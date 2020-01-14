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Россия переходит на Рунет? Все в интернете глючит…

23:39 14.01.2020
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Все приплыли….

В рубрику «Сообщи сообщи свои новости» написал  Константин:
Все, конец интернету? Россия переходит на Рунет? Все в интернете глючит, с Вконтакте поудалялись друзья. Все приплыли….

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От редакции

У вас тоже есть подозрения?

Аноним, 14 января 2020 23:54
Роутер перезагрузи, ну или телефон, если у тебя мобильный. В конце концов можно просто вести себя вежливо с друзьями, мож они тогда и удаляться не будут.

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