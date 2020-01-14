Женщина родила мальчика с пересаженной от умершего донора маткой в США

В 17 лет женщи не поставили диагноз -бесплодие, но через годы она смогла родить с пересаженной маткой

Бенджамин Гобрехт родился в ноябре в Университете Пенсильвании, где его мать Дженнифер ранее получила трансплантированную матку от умершего донора.

Дженнифер, которой сейчас 33 года, узнала, что она никогда не сможет иметь детей еще в 17 лет.

Теперь революционная процедура по пересадке новой матки в ее тело позволила Дженнифер пережить беременность и роды и приветствовать своего первого ребенка с мужем Дрю.

Бенджамин Гобрехт — второй ребенок, родившийся в США от матери, которая получила пересаженную матку от умершего донора. Он родился в ноябре и счастлив и здоров

«Один из самых тяжелых дней в моей жизни был, когда мне было 17 лет, и я узнал, что никогда не смогу выносить собственного ребенка», — сказала Дженнифер.

Она родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH). Подобно одной из каждых 4000-5000 женщин в США с MRKH, у Дженнифер функциональные яичники, но недоразвитая или, в ее случае, отсутствующая матка.

MRKH подпадает под эгиду маточного фактора бесплодия (UFI) — совокупность состояний, при которых около пяти процентов женщин во всем мире не могут забеременеть или родить ребенка из-за одной или нескольких проблем с их матками.

Яичники Дженнифер производят яйца, но без матки оплодотворенной и развивающейся яйцеклетке было бы негде закрепиться.

В 2018 году Дженнифер перенесла 10-часовую операцию по пересадке матки в Университете Пенсильвании.

Дженнифер вспоминает, что нервничала, но проснулась с ощущением «целостности», как только у нее появился орган, которого не хватало на всю жизнь.

Она и Дрю перенесли ЭКО и заморозили эмбрионы два года назад в надежде, что когда-нибудь у них будет суррогатное детище.

Но затем пара, живущая за пределами Филадельфии, узнала о новом, сложном и экспериментальном решении: пересадке матки.

Первая в мире пересадка матки была проведена в Швеции в 2014 году.

До настоящего времени подавляющее большинство из 70 или около того завершенных процедур по всему миру использовали матки от живых доноров, которые знали, что не хотят больше иметь детей.

Первый ребенок, когда-либо родившийся от пересадки матки в США, появился на свет в 2017 году. В следующем году бразильская женщина стала первой, которая родила ребенка через матку, пересаженную от умершего донора.

В 2019 году первый ребенок родился в США в клинике Кливленда.

Наряду с клиникой Кливленда, Пенсильванский университет является одним из немногих испытаний трансплантации матки во всем мире, который принимает матки, полученные как от живых, так и от умерших доноров.

А медицинский центр оказался рядом с домом Гобрехтов за пределами Филадельфии.

Дженнифер и Дрю смеялись и плакали от облегчения, когда узнали, что не только трансплантация прошла успешно, но и что тест на беременность Дженнифер был положительным.

Она и Дрю «никогда не думали, что через 10 лет» они получат возможность родить, они знали, что подача заявления на пересадку не является гарантией успеха.

Но они сделали ей укол, и в 2019 году Дженифер прошла 10-часовую процедуру трансплантации, получив матку, собранную у умершего донора.

Операция прошла успешно.

«Это было очень сюрреалистично — прожить всю свою жизнь, чувствуя, что часть тебя пропала, проснуться и осознать что теперь все на месте … это было очень эмоционально», — сказала Дженнифер.

Как только Дженнифер исцелилась, эмбрионы, которые она и Дрю сохранили, были перенесены в ее новую матку.

А потом они ждали.

«Это были 10 дней ожидания, и это были самые тяжелые 10 дней всего испытания», — говорит Дженнифер.

«Я бы предпочла сделать пересадку матки снова несколько раз!»

Будущее их семьи полностью зависело от звонка, который, как они знали, произойдет в 18:00 в среду.

Дженнифер родила Вениамина в ноябре. Он был чуть меньше пяти фунтов, но здоров.

Маленькая семья счастлива быть дома, где говорят, что Вениамин хорошо ест, растет каждый день и является «ангелом» ребенка.

Когда доктор Кэтлин О’Нил позвонила, она не теряла времени, рассказывая паре результаты: тест был положительным.

«Было так много страхов и мы чувствовали себя возбужденными, счастливыми и нервными», — вспоминает Дженнифер.

Ее беременность была легкой, без тошноты и утренней рвоты.

«Я просто наслаждалась всей беременностью», — говорит Дженнифер, рассказывая о своей радости от каждого удара ногами.

Затем в ноябре наступил большой день. Сын Гобрехта, Бенджамин, родился через кесарево сечение, весом чуть меньше пяти фунтов.

«В первый раз, когда я встретил его, я плакал как сумасшедший», — говорит Дженнифер.

«Он такой милый ребенок, ему нравится, когда его прижимают.

Источник: DailyMail