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Елизавета II уважает решение принца Гарри и Меган Меркл начать «новую жизнь»

11:29 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее они объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий.

Елизавета II уважает решение принца Гарри и Меган Меркл начать новую жизнь
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Ранее они объявили, что хотят начать зарабатывать самостоятельно и отказаться от финансовых привилегий. Кроме того, они решили больше времени проводить в Северной Америке. Изначально родственники не согласились с таким решением.
Однако по словам королевы Елизаветы Второй, семья поддерживает желание Гарри и Меган начать новую жизнь. Она отметила, что относится к такому решению с уважением и пониманием.

«Это сложный для моей семьи вопрос, необходимо еще многое сделать. Я попросила принять окончательное решение в ближайшие дни», — говорится в заявлении.
Елизавета Вторая вызвала «на ковер» не только внука Гарри, но и его брата Уильяма и их отца принца Чарльза. Во дворце также присутствовали все члены королевской семьи.

Источник: РИА Новости

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