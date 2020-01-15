Огромный выбор направлений в студии танца Parallel’

Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор):
- Детская хореография (3-4 лет)
- Детский танец (5-7 лет)
- Эстрадный танец (8-13 лет)
- Dance-Mix
- Body-ballet (взрослые)
- Break Dance (3-6 лет)
- Break Dance (от 7 лет)
- Стрип-Dance
- Бальные танцы (от 4 лет)
- Свадебный танец
- Йога
- ЛФК
- HIP HOP(от 7 лет)
- Акробатика
- House
- Funky Styles
- Pole dance
Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом!
Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!
Справки по телефону: 8-923-239-76-90
Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск