Огромный выбор направлений в студии танца Parallel’

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом.

Детские танцевальные занятия в Школе танца «Параллель» Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор): Детская хореография (3-4 лет)

Детский танец (5-7 лет)

Эстрадный танец (8-13 лет)

Dance-Mix

Body-ballet (взрослые)

Break Dance (3-6 лет)

Break Dance (от 7 лет)

Стрип-Dance

Бальные танцы (от 4 лет)

Свадебный танец

Йога

ЛФК

​HIP HOP(от 7 лет)

​Акробатика

​House

​Funky Styles

​Pole dance Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом! Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!

Справки по телефону: 8-923-239-76-90 Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции А ваши дети занимаются дополнительным образованием? Ответить