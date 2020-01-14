Ходят в тулупах в квартирах и простужаются из-за холода жители микрорайона Белокаменного в Бердске

Не всем тепло при нормативной температуре в 22 градуса

Продолжают жаловаться на холод в квартирах жители микрорайона Белокаменного в Бердске.

— Холодно в Белокаменном. Вся постель холодная, полы, голава мерзнет, когда спишь, уже все болеем от холода. Очень сильно убавили, холодно. Уважаемая редакция, помогите нам, пожалуйста, дома дети — их не раздеть — холодно, на праздники хорошо топили, хотелось бы чтобы такое тепло всегда было, — написала в рубрику «Сообщи свои новости» Галина Александровна.

— Я хочу добавить по отоплению в Белокаменном. В те года топили намного лучше, а сейчас даже самому не раздеться, убавляют, а у кого дети?! Управляющая компания, вы думали о том, что половина детей мерзнет в Белокаменном, у вас система неправильно отрегулирована, почему у меня дома холодно, а через улицу жара, как вы их строили? Я тоже напишу в ГЖИ и сделаю независимые замеры, раз вы не шевелитесь. Почему я должен в своей квартире ходить в тулупе? Я вам плачу ежемесячно, а комфорта нет. Отрегулируйте систему, чтобы никто не мерз, или вы хотите письма счастья и лицензии лишиться? Уважаемый Злобин, если ты это читаешь, сделай людям комфорт в квартире, не экономь наши деньги, на праздники хорошо топили, предлагаю так же топить. Лучше все по- хорошему решить. Писать заявление в УК я не буду, если сегодня не потеплеет, то завтра пишу в ГЖИ. Уважаемая редакция, от имени всего Белокаменного, у кого холодно, прошу нам помочь, да они скажут, что топят по графику, но пусть топят так, чтобы всем был комфорт и не писали бы в разные инстанции. Тут лицензии можно лишить и отказаться от вас, — сообщил в рубрику «Сообщи свои новости» Василий Петрович.

Только одно сообщение о холоде в квартире поступило в диспетчерскую, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» директор УК «Кристалл» Виктор Злобин. Имеются все данные — имя заявителя, номер дома и квартиры, поэтому по данному адресу отправились сотрудники УК, чтобы сделать замеры температуры в помещении, отметил Виктор Викторович. Данный заявитель обращался в УК уже не единожды. Ранее проведенные проверки выявили, что температура в квартире соответствует нормативу.

— Пусть люди звонят в диспетчерскую. Я в какую квартиру пойду? К какому Василию Петровичу, Пупкину? Мне нужно сделать замеры, составить акт. Мне нужно знать, в какой дом и в какую квартиру зайти. Пока не будет заявления, я не смогу предоставить акт, что в квартире нормальная температура. Все было нормально, и вдруг все замерзли. На улице -10 градусов. У меня заявлений нет. Одно есть, но это постоянная моя «писательница», Анна Юрьевна. Приходили уже несколько раз. Температура в квартире 22 градуса. Это норматив. Бывает и такое, что позвонит и попросит прийти. Приходишь, а она говорит: в квартиру не пущу, идите в подвал. А мне что в подвале делать, мне в квартире нужно делать замеры. И таких ложных вызовов, что, «я вас не пущу», очень много. Люди ходят, пороги обивают, а их не пускают, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Злобин.

По словам Виктора Викторовича, в прошлом году топили так, что в квартирах было 26-27 градусов. После этого, конечно, все ощутят, что стало прохладнее. Но есть норматив — 22 градуса, и поэтому придерживаемся норматива, акцентировал Злобин. За текущую зиму не было ни одного случая, чтобы температура в квартирах была ниже нормы.

— У всех есть телефоны, все знают номер телефона диспетчерской, звоните. Будем отрабатывать. Если температура в квартирах будет ниже нормы, будем связываться с ресурсоснабжающей организацией, — подчеркнул директор УК «Кристалл».

Мэр Бердска Евгений Шестернин взял на личный контроль ситуацию с холодом в квартирах микрорайона Белокаменного, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-центре бердской горадминистрации. В УК «Кристалл» запросили акты по проведенным в квартире жительницы Белокаменного Анны Юрьевны замерах температуры. Судя по актам, температура соответствует норме. Мэрия планирует провести совместную проверку по температурному режиму в квартирах, где жители замерзают, акцентировали в пресс-центре.

Напомним, жители Белокаменного обратились в «Курьер. Среда. Бердск» за помощью. Они просили как-то повлиять на ситуацию с холодом в их квартирах. Доходит до того, что в прохладных помещениях матери не могут искупать детей. Босыми ногами невозможно пройти даже по коврам — такой ледяной пол.