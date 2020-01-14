Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Оргазму быть!». Сексолог Игорь Лях из Новосибирска считает, что если женщина научится предвосхищать сексуальные фантазии мужчины, то эротический экстаз обеспечен!
Как писал «Курьер.Среда.Бердск» яркого оргазма мужчине можно достичь, если не думать о том, что сегодня утром не завелась машина, и что на пенсию еще только через 10 лет, а сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина,- считает сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.
Что делать женщине, чтобы довести мужчину до оргазма?
По словам специалиста, если женщина научится предвосхищать сексуальные фантазии мужчины и эмоционально подкреплять и поддерживать их, то эротический экстаз вам обеспечен!
— Откройте глаза, навострите ушки и вы увидите, к чему тяготеет мужчина. У каждого мужчины свои фантазии. Если у вас с избранником отношения доверительные — можете просто спросить — его заводит в постели развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?, -советует сексолог.
Не бывает двух одинаковых сексов, также как и двух одинаковых людей. Фантазируйте, экспериментируйте. Умение приходит с опытом.
О чем думают женщины во время оргазма — в ближайшее время.