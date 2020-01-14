Возрастные типы: по каким сценариям идет старение человека?

«Возрастные типы» дают представление о том, как люди стареют, отчеты об исследованиях

Какой у тебя тип?

Этот вопрос может обрести новое значение, благодаря ученым, которые классифицировали, как люди стареют в разных классах, называемых «возрастными типами», сообщает новое исследование из Медицинской школы Стэнфордского университета.

«Мы уже знаем, что есть несколько хороших молекулярных и клинических маркеров , таких как высокий уровень холестерина, которые чаще встречаются у пожилых людей», — сказал Майкл Снайдер, доктор философии, профессор и заведующий кафедрой генетики. «Но мы хотим знать больше о старении, чем то, что можно узнать из средних чисел населения. Что происходит с человеком по мере его старения? Никто никогда не рассматривал одного и того же человека подробно с течением времени».

Теперь Снайдер и его команда сделали именно это: они составили группу из 43 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 34 до 68 лет, проводя обширные измерения их молекулярной биологии, по крайней мере, пять раз за два года.

Исследователи определили, что люди обычно стареют по определенным биологическим путям в организме: метаболическим, иммунным, печеночным (печень) и нефротическим (почка). Например, люди, являющиеся метаболическими агентами, могут подвергаться более высокому риску диабета или демонстрировать признаки повышенного гемоглобина A1c, измеряемого уровня сахара в крови, по мере взросления. Люди с иммунным возрастным типом, с другой стороны, могут генерировать более высокие уровни маркеров воспаления или быть более склонными к связанным с иммунитетом заболеваниям с возрастом. Но возрастные типы не являются взаимоисключающими, и метаболический агент также может быть иммунным агентом, например.

Используя кровь, стул и другие биологические образцы, исследование отслеживало уровни определенных микробов и биологических молекул , таких как белки, метаболиты и липиды, у участников в течение двух лет, отслеживая, как уровни изменялись с течением времени.

«Наше исследование отражает гораздо более полное представление о том, как мы стареем, изучая широкий спектр молекул и отбирая несколько образцов по годам у каждого участника», — сказал Снайдер. «Мы можем видеть четкие закономерности того, как люди испытывают старение на молекулярном уровне, и есть немало различий». Различия не только в возрастах, но и в возрастах. Возможно, самое важное, сказал он, заключается в том, что измерения, проведенные в исследовании, были проведены в течение приемлемого периода времени — двух лет — что позволило кому-то противодействовать увеличению маркеров старения путем изменения своего поведения.

«Возрастной тип — это больше, чем просто ярлык; он может помочь людям сосредоточиться на факторах риска для здоровья и найти области, в которых они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем», — сказал Снайдер. «Самое главное, что наше исследование показывает, что можно изменить способ старения к лучшему. Мы начинаем понимать, как это происходит с поведением, но нам потребуется больше участников и больше измерений с течением времени, чтобы полностью уточнить это».

Документ с описанием исследования будет опубликован 13 января в журнале Nature Medicine . Снайдер — старший автор. Стэнфордский аспирант Сара Ахади, доктор философии, и биоинформатик Веню Чжоу, доктор философии, делятся ведущим авторством.

Четверка

Снайдер сказал, что если человек попадает в один или несколько из четырех возрастных типов — метаболического, иммунного, печеночного и нефротического — это не означает, что он не стареет и по другим биологическим путям. Возрастной тип обозначает пути, в которых увеличение биомаркеров старения наиболее выражено.

В исследовании также рассматривались различия в старении между здоровыми участниками и участниками, которые устойчивы к инсулину или не могут должным образом обрабатывать сахар. «Различия в старении между здоровыми и резистентными к инсулину людьми — это то, что никогда раньше не рассматривалось», — сказал Снайдер. «В целом, мы обнаружили, что было около 10 молекул, которые значительно различались между чувствительными к инсулину и устойчивыми к инсулину людьми в возрасте». Многие из этих маркеров были вовлечены в иммунную функцию и воспаление.

Замедленное старение

Возможно, самым захватывающим и удивительным является то, что не все в исследовании показали увеличение маркеров возрастных типов с течением времени. У некоторых людей их маркеры снижались, по крайней мере, в течение короткого периода, когда они изменили свое поведение. Они не были кнопками Бенджамина, то есть они все еще старели, но общая скорость, с которой они это делали, снижалась, а в некоторых случаях маркеры старения снижались. Фактически, команда увидела, что это явление происходит в нескольких важных клинических молекулах, включая гемоглобин A1c и креатин, маркер для функции почек, среди небольшого числа участников.

В этом подмножестве, сказал Снайдер, были люди, которые вносили изменения в образ жизни, чтобы замедлить скорость старения. Среди тех, кто продемонстрировал снижение уровня гемоглобина A1c, многие потеряли вес, а один внес изменения в диету. Некоторые, кто видел снижение креатина, что указывает на улучшение функции почек, принимали статины. В других случаях неясно, почему именно показатели старения снижались. Для некоторых людей не было никаких явных поведенческих изменений, однако команда все еще видела снижение скорости старения по своим путям возрастного типа. Было также несколько человек, которые поддерживали более медленный, чем в среднем, показатель старения на протяжении всего исследования. Как или почему до сих пор остается загадкой.

Как он продемонстрировал в прошлом, Снайдер не стесняется участвовать в своих собственных исследованиях. В этом он сделал это, почерпнув некоторое представление о своем собственном образце старения. «Я был немного разочарован, увидев, что я старею с довольно средней скоростью», — сказал он. Он собрал данные о себе в конце 2016 года. «Я начал поднимать тяжести примерно в то же время. Будет интересно посмотреть, повлияет ли это на мои пути старения через год».

Источник: medicalxpress.com