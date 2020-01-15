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Образование

Огромный выбор направлений в студии танца Parallel’

09:33 15.01.2020 Фото: pxhere.com
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Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом.

Огромный выбор направлений в студии танца Parallel
Детские танцевальные занятия в Школе танца «Параллель»

Школа танца Параллель приглашает на занятия по направлениям(набор ведётся до сих пор):

  • Детская хореография (3-4 лет)
  • Детский танец (5-7 лет)
  • Эстрадный танец (8-13 лет)
  • Dance-Mix
  • Body-ballet (взрослые)
  • Break Dance (3-6 лет)
  • Break Dance (от 7 лет)
  • Стрип-Dance
  • Бальные танцы (от 4 лет)
  • Свадебный танец
  • Йога
  • ЛФК
  • ​HIP HOP(от 7 лет)
  • ​Акробатика
  • ​House
  • ​Funky Styles
  • ​Pole dance

Наши профессиональные педагоги помогут вам осуществить мечту — танцевать, в любом возрасте. Индивидуальный подход, терпение и добрый настрой сделают свое дело, и вы обязательно сможете танцевать, даже если сомневаетесь в этом!

Школа танца «Параллель» приглашает на занятия!
Справки по телефону: 8-923-239-76-90

Источник: Раздел Студии танца «Parallel» на сайте Весь Бердск

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