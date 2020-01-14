Январьские распродажи: Что купить?

Январь – самое время проверить свое здоровье



Длинные новогодние праздники, как нельзя, кстати, подходят, для того, чтобы заняться самообследованием и проверить свое здоровье на год вперед. Многие клиники предоставляют отличную возможность пройти обследование на выгодных условиях, при этом не нужно стоять в долгих очередях и ждать запись на прием по несколько месяцев. Можно провести комплексное обследование всего организма за один день: сдать анализы, провериться на УЗИ, проконсультироваться у врачей разной специальности и уточнить волнующие вас вопросы. Зимние каникулы – время, которое стоит потратить на себя и свое здоровье, ведь весь год предстоит трудиться и быть в тонусе, а значит нужно запастись силами и бодростью уже сейчас.



