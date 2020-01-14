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Алжирца разлучили с любимой приставы в Новосибирской области

15:00 14.01.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина приехал в Сибирь к своей возлюбленной, а затем остался жить в России нелегально.

Алжирца разлучили с любимой приставы в Новосибирской области
Алжирца нашли в частном секторе у своей пассии

В декабре 2019 года на исполнение в отдел по исполнению особых исполнительных производств поступил исполнительный документ о принудительном выдворении гражданина республики Алжир.

34-летний мужчина познакомился через социальные сети с девушкой из Новосибирской области. Через некоторое время переписки он приехал в гости к своей возлюбленной. Когда по истечении установленного срока пребывания виза закончилась, алжирец продолжил жить на территории России нелегально. В декабре прошлого года, при проверке частного сектора нарушитель был выявлен и задержан в доме у сожительницы.

Суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и назначил нарушителю наказание в виде выдворения за пределы РФ.

После подготовки необходимых документов и приобретения билетов под надзором судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Новосибирской области иностранец покинул Новосибирск, и рейсом с пересадкой в Москве, отправился в Алжир.

Источник: пресс-служба УФССП России по Новосибирской области

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