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«Прелести» неубранных дворов: Из-за снежных завалов не может вывезти мусор спецтехника в Бердске

14:30 14.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мэр Евгений Шестернин возмущен, что управляющие компании не выполняют свои обязанности. В некоторые дворы не может проехать КамАЗ, не то что легковые машины.

«Прелести» неубранных дворов: Из за снежных завалов не может вывезти мусор спецтехника в Бердске
Мусор копился, потому что спецтехника не могла проехать к мусорным площадкам

Не чистят от снега многие дворы управляющие компании в Бердске. Об этом на совещании чиновников 13 января сообщила начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина. На некоторые заваленные снегом территории не могут проехать даже мусоровозы, не то что легковые автомобили жильцов многоквартирных домов.

— Я дал задание проехать вместе с управляющими компаниями и воочию показать все «прелести» неубранных дворовых территорий. «Прелести» в кавычках. К сожалению, к некоторым площадкам по вывозу ТБО спецтехника подъехать не могла. Потому что дворы не очищены. Не могла подойти машина на базе КамАЗа. А что говорить о легковых автомобилях, тех людей, которые проживают в этих домах? Городская территория, где ходит общественный транспорт, убрана, вопросов нет. Но каждый отвечает за свой участок. Обращаюсь к управляющим компаниям: уговоров не будет. Назначили срок — не убрали, следует акт и обращение в ГЖИ. Хватит уговаривать. Люди платят деньги за то, чтобы они жили в комфортных условиях. Мы их должны создавать. Не можем создать, значит, другая управляющая компания должна прийти и создавать эти условия. Не хотят люди платить — объясняйте людям, что за уборку территории нужно платить. Внутриквартальные дороги мы взяли в проработку. Будем давать муниципальное задание, смотреть с Центром муниципальных услуг, как это сделать можно. Но грейдерами убирать дворовую территорию — это нереально и невозможно. И мы это делать не будем. Это задача управляющих компаний. И они должны это делать. Уговаривать тоже не будем — предмет уговора закончился, — подчеркнул мэр Евгений Шестернин.

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Аноним, 14 января 2020 14:48
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нет

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