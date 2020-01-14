Сестрины: как не терять упругость мышц без тренировок и физических упражнений

Сестрин в мышце достаточно, чтобы изменить результат тренировки

Поскольку экспрессия Сестрина высока и не вызывает физических нагрузок в мышцах, мы проверили, функционирует ли Сестрин в мышцах для обеспечения физической нагрузки. Мышечно-специфическое молчание dSesn с помощью двух независимых конструкций dSesn RNAi (дополнительная фигура 1f ) сводило на нет преимущества в упражнениях в той же степени, что и полная абляция dSesn (рис. 1e, f ). И наоборот, специфичная для мышц трансгенная сверхэкспрессия dSesn у dSesn- null мух (дополнительная фиг. 1g ) была достаточной для увеличения как беговой пробы, так и летных характеристик, даже в отсутствие физических упражнений (Fig. 1g, h).). Эти результаты показывают, что (1) функции сестрина в мышцах опосредуют увеличение подвижности, вызванное физическими упражнениями, и (2) положительная регуляция сестрина в мышцах была достаточной, чтобы вызвать пользу от упражнений. Действительно, специфическая для мышц избыточная экспрессия сестрина у мух WT вызывает сильное увеличение беговой выносливости (Fig. 1i и 2a ), связанное с активацией AKT (Fig. 1j ). Важно отметить, что эффект сверхэкспрессии dSesn был количественно больше, чем эффект физических упражнений, и тренировки с физическими упражнениями не улучшали беговую выносливость у мух с избыточной экспрессией сестрина (Fig. 1g – i ). Эти результаты указывают на то, что специфическая для мышц индукция сестрина необходима и достаточна для поддержания выносливости при хронических нагрузках.

Рис. 2

фигура 2 Упражнения и Сестрин улучшают выносливость через ось TORC2-AKT. a — f Анализы Runspan проводились с использованием указанных 5-дневных штаммов мух. g — l Мухи подвергали контрольному (UN) или тренировочному (EX) режиму. Анализ пробега и летных характеристик был проведен в день 25. На графиках летных характеристик закрытые и открытые формы указывают отдельные данные из контрольных (UN) и выполненных (EX) экспериментов соответственно. ON указывает, что трансгены активируются присутствием драйвера Mef2-Gal4 . OFF означает, что трансгены UAS неактивны из-за отсутствия Gal4. Mef2 > dSesn WT(ON) данные из одной и той же когорты показаны на каждом графике в качестве ссылки. Биологически независимые группы животных: n = 8 ( a , b , c , d , f , h ; группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 7 ( e , сверху вниз, группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 8, 5, 5, 8, 8 ( г , сверху вниз, группы из 20 мух), n = 8, 8, 8, 8, 5, 4, 8, 8 ( i , верхняя понизить; группы по 20 мух). Биологически независимые животные: n = 227, 172, 139, 113, 165, 152, 155, 156 ( j, слева направо), 227, 172, 128, 171, 178, 164, 250, 164 ( k , слева направо), 227, 172, 166, 212, 197, 164, 127, 115 ( l , слева направо) ). Столбики ошибок, sd * P <0,05, **** P <0,0001 или нс, несущественные из лог-рангового теста (разбега между указанными группами) или двустороннего t- критерия Стьюдента (летные характеристики, по сравнению с Группа ООН). Изображение в полном размере

Сестрин улучшает выносливость за счет модуляции TOR

Далее мы рассмотрели, как экспрессия Sestrin улучшает выносливость и летные характеристики механически. Мутация C86S в Сестрине, которая нарушает его функцию оксидоредуктазы 20 , немного снижает способность Сестрина к увеличению выносливости (Fig. 1g, h ). Напротив, замены D423A и ​​D424A, которые отменяют эффекты Сестрина на ингибирование TORC1 и активацию TORC2 / AKT 20 (дополнительная фиг. 1h-o ), почти полностью блокировали эффект Sestrin (фиг. 1g, h ), указывая на то, что регуляция Комплексы TOR важны для благотворного воздействия Сестрина.

