Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?

Откройте глаза, навострите ушки и вы увидите к чему тяготеет мужчина

Как писал «Курьер.Среда.Бердск» яркого оргазма мужчине можно достичь, если не думать о том, что сегодня утром не завелась машина, и что на пенсию еще только через 10 лет, а сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина,- считает сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.

Что делать женщине, чтобы довести мужчину до оргазма?

По словам специалиста, если женщина научится предвосхищать сексуальные фантазии мужчины и эмоционально подкреплять и поддерживать их, то эротический экстаз вам обеспечен!



— Откройте глаза, навострите ушки и вы увидите, к чему тяготеет мужчина. У каждого мужчины свои фантазии. Если у вас с избранником отношения доверительные — можете просто спросить — его заводит в постели развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?, -советует сексолог.Не бывает двух одинаковых сексов, также как и двух одинаковых людей. Фантазируйте, экспериментируйте. Умение приходит с опытом.О чем думают женщины во время оргазма — в ближайшее время.