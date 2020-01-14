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Письма нашли в кармане погибшей при падении с высоты девочки в Новосибирске

11:30 14.01.2020 Фото: Инцидент. Новосибирск
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Напомним, две девушки выпали из окна многоэтажки в Новосибирске накануне вечером.

Письма нашли в кармане погибшей при падении с высоты девочки в Новосибирске
Девушки погибли в Октябрьском районе Новосибирска

В кармане одной из погибших девушек, которая выпала с балкона дома в Новосибирске накануне, нашли два письма, об этом сообщили новосибирские СМИ.

Журналисты выяснили, что одна из погибших училась в восьмом классе, а другая — в девятом. Девушки перед смертью предупредили по WhatsApp, что хотят покончить с собой.В кармане одной из девушек нашли два письма.

Напомним, инцидент произошел накануне в Октябрьском районе Новосибирска, две девочки выпали с балкона дома на улице Добролюбова и погибли на месте.

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Письма нашли в кармане погибшей при падении с высоты девочки в Новосибирске