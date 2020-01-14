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Развратные действия против двух девочек за сутки совершил педофил в Саратове

14:45 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Жертвами стали девочки 9 и 15 лет, дело направлено в суд.

Развратные действия против двух девочек за сутки совершил педофил в Саратове
Обе малолетние потерпевшие узнали в задержанном человека, совершившего в отношении них противоправные действия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). По версии следствия, 7 февраля 2019 года, в утреннее время мужчина, находясь на участке местности возле одного из жилых домов, заметил возвращавшуюся со школы 15-летнюю девочку. Когда девочка проследовала мимо него, злоумышленник обогнал ее и совершил развратные действия. О случившемся несовершеннолетняя сообщила матери, которая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В тот же день мужчина увидел направлявшуюся из школы к дому, возле которого он находился, 9-летнюю девочку. Мужчина совершил в отношении нее иные действия сексуального характера без применения насилия, заведомо зная, что в силу возраста она находится в беспомощном состоянии, не понимает характер и значение совершаемых с ней действий. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками отдела полиции № 3 в составе УМВД по городу
Саратову, злоумышленника удалось задержать по приметам.

Обе малолетние потерпевшие узнали в нем человека, совершившего в отношении них противоправные действия. По ходатайству следственного органа судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в содеянном, следователями СК собраны достаточные доказательства, изобличающие его в совершении инкриминируемых деяний, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет России

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