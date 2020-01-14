Умер 7-летний мальчик с пулей в голове после пьяной стрельбы в Нижнем Тагиле. Возбудили дело

Напомним, пьяный мужчина устроил стрельбу по банкам недалеко от тарзанки, и пуля случайно попала в голову Егора, который ожидал своей очереди прокатиться.

Мама Егора Анна Коркунова надеялась найти высококвалифицированных нейрохирургов, которые спасли бы ее сына.



Уголовное дело возбудили после смерти 7-летнего Егора в Нижнем Тагиле.

Напомним, трагический инцидент произошел 5 августа. Пьяный мужчина устроил стрельбу по банкам недалеко от тарзанки, и пуля случайно попала в голову Егора, который ожидал своей очереди прокатиться. Мальчика доставили в больницу Екатеринбурга на вертолете. Он перенес около десяти операций, но врачи вынуждены были оставить пулю в голове ребенка, так как она находилась с жизненно важными центрами головного мозга и попытки достать ее могли привести к трагедии. Мальчик находился в коме, в сознание не приходил. Мама Егора Анна Коркунова надеялась найти высококвалифицированных нейрохирургов, которые спасли бы ее сына. Но ребенок умер накануне. Между тем стрелявший попытался избежать ответственности и подбросил ружье соседу

Теперь, по данным Следственного комитета, на стрелка возбудили уголовное дело по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). Уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления СК России.

На данный момент мужчина, выстреливший в ребенка, задержан. Следствие в ближайшее время будет решать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В рамках уголовного дела продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления.