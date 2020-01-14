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Ищет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр Кожин

20:56 14.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Александр Юрьевич начал искать подходящие вакансии 11 декабря — на следующий день, как покинул зал судебного заседания: «Я готов выйти на работу хоть завтра. Я просто хочу работать. Мне не важны должность или зарплата».

Ищет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс директор КБУ Бердска Александр Кожин
Александр Кожин ищет новую работу
Сюжет: Вода Кожина
Ищет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс директор КБУ Бердска Александр Кожин

Ищет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр КожинДовольна приговором адвокат осужденного за хищение воды экс-директора КБУ Александра КожинаЕщё 59 новостей

В поиске новой работы осужденный за «хищение воды» на 5,7 млн рублей в пользу МК «Сибиряк» Александр Кожин. Правда, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» он отметил, что в Бердске работать больше не желает.

— Я ищу сейчас работу. Но это не все так просто. Был и в области и в Новосибирске. Пока ищем. Я ищу любую работу. Не грузчиком, конечно. Был Новый год. Фактически страна работает второй день. Сразу, на следующий день начал искать работу, — признается «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич сегодня, 14 января.

Напомним, 10 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету.

Татьяна Васюхневич приговорила всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы в колонии-поселении. Александра Кожина — к 3 годам 3 месяцам, Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам, и Сергея Оленича — к 1 году 11 месяцам. Экс-директору КБУ Бердска запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности.

Но Александр Кожин ожидал иного исхода событий:

-Я ожидал такого развития, но надеялся на оправдательный приговор, — высказался после завершения судебного заседания Александр Юрьевич.

Стоит отметить, что гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки: для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Но суд пришел к выводу, что КБУ мог требовать с МК «Сибиряк» долг за неучтенную потребленную воду в размере 5,7 млн рублей. Но из-за действий Кожина, Оленича и Дыненкова лишились этого права, таким образом ущемили права муниципального предприятия.

Стоит отметит, что в иске КБУ к подсудимым в 170 млн рублей отказано в полном объёме. При этом наказание для всех подсудимых считается отбытым, так как в срок зачлось их время содержания под стражей и под домашним арестом.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения.

Фигуранты уголовного дела надеялись, что решение в отношении них будет вынесено до Нового года. Так и случилось. Александра Кожина, Сергея Оленича и Владимира Дыненкова выпустили на свободу прямо из зала суда.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» соскучился ли он по работе, экс-директор КБУ молниеносно отвечает «не то слово!».

— Александр Юрьевич, какая идеальная работа для вас сегодня?

— Я не знаю какая должность. Любая административная должность, связанная с аналитикой, — резюмирует Александр Кожин.

Стоит отметить, что на судебных заседаниях Александр Кожин заверял в суде, что хотел покинуть кресло директора КБУ Бердска. В тот момент ему предлагали достойную работу в Новосибирске. Но карьерного роста не случилось — его обвинили в хищении воды на 170 млн рублей и отправили в СИЗО.

— Я резюме туда снова отправил. Это группа компаний. Я готов выйти на работу хоть завтра. Я просто хочу работать. Мне не важна должность или зарплата, — заключил Кожин.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич отметил, что привык к привычной жизни в кругу семьи. Кстати, Новый год экс-директор КБУ встретил в спокойной атмосфере среди родных и близких у себя дома.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.
В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.
Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.

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От редакции

Найдет работу?

Гы, 14 января 2020 16:27
ну человек со связями, помощником городецкого назначат куда-нибудь.
Аноним, 14 января 2020 16:48
Дядь Саш, в администрацию гардеробщица требуется и уборщик. Пойдешь на 2 ставки?
Аноним, 14 января 2020 16:56
На две -нарушение трудового законодательства.
Аноним, 14 января 2020 16:53
Хочет любую работу, ну так пусть идёт работать дворником, больше его пускать ни куда нельзя.
Аноним, 14 января 2020 17:55
кому нужен казнокрад?
Аноним, 14 января 2020 20:51
Вот так, концессионер, хорошо что под МУНИЦИПАЛЬНУЮ собственность не взял кредит, городу долги ,а он бы ещё сделку провернул, продал имущество и уехал в теплые страны НА ВСЕГДА!!!
Аноним, 14 января 2020 18:00
А,куда подевались патроны бывшие, в лице Ксензова и Городецкого?,фотографии их красовались в своё время на рабочем месте Кожина и я всегда глядя на фото его кумиров удивлялся наивности Кожина думая при этом,случись,что с тобой,Кожин,не будет помощи от них,так и выходит.
Аноним, 14 января 2020 21:02
На кирпичный завод на 8 конвейер

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