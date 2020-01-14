Лишний вес появляется из-за кофе и грязного воздуха. Что еще провоцирует набор веса

Лишний вес приводит к заболеваниям

Проблема лишнего веса является актуальной для немалого количества людей. Но, ведя здоровый образ жизни и исключая вредные продукты, не всегда удается достичь желаемого результата. В какой-то мере этому может способствовать то, что не принимаются во внимание некоторые факторы, которые, тем не менее, оказывают свое воздействие.

Антибиотики. Безусловно, при необходимости они крайне необходимы не просто для здоровья, но и для сохранения жизни, однако излишнее их употребление может привести к ожирению. Попадать же в организм они могут не только как лекарственные препараты как таковые, но и через пищу. А поскольку давно не является секретом тот факт, что в животноводстве антибиотики используют достаточно активно, в том числе и с целью стимулирования прибавки в весе, то, соответственно, аналогичный эффект может оказываться и в отношении людей.

Вызывающие эндокринные нарушения химические вещества. К ним относятся многие бытовые химикаты, которые по своей структуре похожи на естественные половые гормоны. Они могут отрицательно сказываться на гормональном равновесии в организме и особо это опасно в период внутриутробного развития и в начальный период после рождения. Итогом могут стать различные будущие проблемы со здоровьем, в том числе ожирение.

Воздух. Очень важным фактором является тот воздух, которым мы дышим. Последние исследования показывают, что загрязненный воздух может приводить не только к различным болезням, но и вызывать прибавку в весе.

Газированная вода. Здесь большое значение имеет содержащийся в ней углекислый газ, который способствует увеличению выработки гормона голода — грелина. Поэтому даже самая простая газированная вода, которая не содержи ни сахара, ни каких-либо подсластителей, может оказать негативное влияние, поскольку стимулирует повышенное потребление пищи.

Кофе. Этот распространенный напиток, среди всего прочего, может в какой-то степени ускорять функции организма. Соответственно, происходит активная генерация энергии и снижение уровня сахара. Это, в свою очередь, вызывает чувство голода и в итоге становится одним из факторов, приводящих к ожирению.

Источник: planet-today.ru