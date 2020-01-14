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В кровь разбил лицо пенсионеру врач неотложки в Санкт-Петербурге

19:40 14.01.2020 Фото: Фонтанка
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76-летний пациент попросил доктора отвезти его, пережившего инфаркт и страдающего мерцательной аритмией, в военный госпиталь. Но «скорая» поехала в другую больницу. В ответ на возмущения пожилой петербуржец получил удар в переносицу.

В кровь разбил лицо пенсионеру врач неотложки в Санкт Петербурге
«Врач ударил в переносицу, хлынула кровь». Пенсионер из Петербурга рассказал, как его избили в машине неотложки

Пенсионер из Невского района Петербурга пожаловался на агрессивного врача неотложки, который якобы избил его по пути в больницу. Непонимание между пациентом и медиками вылилось в заявление в полицию, передает «Фонтанка» во вторник.

Заявление от 76-летнего Жоры Мирзояна легло на стол оперативного дежурного 12 января. События, изложенные в документе, касались утра 9 января, когда мужчине внезапно стало плохо. По словам его жены, пенсионер, переживший инфаркт и страдающий мерцательной аритмией, начал задыхаться, подскочило давление. Машина районной неотложки вскоре приехала на улицу Подвойского, 48/1. Чета Мирзоян показала различные выписки и уведомила врача Ивана Бондарева, что супруги готовы ехать только в госпиталь для ветеранов войны на Старорусской, 3.

«Скорая приехала, мы договорились, сказали, что нас там (в госпитале) ждут. Сами на такси не можем, потому что по пути может стать плохо. Давление у него было 190», – объяснила супруга, добавив, что никакую помощь врачи Жоре Мирзояну не оказали, но в машину пригласили.

«Собрались, сели. Только отъехали, машина повернула к Александровской больнице. Муж начал стучать в окно, так как врач сидел рядом с водителем. Бондарев вышел к нам и спросил, в чём дело. Мы же ответили, что нам нужно в госпиталь, что мы едем не туда. Врач нам на это ответил: «Куда я хочу, туда и отвезу», – рассказала Анна.

Мирзоян попросил остановить машину и привстал. Начал требовать открыть двери, чтобы сойти. Бондарев якобы повёл себя в ответ агрессивно.

«Он взял моего мужа за горло, усадил его, закрыл рот и начал душить. Я стала кричать. Врач ударил мужа в переносицу. Хлынула кровь. Я хотела между ними встать, но медсестра меня толкнула в грудь и скрутила руки сзади», – утверждает жена пострадавшего.

По словам Анны, медсестра на кровь никак не отреагировала, только скрутила бинт в жгуты и вставила Мирзояну в нос. Супругов всё же из кареты отпустили, и те пошли в полицию писать заявление. Уже оттуда была вызвана другая бригада, с этими врачами семья доехала до травмпункта на Литейном, где нос зашили и сделали томограмму.

Сейчас чета Мирзоян жаждет правосудия.

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