Уровни трансгенной экспрессии белков Sestrin с мутацией C86S или D423A / D424A были сопоставимы с таковыми для Sestrin дикого типа в иммуноблоттинге (дополнительная фиг. 1g ) и иммуноокрашивании (дополнительная фиг. 1-1 ). Экспрессируемые в развивающихся имагинальных дисках крыла, Сестрины дикого типа и C86S снижали TORC1-зависимый рост органов (дополнительный рисунок 1h-m ), в то же время активируя TORC2-зависимое фосфорилирование AKT (дополнительный рисунок 1j-m ). Напротив, мутантные сестрины D423A / D424A не влияли на рост органов или фосфорилирование AKT (дополнительная фиг.1h – o ). Эти результаты подтверждают, что остатки D423 и D424 действительно являются критическими для Sestrin-зависимой модуляции комплексов TOR.

Ось TORC2-AKT требуется для Сестрина, чтобы продлить выносливость

Подобно физическим упражнениям, Сестрин сильно активировал TORC2-опосредованное фосфорилирование AKT (Fig. 1j ) 20 , 26 , 28 . Ингибирование компонентов TORC2, таких как Rictor и Sin1 или AKT, полностью блокирует эффект Сестрина в продлении выносливости (Fig. 2b-d ). Напротив, ингибирование TSC2, которое блокирует опосредованное Sestrin ингибирование TORC1 14 , или нокдаун 4E-BP, который отсоединяет передачу сигналов TORC1 от трансляционной регуляции 29 , не влияло на способность Sestrin к увеличению выносливости (Fig. 2e, f ). Ингибирование TORC2 / AKT не только ингибировало эффект Sestrin, но также блокировало эффект физических упражнений (Fig. 2g – l).). Следовательно, ось TORC2-AKT, по-видимому, является критическим эффектором как упражнений, так и сестрина, в то время как традиционная мишень для сестрин TORC1 в этом контексте менее важна.

Упражнения требуют Sesn1 для улучшения чувствительности к инсулину

Передача сигналов AKT у млекопитающих важна для чувствительности к инсулину и метаболизма глюкозы. Было показано, что у мышей Sesn2 и Sesn3, которые регулируют передачу сигналов инсулина в печени, важны для гомеостаза глюкозы 25 , 26 . Но среди трех сестрин млекопитающих Sesn1 преимущественно экспрессируется в мышцах 16 . В отличии от sesn2 — / — или Sesn3 — / — мышей 25 , 26 , sesn1 — / — . Мышей не обнаружил сколь — либо изменений в гомеостазе глюкозы в любых постных или ожирении оседлых условий (рис 3а . И дополнительного рис 2а). У мышей WT произвольное движение колес улучшило толерантность к глюкозе (Fig. 3a ); однако, этот эффект был ослаблен у мышей Sesn1 — / — (Fig. 3a ), и у мышей Sesn1 — / — обнаружена более высокая непереносимость глюкозы по сравнению с аналогами WT (Fig. 3b ). Инсулин-индуцированная активация AKT в тренированных скелетных мышцах также была снижена у Sesn1 — / — мышей (Fig. 3c ). Эти результаты свидетельствуют о том, что Sesn1 участвует в метаболическом ответе мышц на физические нагрузки.

