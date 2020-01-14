«Властям «ровно» на малый бизнес»: не знают как выжить погорельцы-арендаторы с рынка «Центральный» Искитима

На встрече с властями пострадавшие просили помощь и компенсацию убытков. Предпринимателям предложили льготные кредиты и, возможно, смягчить налоговую нагрузку. Погорельцы возмущены тем, что им не помогли.

Прошла встреча властей и погорельцев рынка «Центральный» прошла в Искитиме

13 января в музыкальной школе Искитима прошла встреча арендаторов-погорельцев и властей. Предприниматели просили о помощи и компенсации. Пришли около 150 человек. Напомним, местные власти отметили, что у городского бюджета нет таких полномочий и возможностей. Жители пострадали от крупного пожара 8 января на рынке «Центральный» Искитима. Под завалами найдено тело арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

Сочувствия и предложения

— У кого все сгорело, нам что делать? Как дальше жить, работать? — спрашивали горожане.

Погорельцы отмечали, что сейчас им нужно ждать пока построится здание, брать кредиты для работы. А как жить сейчас и как кормить семьи, людям не понятно.

В начале встречи выступил от собственников управляющий рынком Олег Фирсов.

— Во-первых, мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Во-вторых, спасибо пожарным, которые рисковали своей жизнью. Но вскоре полиция нас бросила и перестала охранять здание. А ведь были мародеры, которые хотели нажиться на нашем городе. Я, как и вы, оказался без средств к существованию, — сказал Олег Александрович.

Олег Фирсов отметил, что рынок будет построен в самое ближайшее время.

Мэр Искитима Сергей Завражин подчеркнул, что они готовы оказать любое содействие по оформлению документов, чтобы быстрее прошел снос и началось строительство.

— Что в наших силах, мы все сделаем. Приходите завтра, — сказал Сергей Владимирович.

Погорельцы задавали вопросы, вернут ли им аренду, восстановят ли на свои места, придется ли им опять покупать места.

— Январскую аренду мы вам вернем. В остальном тоже постараемся максимально помочь. Пока конкретно ничего сказать не можем, — отметило Фирсов.

— Будет ли здание более надежным? — спросила председатель Ассоциации предпринимателей Искитима Лариса Бауэр.

— Кирпичные здания тоже горят, — сказал Фирсов.

«Мы потеряли все!»

Мы платим страховые взносы регулярно! У людей ничего не осталось! Выплатите с этого компенсацию, — просили горожане.

— Из городского бюджета компенсаций не будет. Это незаконно и не предусмотрено действующим законодательством, как бы я не хотел, — уточнил Сергей Завражин.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат отметил, что важно сейчас воспользоваться любой помощью, которую предлагают местные и областные власти. Также он отметил, что дважды был в похожей ситуации и понимает погорельцев.

— Никто из присутствующих не будет обделен вниманием. К каждому случаю нужно подходить индивидуально. Вы можете обратиться к нам в приемную. Но чтобы прямо сейчас вам восстановить бизнес, нужно самое главное ваше желание и воспользоваться тем, что предлагают власти. В частности это фонды микрофинансирования. Чтобы очень быстро оказать вам финансовую помощь, пока нет юридических оснований. Нужно принимать собрать информацию, вынести постановление. Мы будем готовить пакет документов. Обращение должно быть к губернатору и я его поддержу. Нужно написать письмо, -сказал Николай Мамулат.

Лариса Бауэр пообещала помочь в написании писем.

Заместитель начальника управления по урегулированию потребительского рынка минпромторга Новосибирской области Лариса Петроченко также выступила с речью.

— Мы все вам очень сочувствуем. Трагедия большая. Что касается конкретных мер, какой-то безвозмездной помощи оказать у нас возможности нет по закону. Вы можете обратиться в фонды льготного кредитования, — отметила Петроченко.

Ее слова сначала вызвали бурю негодования, но потом люди стали уточнять размер ставки.

Мэр Искитим отметил, что рынок всегда был частный. Даже когда это был «Райпотребсоюз».

Также выступила заместитель мэра Искитима Татьяна Сергеева.

— По торговым центрам Искитима собрана информации по торговым площадям, которые на сегодняшний день имеются. Есть помещения, где небольшая стоимость аренды, — отметила Татьяна Николаевна.

Специалисты раздали таблички с информацией.

Выступил в этот день и инспектор отдела надзорной деятельности по Искитиму и району Евгений Ревин.

— Причины пожара я пока вам не могу сказать. Сейчас проводится расследование, исследования. Завал у рынка в ближайшее время устранят. Справки также в ближайшее время приготовим, — сказал Евгений Юрьевич.

Начальник межрайонной налоговой инспекции №3 Перемитина отметила, что есть возможность снизить налоговую ставку и рассказала, что сейчас нужно сделать.

— Если у вас был доход в четвертом квартале 2019 года, декларацию вам все равно надо будет сдать. Если в январе не было дохода, то за первый квартал 2020 года не нужно будет. Если депутаты города примут решение о снижении ставки по ЕНВД, то тогда она изменится. По уплате страховых взносов идет начисление, поэтому вам сейчас лучше сняться с учета, как индивидуальный предприниматель (до 15 числа). Но это для тех, кто какое время или вообще работать не будет, — уточнила Елена Перемитина.

Предприниматели задавали вопросы, что им делать с кассами, которые сгорели, как их снимать с учета. Также спрашивали, как работать дальше, если пока нет возможности приобрести аппарат. Перемитина отметила, что погорельцам не нужно зря беспокоиться. Она не планирует проводить массовые проверки.

— Налог на вмененный доход у нас наверное самый низкий в области (применяется коэффициент 0,7). Если депутаты смогут, то мы его сделаем еще ниже. Вам нужно написать коллективное обращение. По упрощенной системе налогообложения нужно написать письма на областное правительство, — сказал Сергей Завражин.

Также на встрече выступили представители банков, которые рассказали о низких ставках на кредиты.

Властям «одинаково»

— Властям всем «одинаково» на малый бизнес. Мы только должны платить налоги, опять кассу купить, накопитель, мы должны, должны, а нам никто ничего не должен, — сказал арендатор-погорелец Сергей 13 января.

Также напомним, что в конце встречи мэр Искитима посоветовал пострадавшим обратиться в следственный комитет и предъявить требование о компенсации тем, кто виновен в пожаре.

Погорельцы отмечают, что для этого им надо сначала восстановить все документы (а они почти все сгорели) и собрать справки. Возможно, они и будут предъявлять требования о компенсации.

Арендаторы попросили мэра Искитима поговорить с собственником здания на ул. Советской (где ранее был магазин «СтройПапа» и «Эврика»). Они хотели бы продолжить работу именно там. Сергей Завражин отметил, что в ближайшее время проведет совместную встречу.

Председатель Ассоциации предпринимателей Лариса Бауэр рассказала, что встреча прошла уже сегодня утром, 14 января.

— Переговоры проведены. Собственник здания готов пустить туда арендаторов. У него очень лояльные цены — 500 рублей за кв метр. В ближайшее время предприниматели должны принять решение о продолжении работы, — сказала Лариса Николаевна 14 января.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.