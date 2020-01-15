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93-летний фронтовик Николай Живодеров упал, вставал и снова падал около ЗАГСа. Жители Бердска проходили мимо

10:35 15.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Николай Петрович пошел в магазин за кормом для кошки. Неизвестно, что могло случиться, если мимо не проходила бы начальник отдела соцобслуживания населения Наталья Скоромных.

93 летний фронтовик Николай Живодеров упал, вставал и снова падал около ЗАГСа. Жители Бердска проходили мимо
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Очевидцем неприятного и даже шокирующего происшествия в Бердске стала начальник отдела социального обслуживания населения Наталья Скоромных.

Днем 13 января Наталья Скоромных шла по тротуару в районе ЗАГСа. Она увидела, что скромно одетый пожилой мужчина упал на тротуаре. Пытался встать, но снова падал. По словам Натальи Юрьевны, ее поразило то, что в это время мимо проходило большое количество людей, и никто не подошел, чтобы помочь старому человеку.

— Я подхожу к дедушке, поднимаю его. А это мой участник Великой Отечественной войны — 93-летний Николай Петрович Живодеров. Получается так, что люди проходили мимо живой истории. И никто не помог. Фронтовик жалуется, мол, упал, ударился, не мог встать. Отправился в магазин кошке за кормом, а тут такое. Николай Петрович до сих пор остается самостоятельным. Не хочет, чтобы ему помогали дети или соцработник. Старается все сделать сам. Когда подняла дедушку, к нам подошел молодой человек и помог перевести его через дорогу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Скоромных.

Наталья Юрьевна привела фронтовика домой, тот заплакал и произнес: «Наташенька, спасибо тебе. Тебя мне Бог послал».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осталось в живых 25 участников Великой Отечественной войны в Бердске. Буквально 5 дней не дожил до своего 95-летия фронтовик Василий Сорокин. Его похоронили 17 декабря 2019 года.

Из 25 фронтовиков девять человек проживают одни. Семь ветеранов по состоянию здоровья не выходят из дома. Одному участнику Великой Отечественной войны в этом году исполнилось 100 лет, другому — 102 года. Один ветеран не дожил до 101 года буквально три дня.

Осталось всего семь фронтовиков, которые могут ходить и посещать детсады и школы с беседами, но зимой это могут сделать только три человека. В основном, сейчас Совет ветеранов практикуют встречи детей с участниками Великой Отечественной войны у них дома. Ветераны с удовольствием принимают детей у себя в гостях.

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От редакции

Вы всегда готовы помочь людям?

Железный Человек, 14 января 2020 15:32
Кого вы обманываете Наталья Юрьевна, все помогают, сам лично помогал пожилым людям дойти до дома менее недели назад, а вы как соц работник стояли и наблюдали сколько людей мимо проходят и не помогают? Вы между прочим зарплату за это получаете, а многие помогают за бесплатно!
Аноним, 15 января 2020 01:23
Где в статье написано, что Наталья Юрьевна стояла и наблюдала? А у нас многие зарплату получают: одни чтобы население было здорово, другие за то чтоб вкусно кушали, третьи чтоб на работу во время доехали. Этак, по вашему, к каждому по врачу, милицианеру, шофёру, по 10 педагогов,и тд. и все около одного в одно и тоже время: вдруг чихнёте, или стихотворение Пушкина забудите или, не дай Бог, таблицу умножения?
Екатерина, 14 января 2020 15:53
Сын мой это был! Он вернулся с машиной, но дедушки уже не было!
Аноним, 14 января 2020 15:54
Что-то похоже на ****
Даже такой мизантроп как я, и то не так давно в частном секторе помог встать завалившемуся алкашу в сугроб (летом кстати всегда мимо прохожу, и только что не харкаю в них)
Поросёнок Пётр, 14 января 2020 17:07
Два раза спасал спавших посреди ночи в сугробах мужиков.
Аноним, 14 января 2020 15:56
Не скромно госпожа скромных. Ой не скромно
Аноним, 14 января 2020 16:32
Вполне нормально. Профессиональный взгляд на вещи.
Аноним, 14 января 2020 16:33
Зато на 9 мая все в полк, с транспарантами и портретами.
Аноним, 14 января 2020 16:59
А ваше "зато" к чему?
Аноним, 14 января 2020 17:36
Не доходит?
Аноним, 14 января 2020 16:47
Россиюшка. Патриотическое воспитание молодежи, вставание с колен. Кстати, недавно предложили на законодательном уровне писать слово Ветеран с заглавной буквы))
Аноним, 14 января 2020 17:15
(летом кстати всегда мимо прохожу, и только что не харкаю
Ага, вот и с моим другом приключилось. На спортивной, был трезвый, так как не пьет совсем, прихватило сердце, упал между домами на газон, а люди шли плевали и говорили, у алкаш нажрался. Спасибо двум парням, к сожалению друг не смог узнать имен, подошли посмотрели и вызвали скорую.
Аноним, 14 января 2020 17:50
Сказок тут не надо очередных: вот думали что пьяный, ля-ля..
Всегда видно алкаш или плохо стало.
Аноним, 14 января 2020 20:27
Не хвалюсь но я помогаю,пожилым,однажды зимой выпившего мужчину еле держащегося на ногах до дома проводила чтобы не упал и не замёрз.Люди будьте добрее и внимательнее друг к другу!
Аноним, 14 января 2020 20:12
"Всегда видно алкаш или плохо стало".
Ну ка поделитесь по каким признакам вы определяете пьяный или плохо стало?
Raven, 14 января 2020 23:19
Как то тормознул около Либерти, пошёл с женой в аптеку. Вышел, какой-то мужик лет 40 повис на поручнях. Спросил у него, с бодуна или так поплохело, предложил добросить до дома на машине. Но он отказался, сказал сам дойдет. Спросил ешё раз, помочь или нет. После отказа уехал.
Аноним, 14 января 2020 23:05
Хорошо, конечно, что пожилому человеку помогли, только хорошие люди добрые поступки на показ не выставляют. Не для всеобщего одобрения они делаются, а для конкретного человека. Помог и забыл, вот тогда это благо.
Аноним, 15 января 2020 01:27
Как странно... Многие так и не поняли о чем написал автор заметки... Посто о том чтобы прославиться, уж точно.
Аноним, 15 января 2020 08:39
НВР:
Тревожатся все, делателей мало.
Наталья Юрьевна уже не маленькая, имеет большой жизненный опыт и должна усвоить, что после доброго дела нужно хорошо спрятаться. Иначе правдолюбцы доброхоты и ошельмуют, и ославят так, что себя не узнаешь.
Иногда думаю, что, слава Богу, ушли те времена, когда судьбы людей вершили сексоты и палачи. Теперь они не у дел, вот и шипят от досады.
Хорошо, что герой еще поживет, надеюсь, что кошку покормили.
Аноним, 15 января 2020 09:28
Насчёт того что не подходят да есть такое, на себе испытала стало плохо лето жара, хорошо к дереву облокотилась мимо шли люди ни кто даже не спросил может помочь, подруга рядом живет позвонила прибежала дочь, помогла, конечно много есть и не равнодушных, но когда плохо как-то все проходят мимо.

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