Рис. 3

Рисунок 3 Sesn1 необходим для воздействия упражнений на толерантность к глюкозе и беговой профиль. a — c 2-месячных мышей WT и Sesn1 — / — (Sn1KO) (фон C57BL / 6) анализировали с помощью теста на толерантность к глюкозе (GTT) с анализом площади под кривой (AUC) ( a , Pre-EX) , Когда мыши достигли 6-месячного возраста, их подвергали произвольной работе колеса в течение 2 месяцев и анализировали с помощью GTT ( a , b ; Post-EX) и анализа острой реакции на инсулин ( c ). Данные после EX были нанесены с ( а ) или без ( б) Данные до EX для более чистых сравнений между группами. Инсулин-индуцированную активацию AKT скелетных мышц анализировали с помощью иммуноблоттинга и денситометрии. d — f 6-месячных мышей WT и Sesn1 — / — подвергали произвольному бегу колес. Дневные (левые панели) и еженедельные (правые панели) пробег ( d ), скорость ( e ) и время ( f ) были записаны в течение первых трех недель произвольного пробега колес. Биологически независимые животные: n = 4 ( a — c ), n = 4, 5 ( d — f ; WT и Sesn1 — / —мыши соответственно). Усы, семафор * P <0,05, ** Р <0,01, *** Р <0,001 или нс, недостоверное , с двух Стьюдента т теста. Маркеры молекулярной массы указаны в кДа. Изображение в полном размере

Упражнение требует Sesn1 для улучшения бега

Основываясь на наших наблюдениях на летающей модели, мы хотели узнать, необходим ли Sesn1 для увеличения работоспособности. У мышей WT дистанция бега, скорость и время постепенно увеличивались в соответствии с продолжительностью произвольной тренировки (рис. 3d-f ). Хотя мыши Sesn1 — / — первоначально бегали на одинаковом расстоянии и скорости, они не улучшали свои профили бега так же эффективно, как мыши WT (Fig. 3d-f ). Те же самые эффекты физической нагрузки и потери Sesn1 наблюдались у независимой и более старой когорты мышей (дополнительная Рис. 2b-d ). Таким образом, роль Sestrin в обеспечении преимуществ физических упражнений в улучшении физических движений и повышающей регуляции передачи сигналов инсулин-AKT сохраняется между мышами и мухами.

Упражнения требуют Sesn1 для улучшения дыхательной эффективности

Тренировка с физической нагрузкой вызывает метаболические изменения, которые позволяют улучшить дыхательную способность 12 . Чтобы оценить влияние, которое Сестрин может оказать на это, мышей подвергали дополнительным упражнениям (принудительный бег с возрастающей интенсивностью) с оценкой дыхания (дополнительная Рис. 3a ). У нетренированных мышей WT наблюдалось постепенное увеличение коэффициента дыхательного обмена (RER; VCO 2 ∙ VO 2 -1 ), поскольку физическая нагрузка становилась более интенсивной, в то время как общий уровень потребления кислорода (VO 2 ) оставался относительно постоянным (дополнительная фиг. 3b). с ). Это было связано с изменением источника энергии с жирных кислот на глюкозу (дополнительная рис. 3d ) 12, Напротив, у мышей WT, тренированных на колесах, сохранялись низкие RER и высокое окисление жиров во время тяжелых упражнений (дополнительная рис. 3e – h ). Примечательно, что у обученных колесам мышей Sesn1 — / — таких метаболических улучшений не наблюдалось, и у них был метаболический профиль, сходный с у нетренированных мышей (дополнительная Рис. 3e-h ). По сравнению с мышами WT, прошедшими тренировку в колесе, RER у мышей Sesn1 — / -, тренированных в колесе, более сильно возрастал при тяжелых нагрузках (дополнительная фиг. 3i ), в то время как окисление жира снижалось (дополнительная фиг. 3j ). Тем не менее, у Sesn1 выносливость в беге не сильно снижалась — / —мыши с точки зрения времени бега и расстояния (дополнительный рис. 3к, л ). Кроме того, профили метаболизма при физической нагрузке были сходными у нетренированных мышей WT и Sesn1 — / — (дополнительная Рис. 4a – f ).

