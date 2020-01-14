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Ограничение президента двумя сроками в России рациональным назвал Кудрин

19:21 14.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Сам Владимир Путин заявил, что в статье Конституции РФ о президентских сроках можно отменить оговорку «подряд, согласившись тем самым с главой Счетной палаты.

Ограничение президента двумя сроками в России рациональным назвал Кудрин
Алексей Кудрин: ждать первых результатов от экономических реформ России придется как минимум 3 года

Возможное ограничение числа президентских сроков двумя является нормальной, рациональной мерой, полагает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в статье Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку «подряд». Согласно части 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

«Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, – нормальная, рациональная мера», — сказал Кудрин в интервью РИА Новости.

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