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Педагог из Бердска с 53-летним стажем: Иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию

10:00 15.01.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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87-летняя Надежда Макаркина преподавала английский язык 53 года. Дитя войны, она выучила немецкий в Германии, где после Победы служил папа.Она читает в оригинале «Старик и море», не ходит в поликлинику, но регулярно посещает парикмахерскую.

Педагог из Бердска с 53 летним стажем: Иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию
Надежде Макаркиной 87 лет она не ходит в поликлинику, а ведет здоровый образ жизни
Сюжет: Профессионалы XXI века
Педагог из Бердска с 53 летним стажем: Иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию

Педагог из Бердска с 53-летним стажем: Иностранный язык в старших классах нужно учить по желаниюПедагог из Бердска: Девушка может подойти к парню на улице и познакомитьсяЕщё 21 новость

87-летняя Надежда Макаркина преподавала английский язык 53 года. Дитя войны, она выучила немецкий в Германии, где после Победы служил папа.
Родилась в Алтайском крае в село Никольск. Когда началась война ей было 9 лет. Отец ушел на фронт вместе с 16-летним братом. Мама была батрачкой, научилась читать и писать, когда вышла замуж.
С папой-военнослужащим девочка исколесила полстраны. В первый класс пошла в Уссурийске. Маленькая Надежда училась в школе со старанием на отлично. О ней газета выпустила заметку, которую папа взял на фронт.

Уроки начинались с того, что учитель озвучивала результаты военный действий

— Я была ребенком войны. Все мое детство шла война. Писали чернилами на чем придется. На отрывочках газет, иногда давали бумагу. Учителя были прекрасные, основное внимание уделяли патриотическому воспитанию. Коль мы были воспитаны, мы учились. Нас никто не подгонял ни дома. Ни в школе. Мама все время работала. Никто не помогал,- призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».
В советское время воспитательный процесс был на высоком уровне. Уроки начинались с того, что учитель озвучивала результаты военных действий. Дети искренне радовались за наши победы и грустили в моменты поражений. Ходили по госпиталям, чтобы приободрить раненных солдат и офицеров. Пели частушки, читали стихи. Особенно ей запомнился солдат без рук и без ног.
После окончания Великой Отечественной войны отца оставили в Германии. Надежда жила там два года, 7 и 8 восьмой класс в училась в интернате.
— Когда попали в Германию, оказалось, что язык мы совсем не понимаем, хотя в школе учили. Мне стало стыдно, вдруг, они про нас что-то говорят, а мы не знаем. Я загорелась узнать язык как можно лучше. За два года так изучила, что когда приехала в алтайскую сельскую школу преподаватель-немка была в изумлении насколько хорошо я могу разговаривать,- вспоминает горожанка.

Иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию

После школы решила ехать в Томск. Профессию учителя выбрала, потому-то любила детей. Будучи маленькой она организовывала игры. Ее всегда тянуло к детям. Родители не советовали, говорили — ты сама определяешь свое будущее. Куда лежит душа, туда и иди.
Подумала: зачем идти на немецкий факультет? Она его и так знала и подала заявлении на английский язык. Ей сказали: если места будут мы вас возьмем. Сдала экзамены и поехала домой. Чтобы узнать результат, послали телеграмму. Ответа не было. Решила поехать.
— Приехала. Смотрю списки. В немецкой группе меня нет. На всякий случай решила посмотреть английскую. Есть! Первые полгода училась в группе начинающих. Потом перевелась в обычную группу. Изучала язык днями и ночами,- рассказала учительница.
Общий педагогический стаж у Надежды Макаркиной 53 года. Первый муж был военным, с которым они исколесили полстраны. В 2000 году переехала к родственникам в Бердск. Работала в школе № 9, преподавала в НГУ.
— Иностранный язык нужно изучать с детства, потому что дети впитывают знания как губка. Дальше пусть смотрят пригодится он или нет. Я считаю, иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию. А у нас в школах еще и второй вводят.

Предпочитает овощи, не ест сардельки, любит рыбу

У бердчанки двое детей, шесть внуков, шесть правнуков. Она читает в оригинале «Старик и море» и «101 далматинец». Любимое произведение — «Матильда» Роальда Даля о том, как маленькая девочка справлялась с жизненными трудностями. Родители не обращали на нее внимание она своим умом, желанием и стремлением добилась многого.
Надежде Федоровна 87 лет, она не ходит в поликлинику, а ведет здоровый образ жизни. Предпочитает овощи, не ест сардельки, любит рыбу. Бердчанка регулярно ходит в парикмахерскую.
— Надо следить за собой. Это оценят ваши дети. Не завидовать. Помогать друг другу. Не зацикливаться на плохом, в мире больше доброты.- убеждена Надежда Макарская.
Автор видео Елена Белоусова

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Иностранный язык в старших классах нужно учить по желанию?

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