Sesn -TKO ухудшает обмен веществ и выносливость

Умеренное снижение работоспособности мышей Sesn1 — / — может быть связано с присутствием Sesn2 и Sesn3, которые также экспрессируются в мышцах и индуцируются при нагрузке 16 , 17 , 18 , 19 . Чтобы исключить все сестрины, мы создали Sesn1 / 2/3 мышей с тройным нокаутом (TKO). При помещении на тренировочные колеса у мышей TKO не наблюдалось каких-либо улучшений беговой дорожки и скорости (Рис. 4a – c ). Хотя у мышей TKO наблюдались почти нормальные метаболические профили с неизмененной массой тела (дополнительная фигура 5a ), составом тела (дополнительная фигура 5b, c ) и циркадной ритмикой в ​​энергетическом обмене (дополнительная фигура). 5d, e ), они показали небольшое снижение потребления пищи и физических нагрузок (дополнительная фиг. 5f, g ). Подвергнутые принудительному бегу на беговой дорожке, TKO-мыши работали очень плохо с резко сокращенным временем бега и расстоянием (Fig. 4d, e ).

Рис. 4

У мышей с тройным нокаутом Sesn1-3 наблюдается резкое ухудшение реакции на физическую нагрузку. 5-месячных мышей WT и Sesn1 — / — / Sesn2 — / — / Sesn3 — / — (TKO) (фон C57BL / 6) подвергали произвольной работе колеса в течение 1 месяца. Пробег ( а ), скорость ( б ) и время ( с ) были записаны. Затем мышей подвергали дополнительным упражнениям (принудительный бег с нарастающей интенсивностью до истощения) с непрямой калориметрией ( d — 1 ). VO 2 , уровень потребления кислорода. VO 2 базальный, базовый VO 2 . VO 2 максимум, максимум VO 2 . ΔVO 2 , VO 2 max — VO 2 базальт. VCO 2 , производительность CO 2 . RER, коэффициент дыхательного обмена. RER базальный, базовый RER. RER max, максимальное RER. ΔRER, RER max — базальное значение RER. Биологически независимые животные: n = 5, 4 ( a — l ; мыши WT и TKO соответственно). Усы, семафор * P <0,05, ** Р <0,01, *** Р <0,001 или нс, недостоверное , с двух Стьюдента т теста. Изображение в полном размере

Этот фенотип выносливости был связан с сильными нарушениями дыхательного обмена. Показатели потребления кислорода (VO 2 ) оставались низкими в течение всего периода принудительного бега и восстановления (Рис. 4f ), и максимальная аэробная емкость (VO 2 max) была значительно снижена у мышей TKO, в то время как базовая скорость потребления кислорода не изменялась (Рис. 4g ). Следовательно, вызванный физическими упражнениями VO 2 (ΔVO 2 ) был почти разрезан пополам у мышей TKO (рис. 4h ). Как отмечалось у мышей Sesn1 — / -, у мышей TKO также наблюдалась повышенная дыхательная неэффективность (высокое RER; Fig. 4i – k ) и пониженное окисление жиров (Fig. 4l) во время бега и восстановления. Примечательно, что RER, маркер метаболического истощения 30 , был сильно повышен сразу после истощения у мышей WT и TKO (Fig. 4i ) и оставался высоким в течение раннего периода восстановления (Fig. 4i ), что указывает на то, что TKO мыши не просто выбирали прекратить бежать, но были метаболически истощены. Примечательно, что в моменты времени, когда мыши Sestrin TKO истощались (примерно через 20-25 минут после запуска), уровни RER у мышей Sestrin TKO были значительно выше, чем у мышей WT (Fig. 4i ). Кроме того, индукция RER во время тренировки (ΔRER) была значительно выше у мышей TKO по сравнению с мышами WT (Fig. 4j, k).). Эти результаты указывают на то, что у мышей с техническим нокаутом неполноценная работоспособность связана не с поведенческими изменениями, а с метаболическими изменениями, связанными с дыхательными дефектами.

