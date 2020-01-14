В рубрику «Сообщи сообщи свои новости» написал Константин:
Все, конец интернету? Россия переходит на Рунет? Все в интернете глючит, с Вконтакте поудалялись друзья. Все приплыли….
Россия переходит на Рунет? Все в интернете глючит…
Все приплыли….
В рубрику «Сообщи сообщи свои новости» написал Константин:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас тоже есть подозрения?
Аноним, 14 января 2020 23:54
Роутер перезагрузи, ну или телефон, если у тебя мобильный. В конце концов можно просто вести себя вежливо с друзьями, мож они тогда и удаляться не будут.
Россия переходит на Рунет? Все в интернете глючит... 1
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