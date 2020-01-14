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Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?

19:00 14.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Оргазму быть!». Сексолог Игорь Лях из Новосибирска считает, что если женщина научится предвосхищать сексуальные фантазии мужчины, то эротический экстаз обеспечен!

Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?
Откройте глаза, навострите ушки и вы увидите к чему тяготеет мужчина
Сюжет: Оргазму быть!
Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?

Сексолог: развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?Сексолог: О чем думает мужчина во время оргазма?Ещё 1 новость

Как писал «Курьер.Среда.Бердск» яркого оргазма мужчине можно достичь, если не думать о том, что сегодня утром не завелась машина, и что на пенсию еще только через 10 лет, а сосредоточиться на том, что рядом с вами любимая женщина,- считает сексолог-психотерапевт Игорь Лях из Новосибирска.
Что делать женщине, чтобы довести мужчину до оргазма?
По словам специалиста, если женщина научится предвосхищать сексуальные фантазии мужчины и эмоционально подкреплять и поддерживать их, то эротический экстаз вам обеспечен!

— Откройте глаза, навострите ушки и вы увидите, к чему тяготеет мужчина. У каждого мужчины свои фантазии. Если у вас с избранником отношения доверительные — можете просто спросить — его заводит в постели развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?, -советует сексолог.
Не бывает двух одинаковых сексов, также как и двух одинаковых людей. Фантазируйте, экспериментируйте. Умение приходит с опытом.
О чем думают женщины во время оргазма — в ближайшее время.

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От редакции

Вас заводит развратная медсестра или миссионерская поза в полной темноте?

Психиатр, 14 января 2020 20:10
"Курьер", а зачем новостному сайту эти тривиальные сексуальные заметки? Вы кого здесь просвещаете? Просто смешно.

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