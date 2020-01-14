14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Аресты прошли в Иране после крушения украинского самолета

16:45 14.01.2020 Фото: twitter.com/khaberni
0

Напомним, Иран сбил украинский самолёт 8 января, погибли 176 человек.

Аресты прошли в Иране после крушения украинского самолета
Место крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране

В Иране прошли первые аресты по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Более подробной информации пока нет.

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом, и его перепутали с «вражеской целью».
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут виновных?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДизайнер из Бердска: платье с глубоким декольте вряд ли понравится мужчине 5
18:15 14-01-2020
Дизайнер из Бердска: платье с глубоким декольте вряд ли понравится мужчине
БердскФу, гадость: Опроверг невкусное школьное питание спикер совета депутатов Бердска
18:15 14-01-2020
Фу, гадость: Опроверг невкусное школьное питание спикер совета депутатов Бердска
Грудную дочку выбросила в туалет поезда пьяная мать в Краснодаре
18:00 14-01-2020
Грудную дочку выбросила в туалет поезда пьяная мать в Краснодаре
БердскКоробит фраза "освоение денежных средств" главу Бердска
17:45 14-01-2020
Коробит фраза
Позаботься о своем питомце
17:43 14-01-2020
Позаботься о своем питомце
БердскИз-за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска
17:42 14-01-2020
Из-за фекальной аварии перекрыли тротуар коммунальщики на главной улице Бердска
Взять контроль над нацпроектами поручил Путин Кудрину
17:30 14-01-2020
Взять контроль над нацпроектами поручил Путин Кудрину
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 4
17:30 14-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
Умер 7-летний мальчик с пулей в голове после пьяной стрельбы в Нижнем Тагиле. Возбудили дело
17:15 14-01-2020
Умер 7-летний мальчик с пулей в голове после пьяной стрельбы в Нижнем Тагиле. Возбудили дело
БердскКто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске? 2
17:04 14-01-2020
Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?