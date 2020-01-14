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Желудок как после расстрела: Проглотил 31 магнитный шарик из конструктора 3-летний мальчик в Томске

21:28 14.01.2020 Фото: pxhere.com
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Врачам удалось спасти ребенка, так как родители оперативно обратились за помощью. Малыш смог избежать серьезных травм и тяжелой операции. Медики предлагают запретить продажу таких опасных игрушек.

Желудок как после расстрела: Проглотил 31 магнитный шарик из конструктора 3 летний мальчик в Томске
Детский конструктор полностью состоял из магнитных шариков

Врачи больницы скорой медицинской помощи №2 в Томске при помощи фиброгастроскопии извлекли из желудка и кишечника трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Ребенок смог избежать серьезных травм и тяжелой операции, сообщили во вторник в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

«Хирурги больницы скорой медицинской помощи №2 с помощью фиброгастроскопии с использованием мощного магнита извлекли из желудка трехлетнего мальчика 31 магнитный шарик. Чудом удалось избежать тяжелых последствий, так как родители проявили достаточную бдительность и вовремя обратились к врачам, заметив у ребенка боли в животе», — говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба со ссылкой на главврача больницы скорой медпомощи №2 Андрея Караваева, если бы хирурги не успели, то ребенка ждала бы тяжелая операция и травмы желудочно-кишечного тракта.

«Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями. Как доктор, ежедневно наблюдающий последствия проглатывания магнитов, я бы запретил продажу таких игрушек», — приводятся в сообщении слова Караваева.

Поясняется, что шарики — это детали конструктора, который целиком состоит из таких магнитов. При этом сила притяжения между шариками такая, что ребенок не может разорвать их между собой пальцами и делает это зубами, а цепочка из 15 подобных магнитов способна удержать на весу молоток.

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От редакции

Запретить такие игрушки?

АнтиЯ, 14 января 2020 23:22
запретить нерадивых мамаш

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