Примечательно, что дефекты TKO в принудительном беге (Fig. 4d, e ) и метаболизме упражнений (Fig. 4f – l ) были очень сильными и не обнаруживались никакими мышиными когортами дикого типа. Эти когорты включают мышей, подвергнутых добровольному обучению (рис. 4г – 1 ), мышей дикого типа без тренировок (дополнительная фиг. 3 ) и мышей дикого типа без тренировок и возраста (дополнительная фиг. 4 ). Весь этот дикий тип мышей наблюдал устойчивую работу бега и стабильный метаболизм упражнений на низкой скорости выполняется условие (12-19 м мин -1 ), в то время как технический нокаут мышей выставлен полностью проникающие метаболический и физическое истощение в том же состоянии. Поэтому дефекты мышей TKO наблюдаются при принудительном беге (рис. 4г – 1).) не просто потому, что они не получили выгоды от добровольной тренировки колес (Рис. 4a – c ).

Sesn -TKO уменьшает митохондриальный биогенез в мышцах

По сравнению с другими типами мышц экспрессия сестрина во всех трех формах, особенно в мышечно-специфической изоформе Sesn1, была выше в подошвенной мышце (SOL), которая обогащена волокнами окислительного типа I (Fig. 5a ). Интересно, что в SOL содержание волокон I типа было значительно снижено в мышцах TKO, в то время как содержание волокон II типа было увеличено (Fig. 5b ). Уровни PGC1α, существенного фактора митохондриального биогенеза, также были снижены в мышцах TKO (Fig. 5c ). Маркеры для митохондриальных комплексов, включая SDHA, SDHB, NDUFS3, ATP5B и UQCRFS1, все были значительно снижены в мышцах TKO по сравнению с WT (Fig. 5c ).

Рис. 5

Сестрин регулирует митохондриальный биогенез в скелетных мышцах. выражение Сестрина в различной мышечной ткани анализировали с помощью иммуноблоттинга и полосы денситометрии. Е — разгибательный палец большого пальца стопы; S, soleus (SOL); P, plantaris; G, икроножный (GTN); Q, четырехглавая мышца (QUAD). b Мышцы солеуса анализировали с помощью иммуноокрашивания, визуализируя внеклеточный матрикс (белый) и миофибриллы типа I (красный), IIA (синий), IIB (зеленый; SOL в нашем анализе не содержал волокон IIB) и IIX (черный). Содержание волокна во всем поперечном сечении было определено количественно (справа). c — e Указанные мышечные ткани были проанализированы с помощью иммуноблоттинга и денситометрии. ф , гАктивности митохондриального комплекса I (NADH-TR) и II (SDH) визуализировали из свежезамороженных срезов указанной мышечной мышцы. Шкала баров, 100 мкм. Биологически независимые животные: n = 4, 2, 2 ( a ; анализы Sesn1, Sesn2 и Sesn3 соответственно), n = 5, 4 ( b , d , e ; WT и TKO соответственно), n = 4, 3 ( c , PGC1α, SDHA и SDHB; WT и TKO соответственно), n = 5, 4 ( c , все другие белки; WT и TKO соответственно). Столбики ошибок, сем * P <0,05, ** P <0,01 или *** P <0,001 от ученика с двусторонним хвостомт тест. Маркеры молекулярной массы указаны в кДа. Изображение в полном размере

Эти фенотипы были более выраженными в икроножных (GTN) и четырехглавых мышцах (QUAD) мышцах; уровни экспрессии PGC1α / β, белков-мишеней PGC1 и митохондриальных ферментов были сильно снижены в тканях TKO (Fig. 5d, e ), и такая же тенденция наблюдалась в количественных уровнях мРНК (Supplementary Fig. 6a ) и гистологической оценке митохондриального комплекса деятельности (рис. 5f, г ). Мышечная масса также снижалась как в SOL, так и в GTN (дополнительная рис. 6b – d ); однако удельная продукция силы, нормализованная для уменьшенной площади поперечного сечения мышц, была сопоставима между мышечной тканью WT и TKO (дополнительная фиг. 6e).), предполагая, что дефицит физической нагрузки у мышей TKO не связан с нарушением сократимости мышц. Трансмиссионная электронная микроскопия мышц GTN показала, что общая микроструктура саркомеров и митохондрий заметно не различается у мышей WT и TKO (дополнительная фиг. 6f, g ). Эти результаты позволяют предположить, что дефекты TKO в метаболизме упражнений могут быть в первую очередь связаны с уменьшением митохондриального биогенеза и последующим снижением окислительной способности мышечной ткани.

