Ищет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр Кожин

Александр Юрьевич начал искать подходящие вакансии 11 декабря — на следующий день, как покинул зал судебного заседания: «Я готов выйти на работу хоть завтра. Я просто хочу работать. Мне не важны должность или зарплата».

Александр Кожин ищет новую работу

В поиске новой работы осужденный за «хищение воды» на 5,7 млн рублей в пользу МК «Сибиряк» Александр Кожин. Правда, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» он отметил, что в Бердске работать больше не желает.

— Я ищу сейчас работу. Но это не все так просто. Был и в области и в Новосибирске. Пока ищем. Я ищу любую работу. Не грузчиком, конечно. Был Новый год. Фактически страна работает второй день. Сразу, на следующий день начал искать работу, — признается «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич сегодня, 14 января.

Напомним, 10 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету.

Татьяна Васюхневич приговорила всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы в колонии-поселении. Александра Кожина — к 3 годам 3 месяцам, Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам, и Сергея Оленича — к 1 году 11 месяцам. Экс-директору КБУ Бердска запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности.

Но Александр Кожин ожидал иного исхода событий:

-Я ожидал такого развития, но надеялся на оправдательный приговор, — высказался после завершения судебного заседания Александр Юрьевич.

Стоит отметить, что гособвинитель Анна Белова попросила для подсудимых реальные сроки: для Александра Кожина в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на 4,5 года. Для Владимира Дыненкова и Сергей Оленича — в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком по 4 года.

Но суд пришел к выводу, что КБУ мог требовать с МК «Сибиряк» долг за неучтенную потребленную воду в размере 5,7 млн рублей. Но из-за действий Кожина, Оленича и Дыненкова лишились этого права, таким образом ущемили права муниципального предприятия.

Стоит отметит, что в иске КБУ к подсудимым в 170 млн рублей отказано в полном объёме. При этом наказание для всех подсудимых считается отбытым, так как в срок зачлось их время содержания под стражей и под домашним арестом.

Громкий процесс по уголовному делу о хищении воды на 170 млн рублей в Бердске начался 25 декабря 2018 года. В ходе судебного следствия адвокаты заявили десятки ходатайств и апелляционных жалоб в том числе на меру пресечения. Но их суд оставил без удовлетворения.

Фигуранты уголовного дела надеялись, что решение в отношении них будет вынесено до Нового года. Так и случилось. Александра Кожина, Сергея Оленича и Владимира Дыненкова выпустили на свободу прямо из зала суда.

На вопрос «Курьер. Среда. Бердск» соскучился ли он по работе, экс-директор КБУ молниеносно отвечает «не то слово!».

— Александр Юрьевич, какая идеальная работа для вас сегодня?

— Я не знаю какая должность. Любая административная должность, связанная с аналитикой, — резюмирует Александр Кожин.

Стоит отметить, что на судебных заседаниях Александр Кожин заверял в суде, что хотел покинуть кресло директора КБУ Бердска. В тот момент ему предлагали достойную работу в Новосибирске. Но карьерного роста не случилось — его обвинили в хищении воды на 170 млн рублей и отправили в СИЗО.

— Я резюме туда снова отправил. Это группа компаний. Я готов выйти на работу хоть завтра. Я просто хочу работать. Мне не важна должность или зарплата, — заключил Кожин.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Александр Юрьевич отметил, что привык к привычной жизни в кругу семьи. Кстати, Новый год экс-директор КБУ встретил в спокойной атмосфере среди родных и близких у себя дома.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.