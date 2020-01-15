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Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным

11:06 15.01.2020 Фото: pixabay.com
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Отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну

Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным
Конституционный суд РФ обязал российских законодателей прописать порядок предоставления родственникам умершего сведений, составляющих медицинскую тайну
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Документы с медицинской тайной умершего разрешат выдавать родным

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КС разрешил выдавать родственникам документы с врачебной тайной.
Конституционный суд РФ обязал российских законодателей прописать порядок предоставления родственникам умершего сведений, составляющих медицинскую тайну.
Такое решение вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку основано на ранее обнародованных правовых позициях суда.

С просьбой проверить положения ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» на Сенатскую площадь обратилась жительница города Кирова Римма Свечникова.

Ее муж неоднократно лечился от лейкемии в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства и скончался в 2017 году в одной из клиник Израиля.

Зарубежные врачи пришли к выводу, что гибель пациента могла быть спровоцирована неправильными действиями их российских коллег.

Однако в Кирове врачи отказали Свечниковой в предоставлении документов о лечении ее близкого человека, ссылаясь на медицинскую тайну.

Суды общей юрисдикции встали на сторону медиков: даже наличие разрешения передавать сведения о здоровье пациента, которое может быть дано в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство, не дает родственникам умершего право требовать документы и выписки, а только позволяет ознакомиться с диагнозом и состоянием здоровья.

Положения оспоренного закона признаны не соответствующими основному закону страны

Однако «действующее законодательство не предусматривает подписание пациентом какого-либо документа, где бы он изложил просьбу о разглашении медицинской тайны» и назвал лицо, имеющее право получить соответствующие документы, указала в своем заявлении Римма Свечникова.

По ее мнению, позиция медиков и судов в данном случае нарушает сразу несколько положений Конституции Российской Федерации, в том числе статью 24, которая предписывает «обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».

Изучив обстоятельства дела, Конституционный суд поддержал вдову пациента.

Положения оспоренного закона признаны не соответствующими Основному Закону страны, поскольку «неопределенность их нормативного содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации умершего пациента его близких родственников и иных лиц, указанных в его прижизненном информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство».

На этом основании суд предписывает федеральному законодателю разработать отдельный порядок предоставления медицинских документов родственникам, а до тех пор «предоставлять им для ознакомления медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий, а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме — предоставлять соответствующие электронные документы».

— Отказ в таком доступе может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну, — указал Конституционный суд РФ.

Дело Риммы Свечниковой подлежит пересмотру.

Источник: РГ

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