Экспрессия Sesn1 индуцируется во время дифференцировки миотубы

Мы оценили, могут ли эти метаболические фенотипы мышей TKO реплицироваться в изолированных миотрубках. Миобласты WT и TKO были выделены из мышц задних конечностей мышей, которые не подвергались произвольному бегу колес, культивировались и дифференцировались с образованием миотрубок in vitro. Миобласты как WT, так и TKO хорошо дифференцировались в миотрубки, характеризующиеся удлиненной морфологией миофибрилл, с одинаковой скоростью (Fig. 6a ). Миобласты WT и TKO экспрессировали MyoD (фиг. 6b ), но только дифференцированные миотрубки экспрессировали специфичный для скелетных мышц белок тяжелой цепи миозина MYH (фиг. 6b ). Интересно, что хотя Sesn1 был почти не обнаружим в миобластах, он был заметно выражен в дифференцированных миотрубках (Fig. 6b)). Sesn2, однако, был более выражен в миобластах и ​​меньше в миотубах (Fig. 6b ). Sesn3 не обнаруживался ни в миотубах, ни в миобластах, что согласуется с предыдущими данными о том, что они были экспрессированы в мышцах на очень низких уровнях (Fig. 5a ). Это согласуется с прежними данными о том, что Sesn1 является преобладающей изоформой сестрина в мышечной ткани 16 .

Рис. 6

Сестрин необходим для максимальной окислительной способности мышечных митохондрий. а миобласты , выделенные из WT и TKO мышея дифференцироваться в мышечные трубочки. Световое микроскопическое исследование культур миотуб после указанных дней дифференциации. Масштабная линейка, 200 мкм. b — e Иммуноблоттинг ( b , c ) и денситометрия ( d , e ; значения относительно уровней миотрубок WT) указанных белков в миобластах WT и TKO до (слева) и после (справа) дифференцировки миотрубок. ( f ) Фаллоидиновое (зеленое), митотрекерное (красное) и DAPI (синее) окрашивание миотрубок WT и TKO. Масштабная линейка, 50 мкм. граммСкорость потребления кислорода (OCR) миотрубок WT и TKO, нормализованная с помощью соответствующего базового OCR, после лечения олигомицином, карбонилцианид-4-фенилгидразоном (FCCP) и ротеноном / антимицином A. h Указанный показатель митохондриального OCR рассчитывали по ( г ), нормализованному немитохондриальным OCR. Биологически независимые копии: n = 3 ( d , e ), n = 4, 3 ( g , h ; WT и TKO соответственно). Столбики ошибок, sem * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001 или нс, несущественные из двустороннего т студентатестовое задание. Маркеры молекулярной массы указаны в кДа. Изображение в полном размере

TKO миотубы уменьшают митохондриальный биогенез

Как наблюдалось в неповрежденной мышце (рис. 5 ), митохондриальный биогенез также ослаблялся в миотрубках TKO. Во время дифференцировки миотрубки миобласты WT усиливали экспрессию PGC1α и PGC1β (Fig. 6b ), а также экспрессию белков митохондриального комплекса, включая NDUFS3 (Complex I), SDHA / B (Complex II), UQCRFS1, UQCRC2 (Complex III), COX2 (Комплекс IV) и ATP5A / B (Комплекс V) (Рис. 6c ). Это согласуется с прежними выводами , что myotube дифференциация предполагает обширное расширение митохондриальной массы и объема 31 , 32 , связанное с PGC1α / β и усиление активности митохондриальных ремоделирования 33 , 34 , 35, Интересно, что этот процесс был существенно ослаблен в миобластах, выделенных от мышей TKO; впоследствии миотрубки TKO показали сильно сниженную экспрессию белков PGC1α / β, а также всех белков митохондриального комплекса (Fig. 6b – e ). В соответствии с этим, окрашивание Mitotracker миотрубок WT и TKO подтвердило, что содержание митохондрий в миотрубках TKO в целом было ниже по сравнению с WT (Fig. 6f ). Эти результаты показывают, что дифференцированные миотрубки TKO имеют уменьшенный митохондриальный биогенез по сравнению с WT.

