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Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?

17:04 14.01.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой, читательницы Ольги
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Жительница Ольга пожаловалась на врача приемного покоя, который был без бэйджа и не захотел представиться. «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, как должно быть по правилам не только в поликлиниках, но и в мэрии.

Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?
Бэйджики врачам и чиновникам нужны в Бердске

Должны ли быть бейджики у врачей и чиновников? «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить ответ на этот вопрос. В редакцию обратилась жительница Бердска Ольга. Она рассказала, что ее принял врач без бейджа и не соизволил представиться.

— Очень печальное событие у нас в приемном покое — врачи без бейджиков. Кто тебя принимает, кто и что с тобой делает. Спросила ФИО, а в ответ тишина. И самое главное доска, для того чтобы оставить отзыв о том, как ты побывал на приеме. Я его выложу в виде фото, — написала Ольга 13 января и прислала фотографию с оторванным пластиковым корпусом для документов.

Главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская отметила, что бейджики с данными все-таки должны быть у врачей.

— Медицинский персонал должен иметь бейджи. Это прописано в правилах внутреннего распорядка «Коллективного договора», — отметила Алла Николаевна сегодня 14 января.

Управляющая делами мэрии Бердска Марина Лаптева отметила, что в администрации хоть и нет бейджиков на груди у сотрудников, но таблички есть на каждом столе и двери.

— Регламентом администрации именно ношение бэджей не предусмотрено, однако на первом этаже при входе в здании есть табличка с номерами кабинетов и данными руководителей. На дверях кабинетов главы, заместителей, руководителей структурных подразделений есть таблички с названием отделов и именами руководителей. На рабочих столах специалистов, которые ведут прием граждан также находятся таблички с данными. У вахтеров на входе в мэрию есть бейджик, — рассказала Марина Викторовна.

Управделами Марина Лаптева отметила также, что если у жителей возникают подобные вопросы, лучше обращаться сразу к ней. Марина Викторовна обратит внимание руководителей структурных подразделений на необходимость проконтролировать подобные моменты.

Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?
Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?
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От редакции

Нужны бэйджики врачам и чиновникам?

джес, 14 января 2020 17:48
Так и у врачей на кабинетах есть данные работника:врача и медсестры. Давайте всем бейджики навесим, что от этого меняется? Народ,какой-то пошел склочный. Никакого закона нет носить бейджики или нет, и в регламенте коллективного договора это не предусмотрено обязательным явлением. Не ответил вам врач, спросите у другого медработникаю
Аноним, 14 января 2020 18:16
" джес, 14 января 2020 17:48 Давайте всем бейджики навесим, что от этого меняется? Народ,какой-то пошел склочный. Никакого закона нет "

Вы значит предлагаете в чёрных шапочках с прорезями для глаз, сотрудникам по гос учреждениям передвигаться, чтобы на улице в лицо не узнали и не отблагодарили по делам вашим? Вам есть , что скрывать? На кабинетах очень часто висит недостоверная информация о сотрудник: отпуск, пересменка, ремонт и т д!
Считаю, что бейджики с инициалами-фамилией-официальная должность СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Во первых, они дисциплинируют личный состав, потому, что незнакомец может упомянуть в докладной, о недостойном поведении сотрудника и невыполнении им должностных-служебных инструкций, во вторых это элементарное уважение к клиенту или пациенту, вы незнакомы со служебной этикой?

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