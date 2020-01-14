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Зеленый снег напугал жителей Челябинской области

14:00 14.01.2020 Фото: Минэкологии Челябинской области
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Минэкологии Челябинской области разместит на месте передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха.

Зеленый снег напугал жителей Челябинской области
Специалисты министерства установили, что снег окрашен пылью из гранитного карьера

Жители Челябинской области заявили в региональное Министерство экологии о снеге зеленого цвета, появившемся при въезде в областной центр со стороны Екатеринбурга. Специалисты министерства установили, что снег окрашен пылью из гранитного карьера, сообщил во вторник журналистам начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Минэкологии региона Виталий Безруков.

«Многих челябинцев напугал «зеленый снег», появившийся при въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга. Специалисты экологического надзора Министерства экологии Челябинской области осмотрели данную территорию. Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Угрозы для здоровья населения данная пыль не представляет», — сказал Безруков.

По словам чиновника, распространение пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия. Минэкологии разместит на месте передвижную лабораторию для проведения замеров воздуха. Предприятие ждет проверка.

Источник: ТАСС

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