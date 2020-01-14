На повышенное внутричерепное давление влияет внутриглазное давление

Новый тип биологической обратной связи мозга и глаз человека был обнаружен исследователями из Университета Южной Флориды. Специалисты уверяют, что это открытие может помочь в лечении глаукомы.
Исследование показало, что внутриглазное и внутричерепное давление связаны на физиологическом уровне. Обнаружилось, что повышенное содержание химических веществ влияет на работу дренажной системы глаза и меняет состав глазной жидкости.
По словам специалистов, правильное управление дренажной системой глаза поможет защитить зрительный нерв от резких изменений показателей во внутриглазном и внутричерепном давлении.
Источник: anonsens.ru