потребления кислорода
Скорость потребления митохондриального кислорода измеряли с помощью анализатора внеклеточного потока XFe96 (Seahorse Biosciences) в соответствии с рекомендациями производителя. Скорость потребления кислорода (OCR, моль мин -1) измеряли как показатель митохондриальной функции. Первоначально измеряли базовые скорости, а затем последовательно вводили 1 мкМ олигомицин, 0,25 мкМ FCCP и 0,5 мкМ ротенон / антимицин А (набор для стресс-теста клеток XF от Agilent Technologies, 103015-100) через порты анализа потока Seahorse. комплект картриджей. Показатели были измерены в трех последовательных временных точках. Линейная диаграмма измерений OCR была показана после нормализации с базовыми скоростями. Частота дыхания, специфичная для митохондрий, также была рассчитана. Базальное митохондриальное дыхание было получено путем вычитания скорости ротенона из базовой скорости, АТФ-связанного дыхания путем вычитания скорости олигомицина из базовой скорости, дыхания протонной утечкой путем вычитания скорости ротенона из скорости олигомицина, максимальное митохондриальное дыхание путем вычитания скорости ротенона из скорости FCCP и резервное митохондриальное дыхание путем вычитания базовой скорости из скорости FCCP. Все эти значения митохондриального дыхания были нормализованы немитохондриальным дыханием, которое является таким же, как частота ротенона.
C2C12 культура и дифференциация миобластов
Клетки C2C12 происходили из ATCC (CRL-1772) и культивировали в DMEM с добавлением 10% FBS и пенициллин-стрептомицина. Клетки были протестированы на негативное загрязнение микоплазмой в анализе на основе ПЦР с использованием этих праймеров: F: GTGGGGAGCAAA (C / T) AGGATTAGA и R: GGCATGATGATTTGACGTC (A / G) T. Для дифференцировки, когда клетки находились в месте слияния 80–90%, питательную среду заменяли средой дифференциации (DMEM, 2% лошадиной сыворотки) в течение 5 дней. Дифференцированные клетки C2C12 были проверены по морфологии миотрубок и подвергнуты аденовирусной инфекции.
Аденовирусные процедуры
Помеченный флагом полноразмерный человеческий Sesn2 был клонирован в челночный вектор pACCMV-I, а затем собран в аденовирусный остов в векторном ядре Мичиганского университета (Ad-SESN2). GFP-экспрессирующие аденовирусы (Ad-GFP), сконструированные таким же образом, использовали в качестве отрицательного контроля. В экспериментах по дозозависимой инфекции для миотрубок C2C12 общее количество вирусных частиц, используемых для инфекции, оставалось постоянным, а соотношение между Ad-SESN2 и Ad-GFP пропорционально изменялось в соответствии со схемой заражения. Через 36 ч после заражения собранные клетки впоследствии использовали для иммуноблоттинга или количественной ОТ-ПЦР.
Антитела
Антитела dSesn, Sesn1 и Sesn2 были получены от кроликов и морских свинок с использованием GST-слитых белков 14 , 25 . Все внутренние антитела были аффинно очищены с использованием PVDF-иммобилизованных белков-мишеней и подтверждены с помощью нокаутированных лизатов тканей. Коммерческие антитела против Sesn3 (Abcam, ab97792) также использовались для обнаружения сестрин. Антитела к Tubulin (T5168) от Sigma. Актин (JLA20), Wingless (4D4), MHC типа I (BA-D5), MHC типа IIA (SC-71) и MHC типа IIB (BF-F3) взяты из Банка развития гибридом исследования (DSHB). Phospho-Thr398 Drosophila S6k (9209), phospho-Thr389 S6k (9234), фосфор-Thr172 AMPKα (phospho-Thr184 Drosophila AMPK; 2535), AMPKα (2532), фосфо-Ser79 ACC (3661), ACC (3676), ACC (3676) (2368), phospho-Ser505Антитела к дрозофиле Akt1 (4054), мышиному Akt1 (9271) фосфо-Ser473 и антителам к мыши / дрозофиле Akt (4691) от Cell Signaling Technology. PGC1α (sc-517380), PGC1β (sc-373771), MYH (тяжелая цепь миозина скелетных мышц; sc-32732), MyoD (sc-377460), NDUFS3 (sc-374282), SDHA (sc-390381), SDHB ( антитела sc-271548), COX2 (sc-514489), UQCRFS1 (sc-271609), UQCRC2 (sc-390378), ATP5A (sc-136178), ATP5B (sc-55597) и S6K (sc-8418) от Санты Круз Биотехнология. Для иммуноблоттинга антитела разводили в 1: 200 для антител Санта-Крус и в 1: 1000 для всех других антител. Для иммуноокрашивания антитела разводили в соотношении 1: 500 (антитело МНС типа IIA) или 1: 100 (все остальные антитела).
