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Влюбился в 17 летнюю внучку Ельцина футболист Федор Смолов

16:31 14.01.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B618l9yovGV/
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Форвард из Локомотива, которому до сих пор припоминают провал в 2018 на домашнем мундиале, недавно поделился с поклонниками новыми фотографиями. Его главный приз и трофей — наследница первого президента РФ.

Влюбился в 17 летнюю внучку Ельцина футболист Федор Смолов
Секретом отношения быть перестали, в открытый доступ то и дело попадают совместные фото необычной пары

Фёдор Смолов считается одним из самых удачливых и популярных звезд современного российского футбола. Удивительно ли, что внучка бывшего президента страны Бориса Ельцина, несовершеннолетняя восторженная девочка, выбрала объектом своей первой любви именно его?

Нападающему из Локомотива уже тридцать, карьера в самом расцвете, но поклонники шокированы его романом с семнадцатилетней Марией Юмашевой.

Форвард из Локомотива, которому до сих пор припоминают провал в 2018 на домашнем мундиале, недавно поделился с поклонниками новыми фотографиями. Его главный приз и трофей — наследница первого президента РФ. Компания совсем юной барышни не кажется подходящей для Смолова, поклонницы категорически против подобного мезальянса.

Но многие поклонники воспринимают новость и с одобрением, ведь счастье кумира — счастье для всех поклонников. Они лишь надеются, что роман окажется счастливым.

Сколько сейчас лет Марии Юмашевой

Сам Смолов родился в феврале, в 2020 он празднует свой тридцатилетний юбилей. Футболист принял решение прекратить прятки, теперь его отношения с внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина стали достоянием общественности. В его Инсте уже выложены снимки, на которых он обнимает свою несовершеннолетнюю подругу, фото сделаны на отдыхе на Карибских островах.

Первые слухи о взаимной влюбленности Марии с Федором просочились в прессу еще в середине прошедшего декабря. Родители Марии отдыхали тогда на Сен-Бартсе, острове на Карибах, традиционном месте отдыха большинства селебрити. Татьяна и Валентин Юмашевы не стали исключением, они находились там, и Федор прилетел к ним на отдых.

С тех пор Смолов частенько мелькает на вилле Юмашевых, но причину разгадать долго не получалось. Предположить роман между ним и Марией не рисковал никто. В конце-концов Федор прекратил все досужие домыслы, поделившись фотографией в доме семейства Юмашевых: Мария обнимает Смолова за талию, друзья рядом. В сторис Федор также поделился селфи с Машей, где они уютно прижимаются друг к другу.

Секретом отношения быть перестали, в открытый доступ то и дело попадают совместные фото необычной пары: ребята отдыхают вместе, улыбаются и выглядят счастливыми. Мария приняла решение прикрыть свой аккаунт в Инсте от чужих глаз, но Борис Ельцин-младший, кузен Марии, частенько выкладывает ее на свою страничку.

Что известно о Марии?

Разумеется, девочка росла, как настоящая принцесса, с детства ей хватало всего. Она и сейчас понятия не имеет, что значит нуждаться или встретиться  с серьезной проблемой. Родилась она в Лондоне в 2002. Мама Маши — младшая дочка Ельцина Татьяна, по мужу Юмашева.

Живет наследница Ельцина за границей, прекрасно владеет несколькими языками, в их числе французский и английский. Она закончила частную школу, занималась балетом, музыкой, в списке также занятия типичной аристократки: теннис, верховая езда и плавание.

Источник: Интересная Россия

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