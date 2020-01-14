Видео двух спасенных осиротевших медвежат весом по 700 гр. из Карелии появилось в Сети

Новорожденные детеныши, оставленные медведицей из-за вмешательства людей, пока больше похожи на щенков собаки. Центр спасения медвежат взялся выхаживать животных. В дикой природе они погибли бы.

Спасенным в карельском лесу медвежатам около недели

Центр спасения медвежат отчитался о первых спасенных в 2020 году лесных сиротах.

-10 января к нам поступил звонок из Министерства природных ресурсов республики Карелии с информацией о медведице, потревоженной звуками лесозаготовительной техники и покинувшей по этой причине берлогу, и медвежатах, оставшихся сиротами, — сообщили на страничке во ВКонтакте Центра.

Недолгие сборы и мы отправились в путь – в Лахденпохский район, где сотрудник Министерства передал нам двух медвежат, а также документы, необходимые для их передачи и транспортировки в Центр.

Волонтерам пришлось пройти 1600 км пути. И лишь в ночь на 14 января доставили двух медвежьих крох в Центр. Медвежата совсем маленькие – им около недели, не больше. Весят они по 700 гр.

Осмотр медвежат не показал никаких повреждений или ранений.

-Но, учитывая, что медвежата некоторое время пробыли в берлоге без медведицы, мы не можем исключить вероятность развития пневмонии. Также высока вероятность возникновения проблем с ЖКТ – смена молока медведицы на молочную смесь не проходит бесследно. Медвежата находятся под постоянным нашим наблюдением. Кормление малышей осуществляется каждые два часа. Один медвежонок охотно ест, без капризов, второй медвежонок более проблемный – не каждый раз его удается накормить. Будем надеяться, что медвежата выживут и будут расти и развиваться без каких-либо проблем со здоровьем, — рассказали в Центре.