Мышечная гистология
Мышцы единоличной и икроножной мышц целиком замораживали в соединении ОКТ (Tissue-Tek) с использованием изопентана, охлажденного в жидком азоте, и разрезали на криосрезы толщиной 10 мкм. Чтобы определить тип мышечного волокна, криосекции мышц проникали в 0,5% Triton X-100 в PBS, обрабатывали в блокирующем растворе MOM (Vector laboratories, BMK-2202) в соответствии с инструкциями производителя. Срезы инкубировали в течение ночи при 4 ° C с первичными моноклональными антителами против тяжелой цепи миозина типа I (MHC) (BA-D5, мышиные IgG2b), MHC типа IIA (SC-71, мышиные IgG1) и MHC типа IIB (BF-F3). , мышиные IgM). Первичные моноклональные антитела были обнаружены козьими антимышиными вторичными антителами против IgG2b (Alexa 350, A-21140), IgG1 (Alexa 555, A-21127) и IgM (Alexa 647, A-21238), полученных от Invitrogen. Чтобы визуализировать внеклеточный матрикс, Использовали лектин агглютина зародышей пшеницы (WGA), конъюгированный с AlexaFluor 488 (Life Technologies, W11261). Мышечные волокна типа IIX были обнаружены по отсутствию иммунофлуоресцентного сигнала. Флуоресцентные изображения получали с помощью конфокального микроскопа Nikon A1. Срезы икроножной кости окрашивали на NADH-TR (комплекс I) и сукцинатдегидрогеназу (SDH, комплекс II) следующим способом. Для гистохимического определения активности митохондриального комплекса I срезы инкубировали в течение 30 мин при 37 ° С в свежеприготовленном 1 мг мл. Срезы икроножной кости окрашивали на NADH-TR (комплекс I) и сукцинатдегидрогеназу (SDH, комплекс II) следующим способом. Для гистохимического определения активности митохондриального комплекса I срезы инкубировали в течение 30 мин при 37 ° С в свежеприготовленном 1 мг мл. Срезы икроножной кости окрашивали на NADH-TR (комплекс I) и сукцинатдегидрогеназу (SDH, комплекс II) следующим способом. Для гистохимического определения активности митохондриального комплекса I срезы инкубировали в течение 30 мин при 37 ° С в свежеприготовленном 1 мг мл.-1 нитробума тетразолия и 1 мг мл -1 НАДН в 100 мМ растворе Трис (рН 7,6). Для определения активности митохондриального комплекса II срезы высушивали при комнатной температуре в течение 10 минут и повторно гидратировали с помощью PBS (рН 7,2), а затем инкубировали в растворе для анализа комплекса II, содержащем 50 мМ фосфатный буфер (рН 7,4), 50 мМ янтарной кислоты кислоты и 0,5 мг мл -1 нитробума тетразолия (NBT) при температуре 37 ° С в камере влажности в течение 30 мин. Срезы промывали в дистиллированной воде, сушили и затем устанавливали в глицергель-монтажную среду (Dako). Все гистологические срезы были получены под световым микроскопом (Meiji).
Просвечивающая электронная микроскопия
Для просвечивающей электронной микроскопии образцы фиксировали в 2,5% глутаральдегиде в 0,1 М буфере Соренсена, рН 7,4, в течение ночи при 4 ° С. На следующий день образцы дважды промывали в Соренсене, фиксировали в 1% тетроксиде осмия в Соренсене в течение 1 часа и промывали в дважды дистиллированной воде. Затем образцы обезвоживали в возрастающих концентрациях этанола по 10 минут каждый, дважды промывали в ацетоне и закапывали в эпоксидную смолу. Смоляные блоки разрезали на ультратонкие срезы 70 нм и окрашивали уранилацетатом и цитратом свинца. Срезы регистрировали на электронном микроскопе JEOL 1400 + при 80 кэВ с помощью цифровой камеры Hamamatsu ORCA-HR.
