Взять контроль над нацпроектами поручил Путин Кудрину

Президент провел встречу с главой Счетной палаты

В.Путин: Алексей Леонидович, у нас повод для встречи приятный – юбилей, 25 лет образования Счетной палаты. Она выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти – контролирует государственные расходы, напрямую работает с Правительством, Государственной Думой, Администрацией Президента.

Мы с Вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые представляют очень большой интерес и являются вопросами большой государственной важности.

Очень рассчитываю, как мы с Вами и договаривались, что Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов.

Знаю, в этой связи часто возникают споры и с Правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами. На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения. Так что я Вас поздравляю и желаю всего самого доброго Вам и всей Счетной палате. Передайте, пожалуйста, самые наилучшие пожелания всем коллегам.

А.Кудрин: Спасибо, Владимир Владимирович. Я обязательно передам Ваше поздравление и пожелания всему коллективу Счетной палаты.

В системе аудиторов и финансовых контролеров, которые широко выходят за даже пределы Счетной палаты, есть контрольно-счетные органы и контрольно-счетные палаты субъектов Российской Федерации. Мы тоже считаем, что они могут быть поздравлены, потому что мы выполняем общие задачи во всей системе финансового контроля.

За последние 10 лет система финансового контроля существенно обновилась. Кроме Счетной палаты существует Казначейство Российской Федерации, которое работает внутри исполнительной власти. Есть внутренний финансовый контроль в каждом министерстве и ведомстве, в каждой госкорпорации. Есть контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. Сейчас эта выстроенная система финансового контроля дает результаты, смотрит за эффективностью использования государственных ресурсов.

Теперь Счетная палата, как Вы и сказали, смотрит еще и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей страны и национальных проектов. И сейчас для выполнения национальных проектов мы работаем с контрольно-счетными палатами субъектов Российской Федерации в отношении их сегмента региональных национальных проектов или государственных программ, которые являются звеном исполнения национальных проектов. Поэтому у нас, я повторяю, это такая единая система.

Хочу сказать, что последние 10 лет для этого обновления финансовой системы контроля многое сделали Степашин Сергей Вадимович, Голикова Татьяна Алексеевна. Каждый из них внес большой вклад в совершенствование этой системы.

Мы, конечно, сейчас уже и на международном уровне. Вы приезжали на открытие Конгресса INTOSAI – международной организации, объединяющей все счетные палаты государств. Там была принята московская декларация, которая определяет на ближайшие 10 лет, как минимум, те принципы, которыми будет руководствоваться государственный внешний контроль в лице счетных палат других стран. И все практически единогласно приняли эту декларацию. Московская декларация теперь будет для всех таким определенным руководящим документом.

И мы, я сказал про счетные палаты субъектов, провели на добровольной основе анализ большинства счетных палат субъектов и встретились с такими недостатками, как отсутствие подключения к современным информационным системам. Мы обратились к губернаторам, и сейчас большинство счетных палат подключены к информационным системам, только шесть регионов еще не подключились. В общем, работают вне современных требований и тенденций.

Или, например, счетные палаты субъектов не всегда имели право давать заключение на региональные государственные программы. Мы считаем это обязательным. Счетные палаты включены в систему стратегического планирования, поэтому они должны давать такие заключения.

Мы в Счетной палате, кроме того, что расширяем долю стратегического аудита – оценки повышения эффективности, выполнение показателей государственной программы нацпроектов, – осуществляем новый подход: мы теперь не просто проверили, выдали замечания и забыли или просто дождались, когда эти замечания будут исполнены. Мы определили стратегические темы, самые проблемные для страны, которыми занимаемся на протяжении одного-двух лет в течение нескольких проверок.

Например, острая проблема – обеспечение жильем детей-сирот. Сегодня 170 тысяч детей-сирот не обеспечены жильем, уже имеющих на это право. Мы сделали предложение, не первый раз обратились в Правительство. И с Правительством, наконец, выработали предложение для решения этой проблемы в течение нескольких лет.

Или, например, проблема незавершенного строительства. До прошлого года объем незавершенного строительства в стране рос. Это омертвление ресурсов. Сейчас с Правительством дорабатываем предложения по инвентаризациям и исправлению ситуации. Она уже стала меняться. То есть мы стали применять такие меры, когда хотим дойти до решения проблемы, не просто выявить проблему, а дойти до ее решения или не просто наказать виновных.

Например, такой проблемой является, в том числе и проблема вывоза сырого леса, экспорт сырого леса.

В.Путин: Кругляк?

А.Кудрин: По сути, кругляк.

Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа.

Сейчас обсуждаем вопрос введения в оборот земель, которые пустуют или по которым не разграничены права собственности. Такие предложения Вы подписали в поручении Правительству. Правительство вырабатывает сейчас программу вовлечения в оборот земельных ресурсов, потому что это фактор экономического роста.

На ближайшие годы мы к таким проблемам, которые будем мониторить на постоянной основе, добавляем работу по эффективности госкомпаний, госкорпораций, соответствуют ли они тем стратегическим задачам, которые перед ними поставлены, и тем стратегиям, которые принимают их наблюдательные советы, качество корпоративного управления и всей системы госзакупок, принятия решения и решений по имущественным вопросам, которые не всегда видны на уровне втором, третьем и четвертом этой системы, пирамиды дочерних компаний.

В ближайшее время мы будем по-прежнему, как и раньше смотреть «Росатом», Росавтодор, РЖД, но добавится «Ростех», «Газпром», «Роснефтегаз». Это наши ориентиры – сделать госкомпании более эффективными для нашей современной экономики.

Конечно, в завершение хотел бы Вас еще раз поблагодарить за такое отношение к Счетной палате. Мы получаем Ваши резолюции на наши материалы, с ними дальше продолжаем работать и будем вырабатывать новые подходы в части выработки системных предложений по улучшению финансовой системы, чтобы ее эффективность повышалась, а нарушениями, скорее, заниматься в части профилактики и уменьшать их в конечном счете. Например, часто говорят, что мы выявляем нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета.

В.Путин: Неэффективность.

А.Кудрин: Это нарушения порядка закупок. Мы этим тоже будем заниматься и будем продолжать, но акцент на системных вопросах, которые нужно изменить. Соответственно, мы даже в последний год дали 1130 заключений на нормативно-правовые акты. Это тоже большая часть нашей работы. Поэтому мы так в разных направлениях и будем развивать свою работу.

В.Путин: Надеюсь на дальнейшее совершенствование вашей работы и желаю вам успехов.

А.Кудрин: Спасибо большое.

Источник: Kremlin.ru