Ушибленный баклажан: все больше мужчин ломают члены во время секса

Согласно статистике, рекордному количеству мужчин потребовалась операция после того, как они в прошлом году сломали свои пенисы.
В общей сложности 164 мужчинам потребовалась операция по спасению их мужественности после перелома заполненных кровью колонн, которые затрудняют его во время эрекции.
Болезненные травмы больше всего получили мужчины в возрасте 30-40 лет, но самому младшему пациенту было всего 18 лет, а самому старшему — 70 лет.
Перелом полового члена, чаще всего случается во время секса, ломаясь под тяжестью тела партнера или от мощного толчка.
Научное исследование, проведенное в 2015 году, показало, что девушка-пастушка (женщина сверху), собачья поза и миссионерские позиции, скорее всего, могут стать причиной травмы.
В общей сложности 164 мужчинам пришлось провести операцию по спасению их мужественности в прошлом году после перелома заполненных кровью столбцов, которые затрудняют его во время эрекции.
Число мужчин , нуждающихся в ремонте пениса в прошлом году было на 38 процентов больше, чем в предыдущем.
И может быть даже больше случаев среди мужчин, которые слишком смущены, чтобы идти к врачу по этому поводу, сказал один эксперт.
Анатомия эрекции основана на двух губчатых трубках, которые наполняются кровью и затвердевают.
Когда белковая оболочка, состоящая в основном из коллагена, оказывается под сильным давлением, она может сломаться и привести к изгибу полового члена.
Если это произойдет, эрекция быстро стихнет, и пенис станет опухшим и болезненным. Пенис может даже издавать слышимый треск, когда он ломается.
Обычно это происходит, если пенис воткнут в твердую поверхность или что-то — или кто-то — падает на него.
«Обычно пациенты приходят с чем-то похожим на ушибленный баклажан», — сказал доктор уролог Королевского колледжа Гордон Мьюир.
«Если вы оставите это без лечения, существует высокая вероятность получения рубцов, которые могут привести к болезни Пейрони».
Болезнь Пейрони — это состояние, при котором рубцовая ткань накапливается внутри полового члена и заставляет его резко изгибаться, а не оставаться прямым — небольшой изгиб является нормальным, но у Пейрони может быть 90 ° или более.
Сломанный половой член обычно можно отремонтировать хирургическим путем, чтобы сшить белую оболочку вместе.
КАК РАБОТАЕТ ПЕНИС?
Перелом полового члена возникает, когда придаток подвергается острой травме с помощью тупой силы, которая может возникнуть во время полового акта или мастурбации.
С 1924 года по всему миру было зарегистрировано 1600 случаев — примерно 16 случаев в год, сообщил Телеграф в 2017 году.
Исследователи отметили, что в 50% случаев слышен ужасный треск. Четверо из пяти пострадавших мужчин потеряли эрекцию.
У тех, кто уже получил травму от поломки полового члена, часто остаются проблемы с эректильной дисфункцией и мучительный секс на всю жизнь.
Отчет в 2017 году показал, что мужчина из южного Китая остался в агонии после поломки полового члена во время секса с женой.
Врачи обнаружили, что его пенис находился под странным углом и имел распухшую форму, из-за чего он выглядел как баклажан.
Ему был поставлен диагноз перелом полового члена после разрыва губчатой эректильной ткани под названием кавернозные тела.
Кровь течет в пещеристого тела, которое проходит вдоль полового члена и затвердевает его во время эрекции.
По словам эксперта по сексуальным связям Трейси Кокс, успех сохранения здорового члена — не слишком глубокое проникновение.
Источник: MailOnline