Сократительная сила
Сократительные свойства скелетных мышц были исследованы с помощью следующего метода 70 . Внутрибрюшинное введение tribromoethanol (400 мг кг -1) использовали для обезболивания мышей, и анестезия поддерживалась дополнительными инъекциями трибромэтанола на протяжении всей процедуры. Сократительные свойства икроножной мышцы (GTN) измеряли in situ. Вся мышца GTN была изолирована от окружающих мышц и соединительной ткани анестезированных мышей, а дистальное сухожилие было разорвано и прикреплено к рычагу серводвигателя (модель 305B, Aurora Scientific). Мышцы активировались путем стимуляции большеберцового нерва с помощью платиновых проволочных электродов. Напряжение стимуляции было отрегулировано для создания максимальной силы, обычно между 5 и 10 В. При мышцах, удерживаемых на оптимальной длине для выработки силы, были применены последовательности импульсов стимуляции 0,2 мс. Частота импульсов увеличивалась до достижения максимальной силы. Сократительные свойства мышц soleus (SOL) измеряли in vitro.3 , 11 мМ глюкозы, 5 мМ KCl, 2 мМ CaCl 2 , 1 мМ MgSO 4 , 1 мМ NaH 2 PO 4 и 0,025 мМ хлора турбокурарина), поддерживаемого при 25 ° С. Раствор барботировали с 95% O 2 /5% CO 2поддерживать рН 7,4. Одно сухожилие было привязано к датчику силы (модель BG-50, Kulite Semiconductor Products Inc.), а другое сухожилие было привязано к фиксированной стойке. Мышцы стимулировали между двумя платиновыми электродами и измеряли максимальное усилие, как описано выше для мышц GTN. После всех измерений силы измеряли мышечную массу и рассчитывали общую площадь поперечного сечения волокна (CSA) путем деления мышечной массы на произведение длины волокна (определяемой из ранее установленных соотношений оптимальной длины мышцы к длине волокна) и плотности мышцы. 1,06 г на см 2 . Максимальная удельная сила (SOL, кН на м 2 ; GTN, N на см 2 ) была рассчитана для каждой мышцы путем деления максимальной силы на CSA.
Иммуноблоттинг
Для иммуноблоттинга тканевые лизаты кипятили в 1X буфере для образцов SDS в течение 5 минут, разделяли с помощью SDS-PAGE, переносили на мембраны PVDF и зондировали первичными антителами, а затем вторичными антителами, конъюгированными с пероксидазой хрена. Хемилюминесценция была обнаружена с использованием систем LAS4000 (GE). Необрезанные изображения иммуноблота были предоставлены в виде файла исходных данных.
Иммуноокрашивание имагинальных дисков
Личинки на стадии блуждания третьего возраста указанных генотипов собирали, промывали и рассекали в фосфатно-солевом буфере (PBS) для иммуноокрашивания 14 . Воображаемые дисковые комплексы фиксировали в Brower Fix (0,15 М ТРУБЫ pH 6,9, 3 мМ MgSO 41,5 мМ EGTA, 1,5% NP-40), смешанный с одной третью объема 8% -ного без метанола формальдегида в течение 3 ч при 4 ° С. После промывки в PBT (PBS с 0,1% Tween-20) ткани инкубировали в 1X Вестерн-блокирующем реагенте (Roche), разведенном в PBT, в течение 1 часа при комнатной температуре. Затем ткани инкубировали в течение ночи при 4 ° С с первичными антителами в 1X Вестерн-блокирующем реагенте. Затем ткани промывали PBT и инкубировали в течение 3 ч при комнатной температуре с вторично конъюгированными с флуорофором вторичными антителами (Invitrogen) в 1X Вестерн-блокирующем реагенте. После промывания PBT ткани промывали PBS и помещали в антиадгезивный реагент ProLong Gold (Invitrogen). Образцы исследовали под конфокальным микроскопом Nikon A1.
Количественная ОТ-ПЦР
Тотальную РНК экстрагировали с использованием системы Trizol (Invitrogen). РНК обрабатывали ДНКазой I (Thermo Fisher, 18068015) и подвергали обратной транскрипции с использованием обратной транскриптазы MMLV (Thermo Fisher, 28025013) со случайными гексамерами (Thermo Fisher, N8080127). Относительные количества транскриптов измеряли с помощью ПЦР-системы StepOnePlus в реальном времени (Applied Biosystems), используя iQ SYBR Green Supermix (Bio-rad, 1708884). Все данные по экспрессии мРНК были нормализованы до уровня Actb (мышь) или уровня rp49 ( Drosophila ). Были использованы следующие пары праймеров.
