Как узнать, что питомец заболел?



Внимательное отношение к домашним любимцам способно помочь распознать заболевание на ранних стадиях и привести к быстрой поправке. Какие симптомы должны насторожить хозяев?



• Питомец старается уединиться и прячется от людей. Чаще всего такое поведение говорит о том, что животное испытывает боль и ищет место, где ему будет спокойно.

• Животное скулит, стонет.

• Чрезмерное слюноотделение.

• Вялость, сонливость.

• Странное поведение (горбится, хромает, неестественно передвигается). Это говорит о боли или нарушении равновесия.

• Рвота, вздутие живота. Для животных эти симптомы очень тревожны.

• Одышка, затрудненное дыхание, хрип.

• Шишки или припухлости на животе у кошек. Велика вероятность злокачественной опухоли.



При всех этих симптомах животное срочно нужно показать ветеринару. Опасными симптомами, требующими срочного вмешательства, являются состояния, при которых питомец не может стоять, дышит с трудом, у него наблюдается кровотечение.

Большинство болезней можно пролечить дома, но поход к ветеринару необходим для установления точного диагноза. Только специалист достоверно сможет сказать, от чего именно, примеру, чешет ухо ваш кот или почему собака стала хромать? И именно специалист назначит лечение, которое чаще всего можно провести дома.