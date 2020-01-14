Кто вы, человек: должны ли быть бэйджики у врачей и у чиновников с именем и должностью в Бердске?

Жительница Ольга пожаловалась на врача приемного покоя, который был без бэйджа и не захотел представиться. «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, как должно быть по правилам не только в поликлиниках, но и в мэрии.

Бэйджики врачам и чиновникам нужны в Бердске

Должны ли быть бейджики у врачей и чиновников? «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить ответ на этот вопрос. В редакцию обратилась жительница Бердска Ольга. Она рассказала, что ее принял врач без бейджа и не соизволил представиться.

— Очень печальное событие у нас в приемном покое — врачи без бейджиков. Кто тебя принимает, кто и что с тобой делает. Спросила ФИО, а в ответ тишина. И самое главное доска, для того чтобы оставить отзыв о том, как ты побывал на приеме. Я его выложу в виде фото, — написала Ольга 13 января и прислала фотографию с оторванным пластиковым корпусом для документов.

Главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская отметила, что бейджики с данными все-таки должны быть у врачей.

— Медицинский персонал должен иметь бейджи. Это прописано в правилах внутреннего распорядка «Коллективного договора», — отметила Алла Николаевна сегодня 14 января.

Управляющая делами мэрии Бердска Марина Лаптева отметила, что в администрации хоть и нет бейджиков на груди у сотрудников, но таблички есть на каждом столе и двери.

— Регламентом администрации именно ношение бэджей не предусмотрено, однако на первом этаже при входе в здании есть табличка с номерами кабинетов и данными руководителей. На дверях кабинетов главы, заместителей, руководителей структурных подразделений есть таблички с названием отделов и именами руководителей. На рабочих столах специалистов, которые ведут прием граждан также находятся таблички с данными. У вахтеров на входе в мэрию есть бейджик, — рассказала Марина Викторовна.

Управделами Марина Лаптева отметила также, что если у жителей возникают подобные вопросы, лучше обращаться сразу к ней. Марина Викторовна обратит внимание руководителей структурных подразделений на необходимость проконтролировать подобные моменты.