Myod1 F, CCACTCCGGGACATAGACTTG
Myod1 R, AAAAGCGCAGGTCTGGTGAG
Myog F, GAGACATCCCCCTATTTCTACCA
Myog R, GCTCAGTCCGCTCATAGCC
Myf5 F, AAGGCTCCTGTATCCCCTCAC
Myf5 R, TGACCTTCTTCAGGCGTCTAC
Myh7 ( Mhc-I ) F, ACTGTCAACACTAAGAGGGTCA
Myh7 ( Mhc-I ) R, TTGGATGATTTGATCTTCCAGGG
Myh2 ( Mhc-IIa ) F, AAGTGACTGTGAAAACAGAAGCA
Myh2 ( Mhc-IIa ) R, GCAGCCATTTGTAAGGGTTGAC
Myh1 ( Mhc-IIx ) F, GCGAATCGAGGCTCAGAACAA
Myh1 ( Mhc-IIx ) R, GTAGTTCCGCCTTCGGTCTTG
Myh4 ( Mhc-IIb ) F, TTGAAAAGACGAAGCAGCGAC
Myh4 ( Mhc-IIb ) R, AGAGAGCGGGACTCCTTCTG
Pgc1a F, TATGGAGTGACATAGAGTGTGCT
Pgc1a R, CCACTTCAATCCACCCAGAAAG
Pgc1b F, TCCTGTAAAAGCCCGGAGTAT
Pgc1b R, GCTCTGGTAGGGGCAGTGA
Ppara F, AGAGCCCCATCTGTCCTCTC
Ppara R, ACTGGTAGTCTGCAAAACCAAA
Esrra F, CTCAGCTCTCTACCCAAACGC
Esrra R, CCGCTTGGTGATCTCACACTC
Tfam F, ATTCCGAAGTGTTTTTCCAGCA
Tfam R, TCTGAAAGTTTTGCATCTGGGT
Cytc F, CAGCTTCCATTGCGGACAC
Cytc R, GGCACTCACGGCAGAATGAA
Ckmt F, ACACCCAGTGGCTATACCCTG
Ckmt R, CCGTAGGATGCTTCATCACCC
Cox5a F, GCCGCTGTCTGTTCCATTC
Cox5a R, GCATCAATGTCTGGCTTGTTGAA
Mtco2 F, AATTGCTCTCCCCTCTCTACG
Mtco2 R, GGTTTTAGGTCGTTTGTTGGGAT
Cpt1b F, GCACACCAGGCAGTAGCTTT
Cpt1b R, CAGGAGTTGATTCCAGACAGGTA
Oxct1 F, CATAAGGGGTGTGTCTGCTACT
Oxct1 R, GCAAGGTTGCACCATTAGGAAT
Mdh1 F, TTCTGGACGGTGTCCTGATG
Mdh1 R, TTTCACATTGGCTTTCAGTAGGT
Idh3a F, TGGGTGTCCAAGGTCTCTC
Idh3a R, CTCCCACTGAATAGGTGCTTTG
Actb F, CAAAAGCCACCCCCACTCCTAAGA
Actb R, GCCCTGGCTGCCTCAACACCTC
dPGC1 F, GGATTCACGAATGCTAAATGTGTTCC
dPGC1 R, GATGGGTAGGATGCCGCTCAG
rp49 F, ACGTTGTGCACCAGGAACTT
rp49 R, CCAGTCGGATCGATATGCTAA
Отчетная сводка
Дополнительную информацию о дизайне исследований можно найти в отчете о научных исследованиях природы, связанном с этой статьей.
Доступность данных
Наборы данных, сгенерированные и проанализированные в ходе текущего исследования, а также материалы, уникальные для этого исследования, можно получить у соответствующих авторов по обоснованному запросу. Исходные данные, лежащие в основе фиг. 1b-j , 2a-l , 3a-f , 4a-l , 5a-e , 6b-e, g, h , 7a-h и дополнительные рисунки. 1a-F, I, J , 2а-д , 3 — 9 приведены в качестве исходного файла данных.
Источник: nature.com