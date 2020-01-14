Коробит фраза «освоение денежных средств» главу Бердска

Евгений Шестернин не любит эти слова, потому что это не показатель. А вот сколько сделано и с каким качеством, это другой вопрос.

Евгений Шестернин ответил на все вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск»

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер. Среда. Бердск». Вы ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

— Назовите три своих главных достижения на посту мэра. То, чем вы гордитесь. Только не абстрактно, типа, «улучшил, углубил, развил», а конкретно. Например, построил то, открыл это, отремонтировал вот то, модернизировал вот это. Так, чтобы было понятно жителям и они могли сказать: «А ведь правда, это у нас произошло при Шестернине!».

— Вы знаете, это в чистом виде популизм. Я им никогда не занимался. Если сделано так, что люди не видят, значит сделано мало или плохо. Если люди это видят, но не могут оценить, тоже плохо.

Сейчас начну приводить количество заасфальтированных дорог? Если говорит о работе, то я не люблю слова «освоение денежных средств». Меня это коробит, потому что это не показатель. А вот сколько сделано и с каким качеством, это другой вопрос.

Напоминать про улицу Лунную, когда в любой дождь там было по колено воды, а сейчас рассказывать — сегодня воды нет. Это популизм. Мой подход прост. Мы каждый год создаем конкретные планы. Ознакомиться с ними может любой человек, если такое желание есть. Мы создаем годовые планы, делаем и отчитываемся. С достаточно высоким процентом выполнения. И охват работы достаточно высок. Вот пусть человек с эти планом ознакомиться. А сидеть и считать подтопленные улицы, брошенное кладбище и прочее я не хочу.

Моя собственная заслуга — это организовать работу команды, создать условия для ее работы. Я убежден в этом, — резюмировал Евгений Анатольевич.