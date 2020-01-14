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Гайку на член мужа-изменщика накрутила жена на Украине

11:30 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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«Спецоперацию» женщина провернула, когда мужчина уснул.

Гайку на член мужа изменщика накрутила жена на Украине
Спасать мужчину пришлось медикам и сотрудникам МЧС.

Житель города Запорожье Украины жестоко поплатился за измену жене. Обозленная женщина отомстила ему весьма не тривиальным способом.

Как выяснилось, супруга накрутила гайку на половой член мужа.

— Горожанка дождалась, когда мужчина уснул, и водрузила гайку на детородный орган изменщика. Спасать его пришлось медикам и сотрудникам МЧС. Они спилили железку, пока пострадавший был под наркозом, — сообщает источник.

Также имеется и другая версия случившегося. Вероятно, мужчина сам нацепил гайку на свое достоинство, но зачем ему это понадобилось, непонятно.

Источник: Регион Онлайн

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От редакции

Правильно поступила?

Аноним, 14 января 2020 11:33
это как?накрутила. у него че протез
Аноним, 14 января 2020 11:58
Мейнстрим. Учитывая, что недавно один уже самостоятельно экспериментировал с гайкой той же частью тела.

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