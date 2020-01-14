Из-за гор снега на кольцевом разъезде рискуют попасть под колеса машин жители Белокаменного в Бердске

горожане требуют расчистить тротуар ради безопасности детей. Вице-мэр города Владимир Захаров пообещал разобраться в проблеме бердчан: «Звонок принят. Выясним, кому принадлежит территория и решим проблему».

Взрослые и дети рискуют попасть под колеса авто на кольцевом разъезде в микрорайоне Белокаменном

С просьбой рассказать о заваленном снегом кольцевом разъезде в микрорайоне Белокаменном жительница Бердска Евгения Шатохина обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 января.

— На кольце не чистят полностью снег. Нет тротуаров вдоль примыкающих к кольцу дорог. Люди, а главное дети, идут по скользкой проезжей части. Прошу довести через СМИ до администрации о плачевном состоянии проезжей части в микрорайоне Белокаменный, пока кто-нибудь не попал под колеса авто, — умоляет бердчанка.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, звонок от редакции «принят».

— Сначала нужно выяснить, к кому относится данная территория. Возможно к муниципалитету, а, возможно, к территории комплексной застройки. Безусловно, мы разберемся в ситуации. Жизнь горожан и здоровье горожан у нас св приоритете, — подчеркнул Владимир Николаевич сегодня, 14 января.