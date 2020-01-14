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Полнолуние: даты и время наступления в 2020 году

14:07 14.01.2020 Фото: pxhere.com
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Когда на небе Полнолуние, то это заметно сказывается не только на людях, но и на животных. Помимо этого лунное воздействие сказывается и на растениях, поэтому перед тем, как что-либо посадить, лучше воспользоваться лунным календарем.

Полнолуние: даты и время наступления в 2020 году
Когда наступает Полнолуние, небесное тело видно всю ночь

Фаза естественного спутника, которая повторяется каждые 29 дней, и при ней Земля находится между Луной и Солнцем называется Полнолуние (Полная Луна). Человек видит лунное полушарие, которое освещено на 100%. Круглый и ярко светящийся диск на небе привлекает внимание многих.

Когда наступает Полнолуние, небесное тело видно всю ночь, так как восходит оно практически одновременно с закатом Солнца, а заходит с восходом. Есть астрономическое явление, которое называется полутеневое затмение, когда наш спутник попадает в тень Земли. В 2020 году должно быть 4 лунных затмений, и 2 солнечных.

Когда на небе Полнолуние, то это заметно сказывается не только на людях, но и на животных. Помимо этого лунное воздействие сказывается и на растениях, поэтому перед тем, как что-либо посадить, лучше воспользоваться лунным календарем.

Когда будет полнолуние в 2020 году (все числа по месяцам)

Не успел наступить новый год, а люди уже активно интересуются, когда будет (по месяцам) полнолуние в 2020 году. Мы подготовили для вас все дни и месяцы года, когда будет Полная Луна в этом году, а также укажем точное время по Москве. Сохраняйте себе в закладки, чтобы не потерять.

Даты и время наступления полнолуний 2020 года (числа/часы/минуты):

* 10 января 2020 года в 22:20 — январское полнолуние.
Одновременно с данным полнолунием можно наблюдать полутеневое лунное затмение.
* 9 февраля 2020 года в 10:35 — февральское полнолуние, вместе с которым в Китае завершается длящаяся 2 недели встреча Китайского нового года 2020, а также отмечается Праздник Фонарей (который является официальным выходным днем в Китае).
* 9 марта 2020 года в 20:50 — мартовское полнолуние. Совпадает в первым (из двух) Суперлунием в году. Кроме того, в России это будет нерабочий понедельник, поскольку он входит в число трех дней отдыха, приуроченных к Международному женскому дню.

* 8 апреля 2020 года в 05:35 — апрельское полнолуние. Совпадает со вторым Суперлунием в 2020 году.

* 7 мая 2020 года в 13:45 — майское полнолуние.

* 5 июня 2020 года в 22:10 — июньское полнолуние.

* 5 июля 2020 года в 07:45 — июльское полнолуние.

* 3 августа 2020 года в 19:00 — августовское полнолуние.
* 2 сентября 2020 года в 08:20 — сентябрьское полнолуние.

* 2 октября 2020 года в 00:05 — первое октябрьское полнолуние.
* 31 октября 2020 года в 17:50 — второе октябрьское полнолуние.

* 30 ноября 2020 года в 12:30 — ноябрьское полнолуние.

* 30 декабря 2020 года в 06:30 — декабрьское полнолуние.

Источник: TheRussianTimes

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