97-летний фронтовик Михаил Данилов упал, вставал и снова падал. Жители Бердска проходили мимо

Михаил Моисеевич пошел в магазин за кормом для кошки. Неизвестно, что могло случиться, если мимо не проходила бы начальник отдела соцобслуживания населения Наталья Скоромных.

На 75-летие Победы к Мемориалу Славы смогут прийти только несколько бердских фронтовиков

Очевидцем неприятного и даже шокирующего происшествия в Бердске стала начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

Днем 13 января Наталья Скоромных шла по тротуару в районе ЗАГСа. Она увидела, что скромно одетый пожилой мужчина упал на тротуаре. Пытался встать, но снова падал. По словам Натальи Юрьевны, ее поразило то, что в это время мимо проходило большое количество людей, и никто не подошел, чтобы помочь старому человеку.

— Я подхожу к дедушке, поднимаю его. А это мой участник Великой Отечественной войны — 97-летний Михаил Моисеевич Данилов. Получается так, что люди проходили мимо живой истории. И никто не помог. Фронтовик жалуется, мол, упал, ударился, не мог встать. Отправился в магазин кошке за кормом, а тут такое. Михаил Моисеевич до сих пор остается самостоятельным. Не хочет, чтобы ему помогали дети или соцработник. Старается все сделать сам. Когда подняла дедушку, к нам подошел молодой человек и помог перевести его через дорогу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Скоромных.

Наталья Юрьевна привела фронтовика домой, тот заплакал и произнес: «Наташенька, спасибо тебе. Тебя мне Бог послал».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осталось в живых 25 участников Великой Отечественной войны в Бердске. Буквально 5 дней не дожил до своего 95-летия фронтовик Василий Сорокин. Его похоронили 17 декабря 2019 года.

Из 25 фронтовиков девять человек проживают одни. Семь ветеранов по состоянию здоровья не выходят из дома. Одному участнику Великой Отечественной войны в этом году исполнилось 100 лет, другому — 102 года. Один ветеран не дожил до 101 года буквально три дня.

Осталось всего семь фронтовиков, которые могут ходить и посещать детсады и школы с беседами, но зимой это могут сделать только три человека. В основном, сейчас Совет ветеранов практикуют встречи детей с участниками Великой Отечественной войны у них дома. Ветераны у удовольствием принимают детей у себя в гостях.