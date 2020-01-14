Пока не донес документы для ввода в эксплуатацию дома с художественными мастерскими его застройщик в мэрию Бердска

В доме №11 на ул. К. Маркса тепло, но дом до сих пор не сдан в эксплуатацию

До сих пор не введен в эксплуатацию дом № 11 по ул. К.Маркса с художественными мастерскими в Бердске. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов, ввод дома в эксплуатацию вышел на финишную прямую.

— Сдать не сдали, но получили от инспекции Госстройнадзора акт. Ждем от администрации акт ввода. Сроки зависят от администрации, — заявил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Кудинов сегодня, 14 января.

Однако начальник управления градостроительства горадминистрации Бердска Федор Каравайцев данную информацию не подтвердил.

— Сейчас застройщик собирает полный перечень документов в соответствии с градостроительным кодексом РФ для ввода дома в эксплуатацию. Пока данный перечень застройщик не предоставил, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Федор Каравайцев сегодня, 14 января.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще 24 декабря 2019 года жители дома №11 по ул. К. Маркса поздравляли друг друга жители с новосельем. Повод действительно радостный — долгострой дольщиков приняли в эксплуатацию.

Федор Каравайцев сообщал, что комиссия Госстройнадзора побывала в доме. К зданию у ведомства нареканий нет. Но будет ли сдан дом в эксплуатацию в 2019 году — зависит от застройщика.

Как прогнозировал Андрей Кудинов, до 27 декабря 2019 года с документами дома должно было быть все в порядке. Но что-то пошло не так.

Напомним, в доме на К. Маркса №11 замерзали 25 семей. Бердчане вложились в строящийся дом, но на протяжении трех лет застройщик не в состоянии сдать дом в эксплуатацию. Отопление в дом дали 19 октября после вмешательства власти Бердска. В конце октября Госстройнадзор уже обследовал жилое здание, чтобы принять его в эксплуатацию от застройщика ПСК «Капитал». Повторно комиссия должна была пройти 19 ноября, чтобы убедиться — недостатки устранены. Но что-то пошло не так.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», камнем преткновения стал верхний этаж дома. Предполагалось, что шестой этаж будет выполнять функцию технического помещения. Но как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов, Госстройнадзор порекомендовал застройщику перевести верхний этаж в художественные мастерские.

По проекту дом должен был быть в пять этажей плюс 6-й этаж под технические помещения. У Госстройнадзора поменялось мнение. И было принято решение, чтобы 6-й этаж сдавался как мастерские художника. В них можно будет заниматься творчеством и жить, — прокомментировал Андрей Кудинов 3 октября. В этот же день он пообещал — Новый год 2020 бердчане будут отмечать официально в своей собственности.

Напомним, что сдать дом на К. Маркса №11 не могут из-за проблем с документами. Из 60 квартир в многоэтажку заехала только треть дольщиков. Чтобы дать отопление КБУ и УК «Вымпел Сервис» разработали беспрецедентное соглашение. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров уточнял «Курьер. Среда. Бердск», что это временное решение стало возможным в результате ряда совещаний, которые провели в администрации с участием Бердским Комбинатом бытовых услуг и строительной компании.

Застройщик авансом заплатил за тепло в замерзавшей новостройке. Кроме того, замдиректора ПСК «Капитал» Андрей Кудинов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», когда комиссия примет дом, тогда снимутся все проблемы с оплатой коммуналки.