Позаботься
о своем питомце
о своем питомце
Уход за домашними животными включает в себя не только кормление и чистку. Нередко животные болеют
и требуют лечения
и требуют лечения
Груминг - это уход за домашними животными, включающий в себя комплекс эстетических и гигиенических услуг. Это целая индустрия красоты в современное время. В целом, функцией зоостилистов является поддержание внешнего вида домашних питомцев на высоте. Они моют и стригут шерсть, расчесывают колтуны, чистят уши и зубы, обрабатывают ранки, стригут когти. При этом делается все это профессионально и быстро.
Чем хороши такие центры?
Во-первых, здесь работают профессионалы, которые сумеют найти подход к вашему домашнему животному.
Во-вторых, они оказывают качественные услуги, поскольку имеют хороший опыт, и стрижка когтей, к примеру, для них не в диковинку.
В-третьих, даже самые капризные животные в ваше отсутствие ведут себя, в большинстве случаев, очень покладисто. Они готовы перетерпеть что угодно, лишь бы вы за ними вернулись!
Поэтому, вы имеете возможность обратиться со своим питомцем как к частному мастеру, так и в специализированный центр.
Чем хороши такие центры?
Во-первых, здесь работают профессионалы, которые сумеют найти подход к вашему домашнему животному.
Во-вторых, они оказывают качественные услуги, поскольку имеют хороший опыт, и стрижка когтей, к примеру, для них не в диковинку.
В-третьих, даже самые капризные животные в ваше отсутствие ведут себя, в большинстве случаев, очень покладисто. Они готовы перетерпеть что угодно, лишь бы вы за ними вернулись!
Поэтому, вы имеете возможность обратиться со своим питомцем как к частному мастеру, так и в специализированный центр.
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Что именно происходит у мастера
Стрижка является самой популярной уходовой процедурой. Особенно в летнее время, когда животные страдают от жары. В нашем регионе актуальность этой процедуры наступает раньше, в связи с активностью клещей, которые «вылезают» в середине весны. На короткой аккуратной шкурке разглядеть их будет гораздо проще.
Безусловно, если вас интересует только стрижка, вы можете получить только эту услугу. Однако спектр процедур достаточно велик, и все они являются необходимыми. Некоторые процедуры обязательно провести в весенний период - после завершения отопительного сезона и до наступления жары.
Чистка ушей. Не стоит полагать, что «чистить» уши необходимо лишь при появлении у питомца клещика, инфекции или грибка. Санация ушей необходима для удаления серных пробок, вероятность появления которых повышается в условиях работающего отопления и сухого воздуха.
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Чистка зубов. Наши питомцы нуждаются в чистке зубов, как и мы. Пусть и не в ежедневной, но все-таки очищение зубов от налета - естественная потребность кошек и собак. Поскольку зубной налет нередко приводит к нежелательной порче обуви и мебели в доме. То же касается и когтей.
Стрижка когтей. Животные, когти которых отросли и стали мешать, начинают точить их обо все подходящие для этого предметы в доме. Чаще всего они портят обои и мягкую мебель не от характера, а из-за необходимости стрижки когтей.
Обработка глаз. Если у вашего питомца присутствуют необычные выделения из глаз, в том числе имеющие неприятный запах, чистка глаз необходима. От этого напрямую зависит здоровье животного и острота зрения.
Чистка анальных желез. Об этой интимной проблеме знают не многие, тем не менее, железы в этой области имеют свойство воспаляться, инфицироваться и образовывать ранки. Обработка в таких случаях очень важна.
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Чистка зубов. Наши питомцы нуждаются в чистке зубов, как и мы. Пусть и не в ежедневной, но все-таки очищение зубов от налета - естественная потребность кошек и собак. Поскольку зубной налет нередко приводит к нежелательной порче обуви и мебели в доме. То же касается и когтей.
Стрижка когтей. Животные, когти которых отросли и стали мешать, начинают точить их обо все подходящие для этого предметы в доме. Чаще всего они портят обои и мягкую мебель не от характера, а из-за необходимости стрижки когтей.
Обработка глаз. Если у вашего питомца присутствуют необычные выделения из глаз, в том числе имеющие неприятный запах, чистка глаз необходима. От этого напрямую зависит здоровье животного и острота зрения.
Чистка анальных желез. Об этой интимной проблеме знают не многие, тем не менее, железы в этой области имеют свойство воспаляться, инфицироваться и образовывать ранки. Обработка в таких случаях очень важна.
Когда стоит обратиться к врачу?
В целом, при любом несвойственном для вашего питомца поведении следует насторожиться. Если вы заметили что-то необычное у своего любимца, это может быть признаком какого-либо заболевания. Помимо страшных болезней, передаваемых хозяевам, существует множество других заболеваний домашних животных.
В целом, при любом несвойственном для вашего питомца поведении следует насторожиться. Если вы заметили что-то необычное у своего любимца, это может быть признаком какого-либо заболевания. Помимо страшных болезней, передаваемых хозяевам, существует множество других заболеваний домашних животных.
Как узнать, что питомец заболел?
Внимательное отношение к домашним любимцам способно помочь распознать заболевание на ранних стадиях и привести к быстрой поправке. Какие симптомы должны насторожить хозяев?
• Питомец старается уединиться и прячется от людей. Чаще всего такое поведение говорит о том, что животное испытывает боль и ищет место, где ему будет спокойно.
• Животное скулит, стонет.
• Чрезмерное слюноотделение.
• Вялость, сонливость.
• Странное поведение (горбится, хромает, неестественно передвигается). Это говорит о боли или нарушении равновесия.
• Рвота, вздутие живота. Для животных эти симптомы очень тревожны.
• Одышка, затрудненное дыхание, хрип.
• Шишки или припухлости на животе у кошек. Велика вероятность злокачественной опухоли.
При всех этих симптомах животное срочно нужно показать ветеринару. Опасными симптомами, требующими срочного вмешательства, являются состояния, при которых питомец не может стоять, дышит с трудом, у него наблюдается кровотечение.
Большинство болезней можно пролечить дома, но поход к ветеринару необходим для установления точного диагноза. Только специалист достоверно сможет сказать, от чего именно, примеру, чешет ухо ваш кот или почему собака стала хромать? И именно специалист назначит лечение, которое чаще всего можно провести дома.
Внимательное отношение к домашним любимцам способно помочь распознать заболевание на ранних стадиях и привести к быстрой поправке. Какие симптомы должны насторожить хозяев?
• Питомец старается уединиться и прячется от людей. Чаще всего такое поведение говорит о том, что животное испытывает боль и ищет место, где ему будет спокойно.
• Животное скулит, стонет.
• Чрезмерное слюноотделение.
• Вялость, сонливость.
• Странное поведение (горбится, хромает, неестественно передвигается). Это говорит о боли или нарушении равновесия.
• Рвота, вздутие живота. Для животных эти симптомы очень тревожны.
• Одышка, затрудненное дыхание, хрип.
• Шишки или припухлости на животе у кошек. Велика вероятность злокачественной опухоли.
При всех этих симптомах животное срочно нужно показать ветеринару. Опасными симптомами, требующими срочного вмешательства, являются состояния, при которых питомец не может стоять, дышит с трудом, у него наблюдается кровотечение.
Большинство болезней можно пролечить дома, но поход к ветеринару необходим для установления точного диагноза. Только специалист достоверно сможет сказать, от чего именно, примеру, чешет ухо ваш кот или почему собака стала хромать? И именно специалист назначит лечение, которое чаще всего можно провести дома.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com