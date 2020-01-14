Ищут воров аккумуляторов и велосипедов полицейские Бердска

За прошедшую неделю по линии ГИБДД было зарегистрировано 100 нарушений, в том числе и вождение в нетрезвом виде

С начала января поступило 645 сообщений о происшествиях в отдел МВД по Бердску. Из общего количества 18 — о преступлениях, десять из них не раскрыты — это кражи имущества граждан: аккумуляторов, велосипедов, а также кражи из гаража, сообщил на совещании чиновников 13 января начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Было выявлено 27 административных нарушений. Нарушители доставлялись в отдел. Составлялись административные протоколы. Преступлений по незаконному обороту наркотиков и в сфере экономики не выявлено. Полицейские провели профилактические мероприятия по нарушению миграционного законодательства, выявлено четыре нарушения, составлены административные протоколы. По линии ГИБДД зарегистрировано 100 административных правонарушений. Водители привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Допущено дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть, есть и пострадавшие. Особо тяжких преступлений допущено не было.

Автор видео Галина Панчева

