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Здоровье / Общество

На повышенное внутричерепное давление влияет внутриглазное давление

11:31 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты уверяют, что это открытие может помочь в лечении глаукомы.

На повышенное внутричерепное давление влияет внутриглазное давление
Повышенное внутричерепное давление связывают с внутриглазным

Новый тип биологической обратной связи мозга и глаз человека был обнаружен исследователями из Университета Южной Флориды. Специалисты уверяют, что это открытие может помочь в лечении глаукомы.

Исследование показало, что внутриглазное и внутричерепное давление связаны на физиологическом уровне. Обнаружилось, что повышенное содержание химических веществ влияет на работу дренажной системы глаза и меняет состав глазной жидкости.

По словам специалистов, правильное управление дренажной системой глаза поможет защитить зрительный нерв от резких изменений показателей во внутриглазном и внутричерепном давлении.

Источник: anonsens.ru

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