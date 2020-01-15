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Красота / Общество

Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?

11:01 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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Витамин В3 сглаживает рельеф, сокращает глубину морщин, выравнивает цвет лица.

Какие вещества в косметике делают кожу красивой и молодой?
При выборе косметики необходимо обращать внимание на состав того или иного средства

При выборе косметики необходимо обращать внимание на состав того или иного средства. Ведь от ингредиентов зависит очень многое. Состав косметики влияет на красоту и здоровье кожи. Что именно должно быть в косметике, расскажем в материале.

Витамин С

Это один из важнейших антиоксидантов, который полезен для кожи. Он защищает её от свободных радикалов, которых винят в преждевременном старении. Повреждение кожи и воспалительные процессы без такого компонента будут обеспечены. Поэтому важно находить косметику, в составе которой есть витамин С, и желательно, чтобы это был природный компонент, например, клубника, апельсин, киви.

Экстракт гамамелиса

У этого компонента отличный противовоспалительный и успокаивающий эффект. Это уменьшает раздражение, покраснения. Лосьоны, тоники и пенки часто содержат его, поэтому купить подобную косметику будет несложно.

Лимонный сок

Если вы изготавливаете косметику для домашнего использования, то можно использовать натуральный лимонный сок. Это природное средство для осветления кожи и удаления пигментных пятен, которое принесет коже молодость и красоту.

Ниацин

Название этого компонента часто можно услышать в рекламе, но мало кто понимает, что это значит. Его используют для восстановления оттенка кожи, повреждений. Витамин В3 сглаживает рельеф, сокращает глубину морщин, выравнивает цвет лица.

Масло шиповника

Разумеется, этот ингредиент лучше использовать в чистом виде, а не в косметике. Но даже так, регулярное использование косметики с шиповником поможет справиться с появлением ранних морщин, неровным тоном кожи.

Гликолевая кислота

Гликолевая кислота отлично убирает пигментацию, сокращая видимость морщин, выровнять цвет кожи. Пилинг с его использованием лучше применять в холодное время года, когда активность солнечных лучей невысокая.

Источник: medikforum.ru

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