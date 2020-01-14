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Татьянин День: как праздновать и когда отмечать День Студента в 2020 году

14:47 14.01.2020 Фото: pxhere.com
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Разные источники по-разному объясняют связь христианского  дня великомученицы Татианы с основанием Московского университета и далее — с Днём студенчества. Татьяна – символ искренности, честности и верности великому смыслу, до которого она дошла и за который  отдала жизнь. Эта идея имеет непосредственное отношение к тому, чего общество ждёт от интеллигенции вообще и от  представителей науки в частности: стремления к познанию и непоколебимой верности истине.

Татьянин День: как праздновать и когда отмечать День Студента в 2020 году
Татьяна – символ искренности, честности и верности великому смыслу, до которого она дошла и за который  отдала жизнь

Уже много лет в России студенты и не только они, а граждане, связанные со сферой науки, культуры и образования, 25 января отмечают  как праздник студенчества.

История праздника
Разные источники по-разному объясняют связь христианского  дня великомученицы Татианы с основанием Московского университета и далее — с Днём студенчества.

Не анализируя недостаточно обоснованные различные исторические версии, можно остановиться на сути. Татьяна – символ искренности, честности и верности великому смыслу, до которого она дошла и за который  отдала жизнь. Эта идея имеет непосредственное отношение к тому, чего общество ждёт от интеллигенции вообще и от  представителей науки в частности: стремления к познанию и непоколебимой верности истине. Потому символично и исторически справедливо, что с образом великомученицы Татьяны связано основание главного вуза России, известного и уважаемого в мире Московского государственного университета.

Татьянин день был официально определён праздником Московского университета в 1850 году. Первоначально его отмечали студенты и преподаватели только этого вуза, но со временем он был подхвачен и студентами других вузов России. Праздновался весело, с размахом  всей Москвой.

Начинался праздник молебном в церкви университета, затем официальные мероприятия проходили в здании вуза с участием царских вельмож, после чего гулянья распространялись по всей Москве. К 9 вечера студенты наполняли рестораны.

После трагических событий 1905 года бурное празднование Татьяниного дня на некоторый период прекратилось, затем возобновилось. Ко времени Первой мировой войны традиция праздника практически оборвалась.

По некоторым свидетельствам профессура и студенты широко отметили свой праздник по традиции в 1918. Затем многие  годы вспоминали об этом дне редко.

Возобновление празднования
В 1995 году при МГУ  открыли храм  мученицы Татьяны. Праздник  восстановили. В 2005 году был установлен в числе официальных отмечаемых  «День российского студенчества» 25 января.

В наше время в Московском университете в День студентов проводится ряд заранее подготовленных мероприятий, целью которых является во многом восстановление связи времён: дореволюционного, советского и нынешнего и поддержание престижа Московского университета как главного вуза страны.

День российских студентов широко отмечается и в других городах России. В этот день можно отвлечься и развлечься, как сейчас говорят, по полной программе. В Санкт-Петербурге обычно устраивают фестивали, вечеринки в клубах, где девушкам по имени Татьяна дарят бесплатный коктейль в подарок. Любители спорта имеют возможность посетить каток.

В Екатеринбурге в этот день устраивают студенческие балы, а также вечеринки в барах.

Аналогичными мероприятиями отмечает свой праздник и окончание сессии студенчество по всей стране.

Празднуют ли студенты свой день в других странах

В Европе отмечают Международный день  студенчества, который не совпадает с тем днём, который отмечается в России, и приурочен к другим историческим событиям. В Европе он знаменует  единство  в противостоянии нацизму.

В 1939 году в Праге студенческая молодёжь  вузов Праги организовала  демонстрацию в честь образования государства Чехословакия.  Фашистские захватчики, применив силу, разогнали студентов. Жертвой противостояния стал  медик Ян Оплетал. Пострадали многие участники этой акции и похорон Яна Оплетала: они были репрессированы  и убиты в застенках. В 1942 году в Лондоне было проведено  международное антинацистское студенческое мероприятие, где было принято решение  17 ноября  определить  как Международный День студентов в знак борьбы против нацистов.

Источник: TheRussianTimes

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