TKO myotubes снизили активацию AMPK

AMPK является одной из наиболее важных нижестоящих целей Сестрин 13 , 20 , 21 . Поскольку AMPK регулирует PGC1α / β как транскрипционно, так и посттранскрипционно 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 и поскольку AMPK-обеспечиваемая регуляция PGC1α / β является заметной в миотрубках и мышечной ткани 36 , 41 , AMPK может обеспечивать связь между сестринами и PGC1α / β. В соответствии с предыдущими сообщениями 33 , 42 , активация фосфорилирования AMPK была увеличена во время дифференцировки миотрубок (Fig. 6b, d). Однако связанное с дифференциацией фосфорилирование AMPK было ослаблено в миотрубках TKO (Fig. 6b, d ), в соответствии с ролью Sestrin1 в повышающей регуляции AMPK. Мышечные ткани TKO также демонстрировали более низкую активацию AMPK по сравнению с мышечными тканями WT (дополнительная фигура 7a-c ), хотя из-за существенных различий между животными различие не достигало статистической значимости. Эти результаты позволяют предположить, что Сестрины регулируют митохондриальный биогенез через ось AMPK-PGC1α / β.

ТКО миотубы уменьшили резерв дыхательной способности

Посредством митохондриальной респирометрии с использованием морского конька мы оценили, может ли уменьшение митохондриального биогенеза в миотрубках TKO вызывать дефекты окислительного метаболизма (Fig. 6g ). Интересно, что скорость потребления базального митохондриального кислорода, а также удельные скорости, связанные с АТФ и протонами, были сопоставимы между миотрубками WT и TKO (рис. 6h ). Тем не менее, миотрубки TKO показали сильные нарушения максимальной дыхательной способности и резервной дыхательной способности (рис. 6h), что указывает на то, что митохондриальные дефекты миотрубок TKO специфичны для резервной дыхательной способности. Эти результаты свидетельствуют о том, что митохондриальная емкость в мышцах TKO была достаточной только для основного обмена, но не настолько надежной, чтобы обеспечить интенсивное производство энергии и потребление кислорода во время тяжелых тренировок. Это согласуется с нашими выводами из анализа респирометрии целых животных, где частота основного дыхания была относительно неизменной, в то время как максимальная частота дыхания, вызванная физической нагрузкой, была сильно снижена (рис. 4 ). Эти данные также подтверждают митохондриальную природу фенотипов TKO при метаболизме упражнений.

Сверхэкспрессия сестрина регулирует митохондриальный биогенез

Мы проверили, можно ли наблюдать преимущества Сестринов в исследовании усиления функции. В соответствии с результатами применения Сестрина в регуляции метаболизма митохондрий, избыточная экспрессия Сестрина в культивируемых миотрубках сильно увеличивала экспрессию PGC1α / β и его генов-мишеней, таких как митохондриальные ферменты (дополнительная рис. 8a, b ). Это сопровождалось соответствующими эффектами сигнального пути, такими как активация AMPK, ингибирование TORC1 и активация TORC2 (дополнительная фиг. 8a ). Эти результаты подтверждают, что Сестрин является достаточным для регуляции митохондриального биогенеза.

