Ушибленный баклажан: все больше мужчин ломают члены во время секса

Болезненные травмы больше всего получили мужчины в возрасте 30-40 лет, но самому младшему пациенту было всего 18 лет, а самому старшему — 70 лет. Женщина сверху, собачья поза и миссионерские позиции, скорее всего, могут стать причиной травмы.

Перелом полового члена, чаще всего случается во время секса, ломаясь под тяжестью тела партнера или от мощного толчка

Согласно статистике, рекордному количеству мужчин потребовалась операция после того, как они в прошлом году сломали свои пенисы.

В общей сложности 164 мужчинам потребовалась операция по спасению их мужественности после перелома заполненных кровью колонн, которые затрудняют его во время эрекции.

Болезненные травмы больше всего получили мужчины в возрасте 30-40 лет, но самому младшему пациенту было всего 18 лет, а самому старшему — 70 лет.

Перелом полового члена, чаще всего случается во время секса, ломаясь под тяжестью тела партнера или от мощного толчка.

Научное исследование, проведенное в 2015 году, показало, что девушка-пастушка (женщина сверху), собачья поза и миссионерские позиции, скорее всего, могут стать причиной травмы.

В общей сложности 164 мужчинам пришлось провести операцию по спасению их мужественности в прошлом году после перелома заполненных кровью столбцов, которые затрудняют его во время эрекции.

Число мужчин , нуждающихся в ремонте пениса в прошлом году было на 38 процентов больше, чем в предыдущем.

И может быть даже больше случаев среди мужчин, которые слишком смущены, чтобы идти к врачу по этому поводу, сказал один эксперт.

Анатомия эрекции основана на двух губчатых трубках, которые наполняются кровью и затвердевают.

Когда белковая оболочка, состоящая в основном из коллагена, оказывается под сильным давлением, она может сломаться и привести к изгибу полового члена.

Если это произойдет, эрекция быстро стихнет, и пенис станет опухшим и болезненным. Пенис может даже издавать слышимый треск, когда он ломается.

Обычно это происходит, если пенис воткнут в твердую поверхность или что-то — или кто-то — падает на него.

«Обычно пациенты приходят с чем-то похожим на ушибленный баклажан», — сказал доктор уролог Королевского колледжа Гордон Мьюир.

«Если вы оставите это без лечения, существует высокая вероятность получения рубцов, которые могут привести к болезни Пейрони».

Болезнь Пейрони — это состояние, при котором рубцовая ткань накапливается внутри полового члена и заставляет его резко изгибаться, а не оставаться прямым — небольшой изгиб является нормальным, но у Пейрони может быть 90 ° или более.

Сломанный половой член обычно можно отремонтировать хирургическим путем, чтобы сшить белую оболочку вместе.