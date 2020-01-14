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Рухнули в кювет два КамАЗа на трассе Р-256 из-за снегопада в Искитимском районе

19:01 14.01.2020 Фото: Инцидент Барнаул
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Два аналогичных происшествия произошли почти одновременно в районе р. п. Линево. Инспекторы ДПС оказали помощь водителям. Люди в ДТП не пострадали.

Рухнули в кювет два КамАЗа на трассе Р 256 из за снегопада в Искитимском районе
Один из двух КамАЗов перевернулся на бок

Недалеко от Бердска инспекторы ДПС помогли водителям опрокинувшихся большегрузов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области вечером 14 января.

Накануне около 16 часов во время патрулирования на федеральной трассе Р-256 автодорог Искитимского района инспекторы регионального полка ДПС ГИБДД ГУ МВД старший лейтенант полиции Александр Беляев и лейтенант полиции Сергей Калинин получили сообщение от дежурного об опрокидывании грузового автомобиля.

Незамедлительно полицейские выехали на место происшествия и обнаружили на 71-м километре автодороги «Новосибирск-Ташанта» грузовой автомобиль КамАЗ, который лежал на боку в правом кювете. Водитель большегруза пояснил полицейским, что едет из р. п. Линево на станцию Евсино, и в условиях начавшегося снегопада не справился со скоростью движения, допустил съезд с проезжей части и дальнейшее опрокидывание, сам при этом не пострадал.

Оценив ситуацию, автоинспекторы приняли меры по оказанию помощи потерпевшему, и обеспечению безопасности движения для других участников на дороге. В спасательной операции принял участие вызванный автопогрузчик, с помощью которого удалось поставить большегруз на колеса и вытянуть его на проезжую часть. Автомобиль не получил механических повреждений, при которых эксплуатация транспортного средства была бы запрещена и водитель КамАЗа благополучно продолжил свой путь в сторону станции Евсино.

Завершив спасательную операцию, поставив на колеса один большегруз, экипаж ДПС тут же получил сообщение об аналогичной ситуации на 70-м километре трассы Р-256 и прибыл на место происшествия.

-Из объяснений водителя данного грузового автомобиля, полицейские поняли, что при выезде на трассу с поворота, водитель неверно рассчитал ширину проезжей части и выехал в правый кювет с последующим опрокидыванием на бок. С помощью прибывшего к месту происшествия автокрана удалось поставить на колеса и этот гружёный КамАЗ, после чего благодарный водитель продолжил свое движение по маршруту, — уточнила «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник управления ГИБДД по Новосибирской области ольга Гейнисман.

Завершив успешно обе спасательные операции, экипаж ДПС продолжил несение службы на своем маршруте патрулирования.

Рухнули в кювет два КамАЗа на трассе Р 256 из за снегопада в Искитимском районе

И второй большегруз пришлось вытаскивать с помощью спецтехники

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На том участке трассы плохая дорога?

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