PGC1 имеет решающее значение для Sestrin для получения преимуществ упражнений

Эти результаты указывают на то, что путь биогенеза PGC1-митохондрии является другой важной нижестоящей мишенью оси упражнение-сестрин, в дополнение к сигнальному пути TORC1 / 2. Кроме того, в дрозофилы , Drosophila PGC1 ( Spargel или dPGC1 ) экспрессии была уменьшена в осуществляемой dSesn — / — мутантов (. Дополнительный рисунок 8c ), предполагая , что Сестрин регулирование PGC1 сохраняется в дрозофилы . Кроме того, подавление dPGC1 в мышцах мухи почти полностью подавляет эффект физических упражнений и Сестрина в увеличении выносливости при беге (Рис. 7a ) и летных характеристик (Рис. 7b).). Эти результаты подтверждают, что PGC1, регулируемый по пути Sestrin-AMPK, является важным эффектором упражнений.

Рис. 7

PGC1 имеет решающее значение для увеличения выносливости упражнений и сестрин. Мух, экспрессирующих указанные трансгенные компоненты, анализировали с помощью анализов пробега ( a , c , d , f , g ) и летных характеристик ( b , e , h ) в указанные дни. См. Рис. 2 для получения подробной информации о том, как были подготовлены отдельные штаммы. Данные Mef2 > dSesn WT (ON) и Con Mef2gal4 (OFF) из одной и той же когорты показаны в качестве справочных. Биологически независимые группы животных: n = 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7 ( асверху вниз; групп по 20 мух), п = 16 ( C , F ; группы о F 20 мух), п = 8 ( д , г ; группы 20 мух). Биологически независимые животные: n = 227, 172, 164, 209, 227, 235, 138, 126 ( b , слева направо), n = 211, 202, 207, 196, 182, 128, 104, 133 ( e , слева) справа), n = 211, 202, 207, 196, 138, 168, 223, 115, 146, 221, 168, 205 ( ч , слева направо). Столбики ошибок, sd * P <0,05, ** P <0,01, *** P <0,001, **** P <0,0001 или нс, недостоверное из лог-рангового (runspan) или два-Стьюдента т теста (все другие анализы). Изображение в полном размере

Поскольку как AKT, так и PGC1 были важны для эффекта физических упражнений и Sestrins в мышцах (Fig. 2 , 7a, b ), мы проверили, является ли активация этих сигнальных компонентов достаточной для имитации эффекта физических упражнений и Sestrin. Гиперэкспрессия dPGC1 было достаточно , чтобы продлить выносливость работает в обоих молодых (рис. 7в ) и старый (рис. 7д ) летит, в соответствии с нашим бывшим исследования 43 . Эффект dPGC1 был сильнее, чем у упражнений; однако, слабее, чем у гиперэкспрессии Сестрина (Fig. 7d ). Сверхэкспрессия dPGC1 также улучшила летные характеристики (Рис. 7e).), что указывает на то, что активация PGC1 сама по себе может воспроизводить эффект физической нагрузки, хотя ее эффект был менее выраженным по сравнению с эффектом сестрина.

В отличие от PGC1, трансгенная сверхэкспрессия AKT дикого типа или конститутивно-активной AKT, которая может соответственно вызывать слабую 44 и сильную активацию 45 пути AKT, не улучшала выносливость бега или летные характеристики (Рис. 7f-h ). Таким образом, даже если передача сигналов AKT была существенной для опосредованного Сестрином расширения беговой выносливости и летных характеристик (Fig. 2 ), активация пути AKT может быть недостаточной для имитации эффекта физических упражнений и Sestrin (Fig. 7f – h ). Тем не менее, в предыдущих сообщениях указывалось, что активации AKT в мышцах может быть достаточно для улучшения мышечной функции 46 , 47Таким образом, вполне возможно, что в наших экспериментах по трансгенной модуляции каким-то образом не хватало подходящего уровня активации AKT, чтобы произвести полезные эффекты, и, скорее, он дал слишком много или слишком мало активации.