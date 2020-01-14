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Фу, гадость: Опроверг невкусное школьное питание спикер совета депутатов Бердска

18:15 14.01.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжат публикацию ответов Валерия Бадьина на ваши вопросы. Бердчанку смущает время кормления детей в экономическом лицее города.

Фу, гадость: Опроверг невкусное школьное питание спикер совета депутатов Бердска
Многие родители довольны школьным питанием в Бердске
Сюжет: Ответы спикера совета депутатов Бердска-2019 на вопросы читателей
Фу, гадость: Опроверг невкусное школьное питание спикер совета депутатов Бердска

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21 вопрос задали вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск», спикеру совета депутатов Бердска в декабре прошлого года. Валерий Бадьин дал ответы на все ваши вопросы. Сегодня, 14 января, редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает их публикацию.


— Волнует школьное питание! Не вкусно! Дети не едят! Время питания тоже не понятно — завтрак в 12, обед в 15 (!). Ребенок учится в экономическом лицее, — написала бердчанка.

Валерий Бадьин дал развернутый ответ на этот вопрос:

— Организация питания на территории Российской Федерации регулируется статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с п.1 ст.37 ФЗ N. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

В образовательных организациях города Бердска приняты все необходимые меры для обеспечения обучающихся и воспитанников здоровым питанием, составными частями которого являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически обоснованный режим питания.

Меню в образовательных организациях разрабатываются с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся. При разработке меню учитываются продолжительность пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении, возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся. Меню общеобразовательных организаций согласовываются и утверждаются территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Бердска.

С учетом возраста обучающихся в меню соблюдаются требования СанГІиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального образования.

В MAOУ «Экономический лицей» организовано трехразовое меню в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, с учетом возрастных особенностей и расписания уроков.

Завтрак: с 9.45 ч. до 11.00 ч. для обучающихся 1-5 классов; с 11.45 ч. до 12.10 ч. для обучающихся 6-11 классов.
Обед: с 13.55 ч. до 14.10 ч. для обучающихся 1-5 классов; с 14.55 ч. до 15.20 ч. для обучающихся 6-11 классов. Полдник: с 15.30 ч. — 16.30 ч.

В столовой MAOУ «Экономический лицей» размещается одновременно 150 человек из 545 обучающихся в лицее. Обеденный зал лицея рассчитан на 150 посадочных мест площадью 136,7 м2 в связи с чем нет возможности организовать одновременно питание для всех обучающихся лицея.

Указанный режим питания и меню согласованы с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области г. Бердска и размещены на сайте лицея, то есть находятся в свободном доступе для родителей и общественности.

Учитывая, что занятия в лицее начинаются с 9.00 ч., предполагается, что первый завтрак ребенка должен быть обеспечен родителями дома до начала образовательной деятельности. В лицее дети получают фактически второй завтрак.

Интервалы между приемами пищи в лицее составляют от 3 до 3,5 часов, что соответствует требованиям п.п.6.8. п.6 «Требования к организации здорового питания и формирования примерного меню» СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вопрос качества приготовляемых блюд постоянно находится на контроле директора MAOУ «Экономический лицей». В рамках программы производственного контроля работает бракеражная комиссия, ежедневно оценивающая приготовленные блюда, в том числе и по вкусовым качествам. Также, в плане улучшения качества питания учащихся, в лицее создана Комиссия по безопасности, здоровью и питанию из членов Управляющего совета, включающая в свой состав педагогов, родителей и обучающихся.

На заседаниях Управляющего совета данная комиссия отчитывается по проделанной работе. Жалоб по организации и качеству питания администрация лицея и в комиссию не поступало за текущий год. Для школьников с индивидуальными потребностями в питании производится замена блюд по медицинским показаниям. Есть очень много положительных отзывов от родителей и детей.

Ежегодно проводится опрос по удовлетворенности качеством питания. Мнения родителей и детей по совершенствованию работы столовой учитываются по возможности, так как состав продуктов и требования к приготовлению блюд ограничивают возможности школьного питания.

Вкусовые предпочтения каждого ребенка индивидуальны, как и количество съедаемой пищи, но в целом такой проблемы, что дети отказываются от приготовляемых блюд в столовой лицея, не возникает.

На всех собраниях, включая общешкольные, родителям предлагается при возникновении вопросов к качеству питания, прийти в столовую и убедиться в качестве приготовленных блюд.

MKY «Управление образования и молодежной политики» ежемесячно проводит мониторинг охвата горячим питанием в муниципальных общеобразовательных организациях города Бердска. В MAOУ «Экономической лицей» организованно питается 98% обучающихся, что опровергает сообщение читателя «Курьер.Среда.Бердск» о том, что дети не едят в столовой лицея, — резюмировал Валерий Георгиевич.

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