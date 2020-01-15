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Здоровье / Общество

Ушибленный баклажан: все больше мужчин ломают члены во время секса

10:23 15.01.2020 Фото: pxhere.com
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Болезненные травмы больше всего получили мужчины в возрасте 30-40 лет, но самому младшему пациенту было всего 18 лет, а самому старшему — 70 лет. Женщина сверху, собачья поза и миссионерские позиции, скорее всего, могут стать причиной травмы.

Ушибленный баклажан: все больше мужчин ломают члены во время секса
Перелом полового члена,  чаще всего случается во время секса, ломаясь под тяжестью тела партнера или от мощного толчка

Согласно статистике, рекордному количеству мужчин потребовалась операция после того, как они в прошлом году сломали свои пенисы.

В общей сложности 164 мужчинам потребовалась операция по спасению их мужественности после перелома заполненных кровью колонн, которые затрудняют его во время эрекции.

Болезненные травмы больше всего получили мужчины в возрасте 30-40 лет, но самому младшему пациенту было всего 18 лет, а самому старшему — 70 лет.

Перелом полового члена,  чаще всего случается во время секса, ломаясь под тяжестью тела партнера или от мощного толчка.

Научное исследование, проведенное в 2015 году, показало, что девушка-пастушка (женщина сверху), собачья поза и миссионерские позиции, скорее всего, могут стать причиной травмы.

В общей сложности 164 мужчинам пришлось провести операцию по спасению их мужественности в прошлом году после перелома заполненных кровью столбцов, которые затрудняют его во время эрекции.

Число мужчин , нуждающихся в ремонте пениса в прошлом году было на 38 процентов больше, чем в предыдущем.

И может быть даже больше случаев среди мужчин, которые слишком смущены, чтобы идти к врачу по этому поводу, сказал один эксперт.

Анатомия эрекции основана на двух губчатых трубках, которые наполняются кровью и затвердевают.

Когда белковая оболочка, состоящая в основном из коллагена, оказывается под сильным давлением, она может сломаться и привести к изгибу полового члена.

Если это произойдет, эрекция быстро стихнет, и пенис станет опухшим и болезненным. Пенис может даже издавать слышимый треск, когда он ломается.

Обычно это происходит, если пенис воткнут в твердую поверхность или что-то — или кто-то — падает на него.

«Обычно пациенты приходят с чем-то похожим на ушибленный баклажан», — сказал  доктор уролог Королевского колледжа Гордон Мьюир.

«Если вы оставите это без лечения, существует высокая вероятность получения рубцов, которые могут привести к болезни Пейрони».

Болезнь Пейрони — это состояние, при котором рубцовая ткань накапливается внутри полового члена и заставляет его резко изгибаться, а не оставаться прямым — небольшой изгиб является нормальным, но у Пейрони может быть 90 ° или более.

Сломанный половой член обычно можно отремонтировать хирургическим путем, чтобы сшить белую оболочку вместе.

КАК РАБОТАЕТ ПЕНИС?

Перелом полового члена возникает, когда придаток подвергается острой травме с помощью тупой силы, которая может возникнуть во время полового акта или мастурбации.

С 1924 года по всему миру было зарегистрировано 1600 случаев — примерно 16 случаев в год, сообщил Телеграф в 2017 году.

Исследователи отметили, что в 50% случаев слышен ужасный треск. Четверо из пяти пострадавших мужчин потеряли эрекцию.

У тех, кто уже получил травму от поломки полового члена, часто остаются проблемы с эректильной дисфункцией и мучительный секс на всю жизнь.

Отчет в 2017 году показал, что мужчина из южного Китая остался в агонии после поломки полового члена во время секса с женой.

Врачи обнаружили, что его пенис находился под странным углом и имел распухшую форму, из-за чего он выглядел как баклажан.

Ему был поставлен диагноз перелом полового члена после разрыва губчатой ​​эректильной ткани под названием кавернозные тела.

Кровь течет в пещеристого тела, которое проходит вдоль полового члена и затвердевает его во время эрекции.

По словам эксперта по сексуальным связям Трейси Кокс, успех сохранения здорового члена — не слишком глубокое проникновение.

Источник: MailOnline

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